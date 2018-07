Idegörlő várakozás az autószalonokban: hiába van pénzed, ennyit kell malmoznod

Jól indult az idei év a magyarországi autópiac számára, hiszen a kereslet egyaránt nagy az új és a használt autók iránt is. Bár a magyarok még mindig elsősorban a használt autókat keresik, ennek ellenére az új személyautók értékesítése is jelentős mértékben növekedett az idei év első felében. A gyorsan emelkedő kereslettel együtt azonban megnyúlt a várakozási idő is: több autómárka esetében is akár hónapokat kell várniuk a vásárlóknak az új kocsijukra. A Pénzcentrum annak járt utána, hogy pontosan mennyi ez a várakozási idő.

Eddig nagyot ment idén az autópiac: mind a használt - a belföldi és a külföldről behozott kocsik tekintetében is -, mind az új autók iránt jelentősen emelkedett a kereslet. Utóbbiakból olyan sokat értékesítettek az első félévben, ami még a szakembereket is meglepetésként érte. Bár az új autók többsége továbbra is a cégekhez kerül, azért a magánszemélyek is egyre nagyobb arányban vásárolnak vadonatúj gépkocsit.

Azt azonban talán kevesen tudják, hogy új személygépkocsi vásárlása esetén - amennyiben olyan felszereltségű autót szeretnénk, amely éppen nincs a szalonban - akár több hónapot is várnunk kell, mire beülhetünk a kiszemelt járműbe. De mégis milyen hosszúra nyúlhat ez a várakozási idő?

Csak telnek a hónapok

A napokban jelent meg a Vezess.hu-n egy, a magyarok kedvenc új autóit tartalmazó összesítés. Ebből kiderült, hogy jelenleg a Suzuki Vitara a legnépszerűbb autó a magyarok körében, melyet a Suzuki SX4 S-Cross autó követ. A dobogó harmadik fokára a Dacia Duster került, amit az Opel Astra (K és J) követ. Az ötödik helyen a Toyota Yaris áll, majd a Renault Clio, a Dacia Sandero, a Ford Focus, az Opel Corsa és a Toyota C-HR következik.

Egyszerű érdeklődőkként felkerestük tehát a fenti márkákat, hogy megtudjuk, legrosszabb esetben mennyire időre számítsunk, mire beleülhetnénk új autónkba egy esetleges autóvásárlás esetén. A válaszok alapján valóban több hetes várakozási időre kell felkészülnie annak, aki egyedi felszereltségű autót szeretne választani magának, és nem éri be azokkal, amelyek éppen megtalálhatóak a szalonban.

A Suzukitól megtudtuk, hogy legkorábban úgy 1,5 hónap múlva férhetnénk hozzá az új kocsihoz, ami végül a legrövidebb várakozási időnek bizonyult. A Fordnál többnyire 2-2,5 hónapot kell várakozni, míg a Toyotánál 3-4 hónapot. A Renault esetében már 3-5 hónap is lehet a várakozási idő, míg a Daciánál 5-6 hónap is. De az Opeltől is azt a választ kaptuk, hogy akár fél évet is kell várni az új autó hazaviteléig.

Bár ezek az időintervallumok talán túlságosan hosszúnak tűnnek, valójában érthetőek: az egyedi igényű autókat külön le kell gyártani, ami már önmagában idő, ráadásul az elkészült kocsikat utána még szállítani is kell.

Nem kell zsebből kifizetni

Több autómárka esetében is meglehetősen alacsony díjak mellett lízingelhetjük új gépkocsinkat, amennyiben nem tudjuk azt teljesen önerőből kifizetni. A Toyotákat például most akár 4,9 százalékos THM-mel is lízingelhetjük, de hasonlóan kedvező, 4,99 százalékos THM-mes finanszírozást is igénybe vehetünk a Daciánál.

Persze autóvásárláskor is választható opció a lízingnél rugalmasabb személyi kölcsön. Egy 5 millió forintos, 6 éves futamidejű hitelt például 7,90 százalékos THM mellett vehetünk igénybe a Budapest Banknál (87 096 forintos havi törlesztő), míg a Raiffeisen Banknál 8,76 százalék lenne a THM (87 544 forintos havi törlesztő). De nem lenne sokkal drágább a hitel az Erste Banknál (9,31 százalékos THM, 88 867 forintos törlesztő) és a CIB Banknál (9,41 százalékos THM, 90 186 forintos THM) sem.