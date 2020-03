Kell-e félnünk attól, hogy a készpénzen terjed tovább az új koronavírus Magyarországon?

Sokan vélekednek úgy, hogy a készpénz rengeteg kórokozó melegágya. Adja tehát magát a kérdés, vajon az új koronavírus egy esetleges hazai járvány következtében, mennyire tartaná meg fertőzőképességét például a forintbankjegyeken vagy érméken. Tudna-e egyáltalán betegséget terjeszteni a forint? Az influenza-járvány és a forintbankjegyek kapcsolatának analógiáján, szakértők segítségével jártunk utána a kérdésnek.

Mint ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, február negyedikén Orbán Viktor jelentette be, hogy Magyarországon is megjelent az új koronavírus, amit két, Magyarországon tanuló iráni diákban mutattak ki. A fertőzöttek jól vannak, és bár őket jelenleg karanténban tartják, és eddig új fertőzöttekről nem érkezett hír, az új vírus veszélyessége miatt hazánkban is rendkívül magas a készültség.

A magyar állampolgároknak tehát érdemes minden tőlük telhető óvintézkedést megtenniük annak érdekében, hogy még az esélyét is elkerüljék annak, hogy esetlegesen megfertőződhessenek. Fontos tehát betartani az alapvető higiéniai szabályokat, rendszeresen kezet mosni, nem beletüsszenteni a másik arcába, kézfertőtlenítőt használni például tömegközlekedés után és a többi.

Igen ám, de ami a helyzet a magyarok által oly végletes módon imádott készpénzzel? Mennyire koszosak valójában a magyar bankók, elkaphatunk egyáltalán a közvetítésük által betegségeket? Ennek jártunk utána.

Ne mikrózd be!

Az tény, hogy elég nagy a globális para az új koronavírus miatt. Persze ezzel együtt azt is fontos megjegyezni, hogy a kelletténél nagyobb pánikba senkinek sem kell esnie, nem csoda azonban, hogy egyes emberek, éljenek bárhol is a világban hajlamosak elragadtatni magukat.

Azt például már régóta tudni, hogy a kínai bankok február óta fertőtlenítik a hozzájuk kerülő bankjegyeket. Ultraibolya fényt és hőkezelést is bevetve a koronavírus megölésére, azért hogy az emberek ne kaphassák el a pénztől a betegséget.

A pénzpara azonban egy idősebb kínai hölgynél annyira beütött, hogy saját maga kezdett bele pénze fertőtlenítésébe. Mindezt úgy csinálta, hogy elkezdte bemikrózni vagyonát, ám amikor már égett szagot érzett a berendezésből, gyorsan abba is hagyta kétes tevékenységét. Szerencséjére egyébként nem lett oda a pénze, a megégett bankjegeket ugyanis teljesen újakra cserélték, miután szakértők megbizonyosodtak arról, hogy azok nem hamisak, csak hát kissé megfeketedtek.



A mikrózás tehát nem jó ötlet. Senki ne próbálja ki otthon! De azért nem árt résen lenni.

Koszos forint

Már csak azért sem, mert mi magyarok eszeveszettül szeretjük a készpénzt. Jelenleg több mint 6000 milliárd forint értékű bankó kering hazánkban. Rengeteg pénz mehet tehát át nap, mint nap kezek százain, ezrein, százezrein.

A magyarok készpénz iránti szenvedélye ráadásul 2012 óta intenzíven bővül

- mondta el korábban a Pénzcentrumnak a Magyar Nemzeti Bank (MNB), akik hozzátették azt is, hogy bár egzakt méréseik nincsenek, feltételezéseik szerint naponta tízmilliós nagyságrendű lehet a lakosság készpénztranzakcióinak száma. Ezekből az adatokból pedig joggal következtethetünk arra, hogy bizony nem véletlen a pénz mocskos híre, hiszen mind a bankjegyek, mind pedig az érmék óriási mennyiségben járnak kézről-kézre, amiből kifolyólag rengeteg minden történhet velük pályafutásuk során. Ami ráadásul egyáltalán nem kevés idő:

A kis értékű címletek átlagosan 2-3 évet töltenek selejtezésükig a forgalomban, míg a nagy címletek (10 000 és 20 000 forintosok) átlagos élettartalma a 10 évet is meghaladhatja, miközben a forgalmi érmék esetén minimális, szinte jelentéktelen mértékű a selejtezés.

- monda el korábban lapunknak az MNB, akik hozzátették azt is, hogy a pénzgyártás során olyan, elsősorban felületkezelő anyagokat is alkalmaznak, amelyek miatt a pénz jobban ellenáll a sokrétű forgalmi hatásnak, mint például más, a kereskedelemben használatos anyagok, így hosszabb élettartalommal bír. Mindezek ellenére az MNB arra is felhívta a figyelmet, hogy

a kézről-kézre "vándorló" bankjegyek (és érmék) számára a teljeskörű védelem nem garantálható, ezt pedig higiénés gyakorlatunk során is célszerű figyelembe venni.

De hogy mennyire is célszerű ezt figyelembe venni, továbbá járványügyi szempontból mekkora veszélyt jelent valójában a készpénz, arról korában az influenzavírussal kapcsolatban már kikérdeztük ÁNTSZ-t.

Moss kezet és a szádba ne vedd!

Az influenzavírus főleg cseppfertőzéssel terjed, ezért a készpénzhasználat a fertőzés közvetítésében csekély szerepet játszik

- hívta fel figyelmünket az ÁNTSZ. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a készpénz ne lehetne potenciális egészségügyi veszélyforrás. Az ÁNTSZ tájékoztatásából ugyanis az is kiderült, hogy

a készpénz mikrobiológiai szempontból szennyezett tárgynak tekintendő, ugyanis sok-sok emberi kéz érinti, így nem csak az influenzavírus, hanem sok más kórokozó is megtapadhat a felületén. Az influenzavírussal kapcsolatosan például elmondható, hogy a légutakból kijutó vírus felszíni fehérjéi jól adszorbeálódnak [adszorbeálódás: folyékony vagy gáznemű anyagot leköt a felületén egy szilárd anyag] különböző anyagokhoz, így az érmékhez és bankjegyekhez is. A megtapadását segíti a vírussal együtt ürülő légúti váladék is.

És hogy miért fontos ez most a számunkra? Azért mert az új koronavírus tüneteiben és terjedési módjában is nagyban hasonlít az influenzához. Sőt nem csak ebben hasonlít az influenzához, hanem abban is, hogy már a lappangási időszakban is fertőző, ami azt jelenti, hogy olyan ember is képes továbbadni a vírust a vele közeli kapcsolatba kerülőknek, akinél még semmilyen tünet nem jelentkezett.

Ennek okán a Pénzcentrum arról faggatta Dr. Kemenesi Gábor, virológust, hogy a koronavírus is terjedhet-e fertőzött tárgyak útján:

Ami kontaminált [vírussal fertőzött] felület onnan el lehet kapni, pontosan ugyanúgy, ahogy az influenzát. Abszolút párhuzamot lehet vonni a két vírus között

- mondta el korábban lapunknak a szakember, amiből az következik, hogy a vírus képes életben maradni a "gazdatesten" kívül is. Pusztán, ha fertőzött tárgyakkal kerül az ember kapcsolatba, akkor is elkaphatja a koronavírust.

Német kutatók ráadásul nemrégiben publikálták, hogy az új koronavírus akár 9 napig is életben maradhat élettelen tárgyakon, de persze ez az időtartam nagyban függ a tárgy felületétől, illetve a környezeti hatásoktól.

Pánikolni azonban nem kell!

Saját, készpénzben tartott vagyonunkat a tűzre hányni pedig végképp szükségtelen! A tárgyakról való fertőzés esélye ugyanis a szakértők szerint bár elméletben lehetséges, az esélye csekély. Főleg akkor, ha betartjuk a megfelelő higiéniai ajánlásokat annak érdekében, hogy esetleges kórokozók ne juthassanak a készpénzről a szervezetünkbe. És ez minden kórokozóra igaz, nem csak potenciálisan az új koronavírusra (hiszen ne felejtsük el, Magyarországon jelenleg nincsen koronavírus járvány, sőt tömeges megbetegedésekről sincs szó!):

ügyelni kell a kézhigiéniára,

köhögéssel-tüsszentéssel kapcsolatos etikettre,

tüsszentéskor, köhögéskor zsebkendő kell használni,

meleg vízzel, szappannal kell kezet mosni.

Ezeken túl kifejezetten kerülni kell az arc, különösen a szem és az orr körüli régió, indokolatlan, rendszeres szennyezett érintését, hiszen ez lehetőséget biztosít a kórokozóknak a kézről a légutakba történő bejutásra.

Pénzszámolgatás során pedig semmilyen esetre se nyaldossuk az ujjainkat!

Összességében tehát kijelenthetjük, hogy bár a készpénz nem elsődleges közvetítő felülete a vírusos megbetegedéseknek, nem árt vigyázni. Már csak azért is, mert ha egy bankjegyen vagy pénzérmén 1 millió vírus jelen van, az már érdemben veszélyt jelenthet az emberi egészségre.

