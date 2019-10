Ítéletidő rohanja le az országot: már a boltok is készülnek a zimankóra

Nem tart ki sokáig a vénasszonyok nyara, már ha hinni lehet az előrejelzéseknek: hamarosan igencsak visszaesik a hőmérséklet, és kezdődheti az őszi-téli didergés. A Pénzcentrum most összeszedett pár szív- és pénztárcamelengető akciót: ezekkel a cuccokkal érdemes felkészülni a hűvösebb napokra!

Bár most még javában tart az indián vénasszonyok nyara, ahogyan az előrejelzésekből kivehető, hogy nem tart már sokáig az áldott állapot: másfél hét múlva már könyörtelenül berobban a lehűlés, a hőmérséklet pedig szépen lassan elkezd lecsökkenni az ősszel megszokotthoz. Több mint 10 fokkal csökkenhet a maximum hőmérséklet, éjjel és a reggeli órákban pedig már többször fagypont környékén lesz a hőmérséklet (v.ö. a lenti előrejelzéssel).



Az Idokep.hu 30 napos előrejelzése. Az Idokep.hu 30 napos előrejelzése.

Érdemes tehát jóelőre felkészülni, és beszerezni a vacogás elleni kellékeket: mert hát ki szeret fázni? Vacogni? Dideregni? Na, ugye, hogy senki! Sajnos a mai, vásárlásorientált világ megingathatatlan együttállása, hogy ahogyan a szokatlanul meleg ősz, úgy az akciók, leárazások, készletkisöprések sem tartanak örökké. A levelek lehullanak, a virágok elhervadnak, az akciós újságok pedig lejárnak.

Utóbbiak maximum arra lesznek már jók, hogy begyújtsuk velük az előbbieket, s mialatt a kiadvány a lángok martalékává válik, még egy utolsó pillantást vethetünk a számos leárazott termékre, amelyekről lemaradtunk, már csak - horribile dictu - drágán juthatunk hozzá az áhított cuccokhoz, élelmiszerekhez. Hogy ne érintsen olyan fájdalmasan az akciók őszi elmúlása*, a Pénzcentrum Vásárlás Divíziója még időben összeszedte neked a legjobb leárazásokat, ezekkel a termékekkel röhögve átvészelheted a hideg estéket, és a kiábrándítóan szürke nappalokat.

*Sajnos a természet szokásos elmúlásával még a diplomás akciószakértők sem tudnak mit kezdeni, tudniillik ez a dolgok szokásos rendje. :(

No, de ne búslakodjunk! Inkább mondjuk, sőt, jelentsük ki: remek hidegváró akciókkal készültek a boltok a fázós magyaroknak! Lássuk hát, mit érdemes megvenni a didergés-prevenciós célból.

Vigyázat: az alábbi akciók komoly érzelmi reakciókat válthatnak ki!

Ezekkel tuti nem fogsz fázni

Egy fagyos reggelt nem is lehet mással indítani, mint egy jó forró itallal: a Lidl-ben most 23 százalékkal vitték le a Bellarom örölt-pörkölt kávé árát, így egy kiló most csak 1149 forintba kerül. Emellett az akciós újságban külön szekciót szenteltek a meleg holmiknak: női thermo nadrágot pl. már 2999 forintért is tudsz vásárolni, a thermo felső pedig 1799-ért kapható. Van még női polármellény is 2999-ért, illetve női-férfi polárpulcsit is tudsz venni ugyanennyi pénzért. Sőt, ilyet még a Pénzcentrum Vásárlás Divíziója sem látott: létezk thermo farmernadrág, méghozzá most 3499 forintért kapható a Lidl-ben. Egy forint híján ötezerbe kerül a férfi bélelt cipő, és a gyerekeknek is lehet válogatni a meleg cuccok között.

Az Aldi is megrakta a hideg elleni akciókályhát: egy csomag prémium kávét 1999 és 2999 forint közötti áron lehet megvenni, két termobögrét pedig 1999-ért lehet megvenni. Van még kávédaráló is 5999-ért, Nem tudni, hogy a Piramisteából kijön-e a fárajó, de az biztos, hogy 20 darabért 399 forintot kérnek, ugyanennyi Grog tea 299 forintért kapható az Aldiban. 150*200 centiméteres, meleg takarót 5999 forintért vehetsz, és árulnak percek alatt felmelegedő, magában álló, törülközőszárítós radiátort is, az elektromos fűtötestért 12 990 forintot kell fizetni. Vasárnaptól pedig kabárok, téli kiegészítők és meleg cipők várnak az Aldiban - na meg a ventillátoros hősugárzó, ami 5999 forintba fog kerülni!

Az Auchan sem fukarkodott: a reggeli forró kávé elkészítéséhez kínálnak akciósan Nespresso Inissia kávéfőzőt, 18 990 forintért - és a termék mellé ajándékba adnak egy 12 ezer forint értékű kávékapszula utalványt is. Amúgy a 40 darabos Cacobs Nespresso kávékapszula ára 2399 forint. Akciós még az Ariete Mokka kávéfőző is, ami fél óráig is melegen tartja a lefőzött italt: most 10 399 helyett csak 8990 forintba kerül. A gyerek és felnőtt Inextenso polárpulóverek pedig 1990 forintért kaphatóak, a meleg férfi pizsama 1990, a női pedig 2490 forintba kerül.

Kávéért a Sparba is érdemes menni: a 225 grammos Omnia most csak 699 forintba kerül, a Spar Premium őrölt kávéból pedig 250 gramm 499 forintért kapható. Az ínyenceknek van Lavazza szemes kávé is, amiből a kilós kiszerelésért 3499-et kell fizetni. A Pickwick teákból 349 forintért lehet venni egy csomaggal. Van még Mokate instant kávé is, a 10-es pakk 349 forintért kapható a Spar üzletekben

A kakaó szerelmeseinek a Tescó nyújt vigaszt a hideg napokon: a 800 grammos sajátmárkás instant kakaópor most csak 959 forintért kapható. Az újságban találtunk még Tschibo őrült kávét is, amiből 949 forintba kerül fél kiló. Emellett számos ágyneműhuzat-garnitúrát is leáraztak: a klubkártyások 30 százalékkal olcsóbban juthatnak hozzájuk.

Ha pedig kedved támadt a lobogó tűz előtt romantikázni, vagy simán olcsóbb, egyszerűbb fával fűtened, akkor mindenféleképpen böngészd át a Praktiker idei téli fűtéskatalógusát!