Itt a Lidl nagy dobása: filléres magyar csúcsborokkal árasztják el Euópát

Idén rendezik meg hatodjára a Lidl Wine Expo Hungary-t, amelyen a Lidl külföldi áruházainak szakértői kiválasztják, melyik magyar bor kerüljön a kinti polcokra.

Ezekben a napokban dől el, hogy 7 magyar borrégió 350-féle bora közül melyeket fogja jövőre exportálni a Lidl Magyarország a külföldi áruházaknak. A Lidl Wine Expo Hungary-n hat ország - Bulgária, Horvátország, Németország, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia - borszakértői válogatnak a magyar termékek között, és rendelik meg az ottani Lidl-öknek a magyar borokat.

Az expó megnyitó sajtótájékoztatóján Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese arról beszélt, hogy "hallatlan nagy eredményeket" hozott az öt évvel ezelőtt indított kezdeményezés. Kiemelte, hogy a Lidl az évek során kinőtte magát a legnagyobb magyar borexportőrré. Magyar Levente beszélt arról is, hogy a modern mezőgazdaságban rejlő lehetőségeket kell kiaknázni, ám ehhez szükség van olyan szereplőkre, akik "felvállalják" azt a kereskedelmi tevékenységet, amellyel más országokban is lehet értékesíteni. A miniszterhelyettes beszélt arról is, hogy a boltlánc több mint 11 ezer üzlettel rendelkezik világszerte, amelyben rengeteg lehetőség van.

Nepp Zoltán, a Lidl beszerzési ügyvezetője az expót megelőző sajtóeseményen ismertette: egy erős szisztémát kellett kidolgozniuk a magyar termékek exportjára. Mára pedig 350 magyar beszállító 2500 terméke szerepel a Lidl palettáján. A borok pedig külön figyelmet kapnak. Tavaly 4,8 millió palackos rendelés született a Lidl Wine Expón összesen pedig 11 millió üveg bort exportáltak, több mint 4 milliárd forint értékben. Jövőre pedig az a cél, hogy nem csak a fent említett országokba szállítsanak, hanem "az összes Lidl-országba". A cégvezető ismertette, több mint 1100 fajta borból választották ki a 350 legjobbat, amelyeket a szakértők elé tettek.