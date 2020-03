Kukában végezheti a koronavírus miatt felhalmozott élelmiszerek nagy része

Egy átlagos magyar évente 33 kg élelmiszert dob a szemétbe csak azért, mert túl sokat vásárolt egyes termékekből vagy nem megfelelően tárolta azokat. Ez a mennyiség tovább nőhet, ha sokan a nagybevásárlás során beszerzett, esetleg a koronavírus miatti aggodalmak közepette megvásárolt nagyobb mennyiségű élelmiszert nem tárolják megfelelően. Mutatunk 5+1 tippet, hogy sokáig elálljanak a nagybevásárláskor beszerzett élelmiszerek.

Az elmúlt napokban sok hír jelent meg arról, hogy egyre többen kezdtek jelentős készletek felvásárlásába hazánkban, ezért az LG szakértői összeszedték, hogyan is érdemes tárolni az élelmiszereket és a belőlük készített ételeket, hogy azok a lehető legtovább fogyaszthatóak maradjanak.

1. Száraz, hűvös helyen

A fehér búzaliszt 6-8 hónapig tartható el, míg a teljes kiőrlésű változatok ennél rövidebb ideig, 4-6 hónapig őrzik meg minőségüket, mivel esetükben nagyobb az avasodás veszélye. A liszteket száraz, hűvös helyen kell tárolni, jól záródó edényben, hogy se a rovarok, se a penész ne tehessen kárt bennük. Az igazán profik a vásárlás után 48 órán át mélyhűtőben pihentetik a lisztet, hogy az esetlegesen már benne lévő gabonamoly-peték elpusztuljanak. A száraztésztát hagyjuk az eredeti csomagolásában, és ugyanígy járjunk el a szárazbab esetében is. Ha ezeket csomagolásmentesen, kimérve vettük, tegyük jól záródó edénybe és tároljuk száraz, hűvös helyen.

A kristálycukor és a só - ha nem éri nedvesség - gyakorlatilag bármeddig eláll, a hagyományos, finomított napraforgó étolaj pedig bontatlan flakonban és hűvös, száraz, napfénytől védett helyen tárolva 16 hónapig megőrzi minőségét, de persze célszerű ellenőrizni a palackon a szavatossági időt. Utóbbi érvényes a konzervekre is, ám ezek tárolása nem kíván különösebb gondosságot.

2. Nem minden ételt kell a hűtőben tárolni

Sok friss termék szobahőmérsékleten is kiválóan eltartható - ilyen például a tojás, ami ugyan tovább eláll a hűtőben, mégsem a megszokott helyén, a hűtőajtóban érdemes elhelyezni, hiszen itt ingadozik a legjobban a hőmérséklet. Sokan nem tudják, hogy a paradicsom, a hagyma és más zöldségek egészen egyszerűen a pulton vagy a konyhaszekrényben is tárolhatók.

Bizonyos gyümölcsök - például az avokádó, az alma, a banán, a citrom és a bogyós gyümölcsök - íze és állaga is megváltozhat a hűtőszekrényben, ezért ha belátható időn belül szeretnénk ezeket elfogyasztani, nem érdemes őket lehűteni. Ha tartalékolni akarunk, tehetünk kenyérféléket is a fagyasztóba, de a mindennapi fogyasztásra szánt pékárut nem kell a hűtőben tárolni.

3. Mindent a megfelelő polcra

Minden hűtőszekrény belsejében felülről lefelé csökken a hőmérséklet, azaz a készülék felső polcain van a "legkevésbé hideg", alul pedig a leghidegebb. Ezt, valamint néhány élelmiszer-biztonsági szempontot mindenképpen érdemes szem előtt tartanunk a hűtő elrendezésekor, főleg, ha sokféle áruval töltjük meg a hűtőt.

Ilyen szempont lehet például, hogy a húst és a halat a legalsó polcon érdemes tárolni, ahonnan a húslé nem csöpöghet rá más élelmiszerekre. A tejtermékeket a középső polcokon célszerű elhelyezni, a zöldségeket pedig a legmagasabb páratartalmú rekeszben ajánlott tartani. Mivel a hűtők száraz levegőt keringetnek, mindenképpen használjuk ki a kifejezetten zöldségek és gyümölcsök tárolására kialakított fiókokat, ha nem akarjuk, hogy kiszáradjanak. Fontos észben tartani, hogy a gyümölcsöknek a zöldségekhez képest alacsonyabb páratartalomra van szükségük, így érdemes őket külön helyen tárolni! A legújabb hűtőkben már attól függően állíthatjuk be a zöldségtároló rekesz páratartalmát, hogy zöldséget vagy gyümölcsöt tartunk benne, sőt szabályozható hőmérsékletű fiók is megtalálható, ami az ideális tárolást biztosítja a nyers húsok, halak vagy zöldségek számára.

4. A hűtő ideális hőmérséklete

Ahhoz, hogy az ételek a lehető legtovább frissek és biztonságosan fogyaszthatóak maradjanak, a hűtő hőmérsékletét állítsuk 4 °C-ra, vagy ennél egy kicsivel alacsonyabb hőfokra. Ennél magasabb hőmérsékleten a húsok és a halak romlanak meg, a túl hideg környezetben viszont a zöldségek és gyümölcsök fagyhatnak meg még akkor is, ha a zöldségtároló fiókba helyeztük őket

- tanácsolja Budai Nikoletta, az LG háztartásielektronika-szakértője. A hűtőben tárolt élelmiszerek számára az egyenletes hőmérséklet volna ideális, a gép ajtajának nyitogatásával azonban hideg levegőt engedünk ki a készülékből. Hűtőnk kiválasztásakor ezért keressünk olyan típust, amelynek belsejében legalább fél-egy fokos pontossággal biztosított az egyenletes hőmérsékletet.

5. A hűtő elrendezése is számít

A jól és tudatosan elrendezett hűtőszekrényben a hideg levegő egyenletesebben áramlik a termékek között, ezáltal pedig az ételek is tovább maradnak frissek. Ha átlátszó dobozokban tároljuk az ételeket és ezeket nem halmozzuk egymásra, gyorsabban megtaláljuk majd, amire szükségünk van, így kevesebb hideg levegőt engedünk majd kiáramlani a hűtőből. A családok háztartásaiban rendszeresen okoz gondot a nagyobb edények elhelyezése a hűtőben, erre jó megoldást jelent egy igény szerint összecsukható polc, amelyet felezni is lehet például kancsók tárolásához és felhajtani is, ha nagy edényt szeretnénk berakni a készülékbe.

+1 Ne pazaroljunk!

A tartós élelmiszerek megfelelő tárolásával és hűtőszekrényünk optimális használatával elkerülhetjük azt is, hogy a megvásárolt élelmiszerek egy része a kukában landoljon. Egy átlagos magyar fogyasztó például évente 33 kg olyan élelmiszert dob ki, amely megfelelő tárolással és tudatos tervezéssel megmenthető lenne. Bevásárlás előtt az első lépés az, hogy nézzünk be a hűtőbe, írjunk listát és ne vásároljunk feleslegesen sokat semmiből: csak azt tegyük a kosarunkba, amit belátható időn belül biztosan el fogunk fogyasztani vagy biztosan megfelelő körülmények között tudunk tárolni. Bevásárlás előtt pedig nézzünk be a hűtőbe és írjunk listát!

Címlapkép: Getty Images