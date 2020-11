Lifehack: így vehetsz féláron eredeti Pick téliszalámit

Néha, egy-egy sajátmárkás bolti termék bizony igen neves, és drága terméket is rejthet. Valószínűleg ezt történt most meg az egyik diszkont szalámijával is. A kísérteties hasonlóság, illetve a gyártó kiléte pedig arra enged következtetni, hogy akár fél áron is bezsebelhető most egy drágább készítmény.

Egy TikTok videó tanúsága szerint, több a Penny Marketben kapható 400 grammos szalámit is ugyanaz az a Pick gyárt, aminek a saját márkájával ellátott terméke jócskán többe kerül a sajátmárkásoknál. Az eltérés pedig nem is csekély, hiszen

a hivatalos márka termékei kétszer annyiba kerülnek, mint a sajátmárkásba bújtatottak.

A Penny Selection 400 grammos szalámija ugyanis 1 600 forintba kerül, kilós áron tehát 4 ezerbe. Ehhez képest rövid keresgélés után azt találjuk, hogy a Pick 400 grammos téliszalámijának kilója már 8 000 - 8 200 forint közé esik. Ez pedig azt jelenti, hogy a teljesen ugyanúgy kinéző, ugyanazon gyártó termékét fél áron is be lehet zsebelni.

Azt persze nem szabad elfelejteni, hogy a Pick által gyártott, de nem a saját márkájával kitüntetett szalámijának lehet, hogy más a fűszerezése, érlelése vagy más mennyiségű húsból készül. Ez önmagában a videóból, illetve a termék online felületen található leírásából nem derül ki. Az azonban bizonyos, hogy esztétikailag tényleg a megszólalásig ugyanúgy néznek ki a készítmények.

Címlapkép: Getty Images