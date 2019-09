Ez az iskolakezdés leghúzósabb bevásárlólistája: így ürülhet ki hamar a kassza

Augusztus vége, szeptember eleje az iskolakezdés időszaka, mely általában vegyes érzelmeket vált ki a gyerekekből. Vannak, akik izgatottan készülnek az új tanévre, míg mások a nyár végét siratva indulnak neki az új tanévnek. Két nagyobb hullám figyelhető meg vásárlás szempontjából, első körben az iskolai tanszereket, papír-írószert, ruházati cikkeket szerzik be a családok, míg a nagyobb beruházást jelentő műszaki termékekre csak ezek után kerül sor. Ez akár a karácsonyi szezonig is eltarthat, hiszen sok szülő az okostelefonban és tabletetben látja a tökéletes karácsonyi ajándékot gyermeke számára, viszont az iskola miatt már korábban megvásárolják. A kutatások és az elmúlt évek tapasztalatai egyaránt alátámasztják, hogy ezek az ünnepi szezon húzótermékei.

Talán nem meglepő, miként alakulnak a toplisták, a témát legutóbb vizsgáló GKI és Euronics közös kutatása is arra a következtetésre jutott a tanévkezdéssel kapcsolatban, hogy az okostelefonok és a számítógépek/laptopok a legkelendőbbek ebben az időszakban. "Az idei évben is az okostelefonok és a laptopok forgalma élénkült meg leginkább, ez a két kategória fogy majd még jobban az előrejelzések szerint." - mondta el Hunyady László, az Euronics marketing- és értékesítési igazgatója. Hozzátette: "Jelentős különbséget abban látunk a korábbi év adataihoz képest, hogy a vásárlók a valamivel drágább, de jobb specifikációjú termékeket választják, illetve minden korábbinál többen kötnek biztosítást a megvásárolt műszaki cikkekre."

Okoskütyük hány éves kortól?

Továbbra is vitatott ez a kérdés, a kiskorú gyermekkel rendelkező családok körében is megoszlanak a vélemények. A kutatása szerint már minden második alsós diáknak volt okostelefonja az előző tanévben is, a felsősök körében pedig ez az arány 80 százalék feletti. A magyar szülők többsége úgy gondolja gyermeke élete első okoseszközét általános iskolai tanulmányai alatt kell, hogy megkapja, mivel legkésőbb 5. osztálytól ezen eszközök a tanulásban is hatékonyan segíthetik őket. A gyerekek jellemzően 10 éves koruktól kezdenek önállósodni, a szülők ekkortól kezdik őket egyedül elengedni a különórákra, ami egy újabb indok lehet a telefonra, és ezáltal a könnyebb elérhetőségre.

Szintet lépve

A középiskolában az okostelefon már alapnak számít. Fontos azonban, hogy okosan használják ezeket az eszközöket, ebben továbbra is a szülők következetessége, illetve a készülékekbe beépített segédeszközök is segíthetnek. A középiskolásoknak már egyértelműen szüksége van egy megbízhatóan működő számítógépre vagy laptopra, hiszen sok esetben már a tanárok is gépelve, elektronikus úton kérik a házi feladatokat, amellett, hogy a kutatómunka is kényelmesebb nagyképernyőn, mint mobilon. A felsőoktatásba bekerült tanulók, vagy családjuk átlagosan 115-120 ezer forintot költ laptopra.

A közhiedelemmel ellentétben a nyomtatók még mindig fontos szereppel bírnak a családok életében, a gyerekekről, nyaralásokról készült képeket a mai napig szívesen nyomtatják ki az emberek, az iskolai feladatokhoz is jól jöhet a nyomtató. Ez átlagosan 75 ezer forinttal növeli az iskolakezdés költségeit. "A nemzetközi trendeknek megfelelően ezen a területen is megfigyelhető, hogy ma már inkább vesznek a vásárlóink valamivel drágább, de hosszabb élettartamú és olcsóbban üzemeltethető eszközöket. Ez a nyomtatók esetében a patronmentes tintasugaras készülékeket jelenti, melyekkel aztán a kellékanyagokon és az áramszámlán is spórolhatnak. Ezek a gépek sok oldal kinyomtatását teszik lehetővé ritkább utántöltéssel, miközben elkerülhető a beszáradás is, csak készenléti üzemmódban kell tartani a gépeket, amelyeket huzamosabb ideig nem használnak." - nyilatkozta Fazekas Bálint, az Euronics nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója

Irány a kolesz!

A kollégisták is reményekkel telve költöznek be új helyükre. Bár második otthonuk közel sem lesz olyan kényelmes és mindennel felszerelt, mint a családi fészek, az alapvető eszközök megléte nagyban megkönnyíti majd a kollégiumi életet. Leggyakrabban mikrohullámú sütőt, illetve vízforralót vásárolnak ilyen célra az elektronikai boltokban, természetesen a kollégiumi melegszendvicspartik elengedhetetlen kelléke, a melegszendvics sütő mellett. Azonban némileg meglepő módon idén augusztusban az elektromos főzőlapok iránt is növekedő kereslet mutatkozott.