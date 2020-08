Filléres csúcsborokkal támadnak Ördög Nóráék: ennyibe kerül a házaspár 8 kedvenc bora

Filléres csúcsborokkal támadnak Nánásiék: a házaspár 200 termék közül válogatta ki azokat, amelyek kikerülnek a kisboltjuk polcaira. Nem vicc, tényleg vannak köztük olcsó, alkalmi vételek: a Pénzcentrum megnézte, hogy mennyiért lehet megvenni Nánási Pál és Ördög Nóra kedvenc borait. Kiderült, hogy van, amit akár a Tescóból is beszerezhetsz, és nem kerül többe 1200 forintnál. Persze, azért akadnak prémiumtermékek is, magas árcédulával.

Extrém borkóstoló után válaszották ki Ördög Nóráék a kisboltjuk borkínálatát: több mint 200 fajta italon mentek végig, mire kiválasztottak 14 terméket, amelyeket kiraknak a polcra. A bormustrát csak Nánási Pál bírta végig, felesége 100 környékén már feladta a dolgot - derült ki a házaspár vlogjából.

A Pénzcentrum most megnézte, milyen italokat választottak ki Nánásiék, kiderült: nem feltétlen méregdrága csúcsborokról van szó. Például bekerült a kínálatba a Vylyan Ördög Cuvée is, amelyet többek között a Tesco webshopjában is megtaláltunk, 2059 forintért bárki megveheti. A Havas & Tímár pincészet Franomja is ott lesz a polcokon, Nánásiék a 2017-es évjáratot választották ki, ebből az évből nem találtunk a pincészet weboldalán, de a 2016-osból egy palack 3450 forintba kerül.

Filléres-kategóriába tartozik a Juhász Felső-Magyarországi Merlot Rosé, amely Ördög Nóráék boltja mellett például a Tescóban is kapható, 1199 forintot kérnek egy üvegért. A kiválasztott borok között van még a Magyarország legjobb újbora 2019 cím nyertese, a Geszler Kékfrankos Rosé, ezt nem találuk meg a nagyáruházakban, de egy borwebsopban 1278 forintért kínáltak egy palackot. Egyébként a pincészet weboldaláról kiderült, hogy most évjáratváltasi akció van, ugyanebből a roséból a 2017-eseket most csak 650 forintért adják - úgyhogy érdemes lecsapni! Nem tudni, hogy Nánásiék melyik évjáratot vették - a videón nem lehet kivenni -, lehet, hogy ők is lecsaptak az akcióra.

Nem egy tehén ára a Várszegi Chardonnay sem, a 2018-as bort a pincészet 1790 forintért árulja, hasonló áron kapható a neten az Irsai Olivér Dubicz Mátrai nevű fehérbor is. Viszonyt az Anonym Pince Frazír nevű száraz fehérbora már egy kicsit húzósabb, a borportálokon 3190 forintért kínálják. Ennél is drágábban mérik a Balassa Nyulászó Furmintot, egy üvegért 4950 forintot kérnek az egyik borwebshopban.

Meggyűlt a bajuk a helyiekkel, de terjeszkednek

Pünkösdkor nyitott meg Ördög Nóra és Nánási Pál kisboltja Balatonakarattyán, Nekem a Balaton néven. A boltban nyitástól zárásig folyamatos a forgalom, Nóra és Pali ismertsége okán naponta több százan tódulnak be egy kávéra, péksütire. Ekkora forgalomra viszont az apró balatoni üdülőfalu nem volt felkészülve, a helyiek hamar ki is fejezték nemtetszésüket.

Ahogy a Pénzcentrum erről korábban beszámolt, Ördög Nóra és férje nem hagyta szó nélkül a helyiek zúgolódását, több fórumon is próbálják buzdítani a vásárlóikat, hogy ha tehetik ne autóval közelítsék meg a boltot, illetve tájékoztatni a vevőket alternatív parkolási lehetőségekről. A helyiek viszont továbbra sem elégedettek, bár a Nánásiék YouTube-csatorna legújabb videójában Nóri elmondja, milyen kedvesek velük és mennyire jól túrik a forgalomnövekedést, Nórinak el kellett ismernie, hogy ezzel nincs mindenki így.

Azóta azért kiderült, hogy nem mindenki viseli ezt olyan jól

- mondta el, és reagálva a kritikákra a megnövekedett forgalom és zaj kapcsán, arról is beszámoltak, hogyan próbálták a helyzet megoldásaként kibővíteni a parkolóterületet - környékbeli ingatlanok kibérlése útján - ez azonban nem jött össze. A videóban azt is megmutatják, hogy hol található a kisbolt közelében egy nagyobb parkoló, illetve kérik a vásárlókat, hogy ha lehet, ne autóval közelítsék meg a boltot a helyiek nyugalma érdekében.

Nánásiék nem adják fel: sőt, a kisbolt után újabb nyitást terveznek Akarattyán. A Strand utca és a Sirály utca sarkán lévő kisüzlet ezek szerint már nem elég.

Érezzük és látjuk, hogy valószínűleg ez a Kisbolt kevés lesz nekünk. Kinőttük. (...) Újabb terveink vannak itt Akarattyán. Egy új hely nyitását kezdtük el előkészíteni, és hamarosan erről is elkezdünk beszámolni

- mondta el Ördög Nóra és Nánási Pál. Bár azt még homály fedi, hogy hol, az biztos, hogy már az idén megnyitják az új helyet. Ha nem is nyáron, de azért még az idén - újságolták. Az, hogy a helyieknek mi erről a véleménye még rejtély.

