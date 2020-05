Kérdőív: és te mivel töltöd az idődet a négy fal között? - Töltsd ki most!

A Pénzcentrum azzal kapcsolatban végez most kutatást az olvasók körében, hogy a veszélyhelyzet elrendelése óta (március 11.), hogyan változtak meg az időtöltési szokások, főként annak hatására, hogy jelentősen több időt kénytelenek az emberek a négy fal között tölteni. Arra is kíváncsiak vagyunk, mennyiben nőttek vagy csökkentek a háztartások költségei a korlátozások hatására. A felmérésben való részvétel önkéntes és anonim. A kitöltés maximum 15 percet vesz igénybe. Előre is köszönjük, ha a kitöltéssel hozzájárulsz a munkánkhoz!

A kijárási korlátozásokat március 28-án rendelték el, azonban már a veszélyhelyzet kihirdetése után sok munkáltató küldte home office-ba dolgozóit, és sok szülő arra kényszerült, hogy az iskolabezárásokkal maga oldja meg a gyermekfelügyeletet. Így lehet, hogy már sokan nyolcadik hete vannak otthon, és kimozdulásra alig van lehetőségük. Az otthon töltött idő alatt megnőtt a digitális ezsközök használata, így sok háztartásban a "digitális rezsi" is nőtt. A Pénzcentrum most azt méri fel olvasói körében, hogy hogyan változtak az időtöltési szokások és a kiadások a veszélyhelyzet elrendelése óta.

