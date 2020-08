Ennyibe kerül idén egy szelet az Ország Tortájából: átléptük a lélektani határt

Nem csak a vásárlókat érintette kellemetlenül a boltban az árak drasztikus növekedése a járvány kezdete óta, hanem a vendéglátásban dolgozók is megérezték a kellemetlen gazdasági hatásokat. A Pénzcentrum által megkérdezett cukrászdák és kávézók többsége ki volt téve a drágulásnak - hiszen éppen a sütemény- és fagyi alapanyagok, mint pl. a gyümölcsök, vagy exportból származó különleges hozzávalók ára emelkedett. Ráadásul már a forint gyengülése az euróval szemben is kedvezőtlenül hatott sok cukrászda árképzésére. Egyes helyek már kénytelenek voltak év elején részben beépíteni az áraikba ezt a változást, és csak a vírus után következett a nagy drágulás. Lapunk most annak is utána járt, idén átlépheti-e Magyarország Tortájából egy szelet ára a 900 forintos lélektani határt.

A legfrissebb statisztikák szerint 2020 első felében történt áremelés a vendéglátásban is, nem csak a közértekben: 7-8 százalékkal kerülnek többe az ételek, italok az éttermekben. Ennek egyik oka, hogy a járvány következtében nem csak a kiskereskedelmi, hanem a nagyker árak is felmentek, így az alapanyagokat drágábban tudták megvenni. A járvány kihatott az import termékek beszerezhetőségére, árára is, melyek szintén elengedhetetlenek egyes fogásokhoz.

Az euroárfolyam kedvezőtlen változásai már múlt évben is éreztették hatásukat, idén pedig csak tovább romlott a helyzet. A vendéglátásban ez a két tényező hatott leginkább abba az irányba, hogy a helyek kénytelen voltak megemelni az áraikat, akár már év elején, hogy a kiadások növekedéséből valamennyit faragjanak - a korlátozások okozta bevételkiesés csak tetézte ezt.

Ezért is fűztek nagy reményeket a vendéglátósok a nyárhoz, hogy a bevételkiesést vissza tudják hozni ezekben a hónapokban. A házhozszállítást is rengeteg olyan vendéglátóhely, cukrászda vállalta be a járvány alatt, amelyek korábban nem éltek a lehetőséggel. Azonban ez sok helyen csak a túléléshez volt elég.

Így lassan a nyár végéhez közeledve, amikor már egy ideje elméletileg "teljes gőzzel" üzemelhetnek a cukrászdák, fagyizók, kávézók, hogy hogyan érintette őket a koronavírus válság, az euroárfolyam változás, és az árdrágulás együttes hatása. Emelték-e a fagyi- és sütiárakat, vagy várható-e további emelkedés. Illetve ami most mindenkit a legjobban izgat: mennyibe fog kerülni idén egy szelet Magyarország idei cukorral készült és cukormentes Tortájából? A Pénzcentrum ennek járt most utána.

Két fronton is lecsapott a drágulás

Lapunk megkereste azt a több mint 300 cukrászdát, ahol az országban idén árusítják majd az Ország Tortáját - az árusítóhelyek listájáért kattints ide - és csak néhány hely jelezte, hogy nem érzékeltek idén alapanyag ár drágulást, a járvány vagy az euroárfolyam kedvezőtlen alakulásának hatására. A többség viszont legalább egyik vagy másik válság (euro/koronavírus) hatását tapasztalta. A miskolci Kisgergely Cukrászda kérdésünkre adott válaszából például az derült ki, hogy számukra nem a járvány hozta el az árak emelkedését: már a tavaszi fagyok miatt megnövekedett gyümölcsárak éreztették árdrágító hatásukat.

Másrészt pedig mivel cukrászdáinkban jelentős mennyiségű import anyagot használunk, így a forint/euró árfolyam kedvezőtlen alakulása is kimutatható

- mondta el Balga Tibor, és azt is hozzátette, hogy emiatt az árképzésükben ezek a hatások már az idén év elején megjelentek. A budapesti Béla bácsi cukrászda nevében Juhász Béla is arról számolt be, hogy "sajnos január óta egyfolytában drágulnak az alapanyagok beszerzési árai, nem kellett hozzá a járvány", ezt pedig csökkentet mértékben kénytelenek hárítani a fogyasztói oldalra.

A gyümölcsárak drasztikus változását emelte ki a Koch-Danica Cukrászda is, mivel ilyenkor szokták eltárolni a friss lekvárokat, és gyümölcsöket (pl. az őszibarackot) a hűtőkbe, ezért nagyon is megérezték a drágulást. A budapesti Cserfalvi Cukrászda szintén a magas gyümölcsárakat és az import alapanyagok drágulását érezte meg.

Eddig próbáltuk elodázni az áremelést, de ha nem történik valami pozitív elmozdulás, akkor sajnos a közeljövőben kénytelenek leszünk rá

- mondta el Cserfalvi Ákos, cukrászmester lapunknak. A Pátyon található Caffe Trevi szintén azt tapasztalta, hogy a járvány óta az alapanyag beszállító partnerek hétről-hétre drágulásról értesítik őket, és az árak nagyon sok esetben megnőttek.

Azt tapasztaljuk a vendéglátásban, hogy sok kolléga, a Covid után árakat emelt, mi tudatosan tartjuk, tartottuk idáig a Covid előtti árakat, de az alapanyag árak év közbeni emelkedése miatt mi is áremelésre kényszerülünk

- mondta el lapunknak Mohácsy István a pátyi cukrászda képviseletében. A monori Rigoletto Cukrászda 8-10 százalékos beszerzésiár-emelkedésről számolt be, viszont ez egyelőre nem jelent meg a másik oldalon is áremelés formájában. A fővárosi Ideál Desszert képviseletében Gogolák Csaba elmondta, hogy nem is elsősorban az alapanyagok drágulása volt a gond a járvány következtében, inkább a beszerzésük volt nehezebb, és többször jeleztek beszállítóik raktárkészlethiányt is. Árképzésük viszont nem változott a járvány okán, mivel biztos vendégkörüket eddig is helyiek és nem turisták képezték.

Az ajkai Mónika Fagylaltozó, a szarvasi ÉdesM Cukrászda, vagy a budapesti Pelikán Cukrászda szintén jelezte, hogy érezték az árak emelkedését, viszont ez az árakban vagy már megjelen év elején, vagy megpróbálják tartani még az eddigi árszintet. Többen jelezték, hogy valószínűleg szükség lesz áremelésre még az idén.

Még a karantén elején volt egy kisebb áremelésünk, ami minden termékre vonatkozott, de pont a megnövekedett nyersanyagárak miatt kénytelenek leszünk még egy újabb áremelésre

- mondta el Sitkei Balázs, a Stella Cukrászda cukrászmestre. Mogyoróssy Mariann a Nándori Cukrászda cégvezetője hasonlókról számolt be lapunknak: "Egyenlőre igyekszünk tartani az árainkat, de amennyiben a drágulás folyamatos tendencia lesz, sajnos nálunk is szükség lesz minimális árkorrekcióra" - mondta el.

A tatai Petre Cukrászda-Kávéház tulajdonosa és ügyvezetője, Petrezselyem Adrienn is azt emelte ki, hogy az általános inflációt csak tetézte a vírus. Vannak elmondása szerint olyan termékek, alapanyagok, melyek eleve drasztikusabb ütemben drágultak, míg mások követték az inflációt.

Ehhez jött most hozzá a vírus, mely erőteljesen közbeszólt a szállítmányozási láncolatba. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy szinte hónapokig elérhetetlen volt nem csak a boltok polcain, de még nekünk is, élelmiszer előállítoknak is az élesztő. Ha az egész alapanyag piacot nézzük, voltak olyan cégek, akik ezt a piaci előnyt kihasználták és árat emeltek, de azért a legtöbb szereplő inkább arra törekedett, hogy kölcsönös és korrekt együttműködéssel segítse egymást, hiszen egymásra voltunk/vagyunk utalva

- mondta el a Petre Cukrászda tulajdonosa, és hozzátette: "törekedtünk arra, hogy ahol lehet és van lehetőség, magyar terméket vegyünk, ahol viszont adott volt a technológiához évek óta bevált és megszokott márka (például csokoládénál), ott maradtunk az eredetinél, és bíztunk benne, hogy nem szállnak el a nemzetközi árak".

A forint gyengülése úgy tűnik különösen rosszat tett az ágazatnak.

Farkas Edina, cukrászati vezető is megerősítette, hogy a fővárosi Veranda Cuki Pontban is főként az import alapanyagok árának drágulását érzékelték, amelyet az euroárfolyam változás okozott. Tóth István a dunaföldvári Tóth Cukrászdától szintén azt mondta el, hogy esetükben "az alapanyagárak drágulását elsősorban a forint gyengülése okozta".

Mivel Cukrászatunkban haszálunk többféle külföldi alapanyagot, ezért a forint euróval szembeni tavaszi ingadozása miatt és a szokásos évi áremelések miatt voltak olyan (pl. fagylalt) alapanyagok, aminek az ára 20-30% emelkedett a tavalyihoz képest. A magyar termékek árában is tapasztalható volt drágulás, de közel sem olyan mértékű mint a Nyugat-Európából behozott alapanyagoknál, ami euróalapú elszámolással történik

- fejtette ki kérdésünkre Breitenstein Péter, a bólyi Breitenstein Cukrászda tulajdonosa, aki azt is elmondta, hogy általában év elején szoktak emelni áraikon, de idén kénytelenek lesznek beépíteni áraikba ezt a nagy mértékű változást.

Gerő Eszter cukrászmester, aki részt vett az Ország Tortájának zsűrizésében is, a Sütizz Cukrászat képviseletében részletesen kifejtette lapunk kérdésére, hogyan is érintette az árak változása a cukrászdákat. Elmondása szerint a külföldről érkező alapanyagok, mint például az olajos magvakból készült paszták (pisztácia, mogyoró) drágultak jelentősen, vagy váltak elérhetetlenné váltak.

Ennek vagy az az oka, hogy a vírus okozta helyzet miatt kénytelenek drágítani, vagy egészen egyszerűen nem tudnak átlépni bizonyos országhatárokat, így egyáltalán nem jutunk hozzá a termékhez. A gyümölcspürékkel is ez a helyzet

- mondta el Gerő Eszter, és hozzátette, hogy a beszállítók próbáltak ebben a helyzetben együttműködők, rugalmasak lenni: jelezték az árnövekedést, és automatikusan ajánlottak új terméket alternatívaként, aminek az ára elfogadható volt, a minőség megtartása mellett. Sőt, elmondta, hogy előfordult a karantén időszak után az is, hogy a beragadt árukat jóval olcsóbban, szinte féláron kapták meg a beszállítóiktól (például vaj, tejszín, tojás, vagy hasonló, rövid lejáratú termékeket), ezzel is segítve egymást az újraindulásban.

Az idei árakkal kapcsolatban a cukrászmester azt is megosztotta lapunkkal, hogy bár nem terveztek, szerettek volna árad emelni, valószínűleg muszáj lesz, tekintve, hogy átlagosan 10 százalékos emelkedést tapasztaltak az alapanyagok árában január óta, miközben jelentősen csökkent a járvány hónapjaiban a fizetőképes kereslet.

Mennyibe kerül Magyarország Tortája 2020-ban?

Az Ország Tortáját és az Ország Cukormentes Tortáját árusító helyeket természetesen arról is megkérdeztük, idén várható-e, hogy a járvány miatt emelkedik majd a szeletár is abból a két tortából, amelyre mindenki vár a nyáron. A Magyarország Tortája és a Magyarország Cukormentes Tortája verseny győzteseit - a Curiositas - Kíváncsiság és a Szentivánéji álom fantázianevű desszertetek - 2020. augusztus 19-től már több helyen meg vásárolhatták az érdeklődők, bár sok cukrászda a hosszúhétvégén kezd majd árusítani.

A Pénzcentrum megkérdezte a több mint 300 cukrászdát, ahol meg lehet majd kóstolni az idei desszerteket, hogy a drágulás mennyiben érinti a szeletárat, amely vidéken és Budapesten 700-800 forint volt tavaly. A válaszokból kitűnik, hogy

az árfolyamváltozás, és a koronavírus okozta válság rajta hagyja nyomát idén az Ország Torta árain is.

Az igazsághoz azonban hozzá tartozik, hogy az Ország Tortái tíz év alatt még egyszer sem estek bele az olcsón elkészíthető desszert kategóriába: általában különlegesebb - és drágább - alapanyagokból kell eleve dolgozniuk a cukrászoknak, hogy elkészítsék, amiatt is adják magasabb áron általánosságban, mint más tortaszeleteket. Mohácsy István - a Caffe Trevi nevében szólva - elmondta, hogy

azt tudni kell, hogy a verseny kiírásánál nem szempont a torta bekerülési ára. Ezekre a tortákra jellemző, hogy sokféle és magasabb árazású alapanyagokból készülnek, emiatt viszonylag drágán tudják előállítani és kínálni a cukrászdák.

Ezt erősítette meg Sitkei Balázs cukrászmester is:

Covid ide, covid oda az Országtorták sosem az olcsó kategóriába tartoznak, főleg az idei, amelynek a bekerülési költsége talán az eddigi legmagasabb

A Stella Cukrászda cukrászmestre elmondta, hogy ezért idén 800 forint körül fogják adni a tortaszeleteket, míg tavaly emlékezete szerint 700 forintért kínálták őket. Ezzel még mindig az átlag alatt maradnak, hiszen egy-két cukrászda jelezte csak lapunknak, hogy 800 forint alatt terveznék adni a tortaszeleteket. Úgy fest idén a cukormentes Országtorta alapanyagára olcsóbb, mert több helyen a Szentivánéji álom 750 forint/szelet áron lesz, míg a Curiositas 850 forint/szelet áron a legtöbb cukrászdában.

Lesznek azonban olyan helyek is, ahol még magasabb áron adják majd a tortaszeletet, áruk elérheti a 890 forintot, sőt, Budapesten akár 950 forint/szelet árral is találkozhatunk.

Azok a cukrászdák, amelyek arra a kérdésre, hogy megérezték-e az árdrágulást az alapanyag költségekben, nemmel feleltek, ott nem is lesz emelés idén a szeletárban. Viszont más helyeken, amelyeket elért az áremelkedési hullám, általában magasabb áron lesz az idei Országtorta. Lesz, ahol 700 forintról 800-ra, máshol 790-ről 850-re emelkedik a szeletár. Természetesen lesz olyan hely is, ahol a drágulás ugyanúgy éreztette hatását, de nem tudnak emelni az árakon:

Tavaly és idén is 750 Forintba kerül egy szelet Ország Torta. Bár Budapesten magasabb árral értékesítik, de nálunk ez már egy lélektani határ, még akkor is, ha az ország egy tehetősebb régiójához tartozunk. A lényeg, hogy maximálisan a kiadott receptúra szerint készítjük, a megadott alapanyagokkal

- mondta el a tatai Petre Cukrászda tulajdonosa. Petrezselyem Adrienn arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a cukrászok a megadott recept szerint, minőségi alapanyagokból akarják elkészíteni a tortát, akkor nem nagyon mehetnek ez alá az árszint alá. Budapesten még meg lehet tenni, hogy 800 vagy akár 900 forint feletti áron adják az Országtortát, azonban az ország szegényebb régióiban, ahol erre nincs fizetőképes kereslet, rengeteg cukrászdának komoly kihívás belevágnia. Ezt pusztán a számok is alátámasztják:

a 376 cukrászdából, amely augusztus 18-ig jelentkezett árusítóhelyek közé 101, vagyis csaknem 27 százalék Budapesten található.

Érdekességképpen összeszámoltuk, megyénként hány cukrászda, kávézó van, ahol lehet majd kóstolni. Budapest után Pest megyében van a legtöbb: 57 ilyen hely, a legtöbb megyében 10-20 között és hét megyében 10 alatt van a számuk. Természetesen az sem mindegy, hogy hányan laknak az adott megyében. Ezért a 2020. januári népességadatokat leosztottuk a megyénkénti árusítóhelyek számával. Ebből is az látható, hogy valóban a tehetősebb megyékben arányaiban több helyen lehet majd kapni az Országtortákból:

Gerő Eszter, cukrászmester, aki az idei zsűrinek is tagja volt, az árral kapcsolatban elmondta, hogy az idei Ország Torta alapanyag költsége jóval meghaladja az eddigiekét, viszont úgy gondolták, érdemes megmutatni a közönségnek, hogy

Magyarországon nem csak a puncsos mignon és a Dobos torta lehet jó.

Elmondta, hogy fontos lenne bevezetni a minőségi alapanyagokból készült kifinomult cukrászatot minden konyhára, "amihez persze fontos lenne a szakoktatás korszerűsítése is, hogy ne kiváltság legyen a nemzetközi technikák elsajátítása. A hazai cukrászat is folyamatosan fejlődik, de még mindig nem elég dinamikusan."

Pontosan az ilyen Ország Tortákkal tudjuk megmutatni, hogy bizony a fogyasztóknak is túl kell lépniük a megszokott ízeken és nyitni kell az új felé

- mondta el a cukrszámester.

A címlapkép forrása: cukraszat.net