Filléres csúcsbort árul az Auchan: ez jobb, mint a szuperdrága palackok

Már bőven 2 000 forint alatt is találni olyan borokat, amik abszolút "best buynak" minősülnek a szakértő szerint. Sőt egyes nedűk esetében az olcsóbb termékekkel még jobban is járunk, mint a drágábbakkal. Mutatjuk az Auchan aktuális üdvöskéjét, amire érdemes lehet vadászni a boltok polcai között.

Mára már rég a múlté, hogy csak szuperdrágán lehet jó minőségű italokat vásárolni. Kiváltképp igaz ez a borok világára, amiben a legnagyobb magyar áruházak is folyamatosan bővülő, minőségi nedűkkel tartják frissen polcaikat. Mindezt ráadásul úgy, hogy egy-egy különlegesebb darabért sem kell az embernek mélyen a pénztárcájába nyúlnia.

A most terítékre kerülő darab például a Domaine de Versailles Chinon 2018., amit az Auchan hipermarketek polcain lehet fellelni. Ez a palack el Loire-völgyi cabernet franc, mely fajtáról a Művelt Alkoholista szakírója azt írja, hogy a "kevesebb több", ami jelent esetben azt jelenti, hogy

az olcsó és egyszerű, nagy tételben készülő borok viszonylag megbízhatók, ergo stabilabb technológiával készülnek, míg a kézművesség itt egyenlő a 80 százalékos borhiba valószínűséggel.

A szakértő szerint tehát még jobban is jár az ember, ha nem egyből arra hajt, hogy jó drága bort vegyen, az majd biztos finom lesz. Hiszen a helyzet jelen esetben éppen a fordítottja. Mostani versenyzőnk ugyanis palackonként 1 800 forintba kerül az Auchanban, és a Művelt Alkoholista szerint abszolút "best buynak" számít a piacon:

hűvös karakterű, jellegzetesen fűszeres, és az alacsony alkoholtartalomnak hála felettébb jól csúszik. Csak az itt készülő franc-oknak van ilyen illata és íze. Szép, érett tannin gondoskodik a tartásról, a finisre is megmarad a kerekség érzete. Kiforrott, szép alapbor.

Mindez az értékelés 5,5 pontot ért a portál értékelési listáján, és meg is kapta a kiváló ár/érték arányú plecsnit. Érdemes tehát a hiper polcai között kutakodni... Sőt, további akciós ajánlatokért édemes átfutni a Pénzcentrum Akciók oldalát!

