Elárulta a Becsületesnepper: ennyit lehet alkudni egy autókereskedőnél

Több atóvásárlási tévhitet is eloszlatott a Becsületesnepper: tényleg csak tekert órás roncsokat lehet külföldről venni? Mennyit lehet alkudni egy használtautó kereskedőnél? Kroneraff István elárulta!

Egy rakat érdekes kérdésre válaszolt egy videóban az ország talán legismertebb autóneppere, Kroneraff István. A Becsületesnepperként is ismert vállalkozó a tőle megszokott őszinteséggel árulta el, mire kell a legjobban figyelni, ha valaki autót akarna venni, és az is kiderült, hogy érdemes-e most neppernek állni. Alább összeszedtük a legérdekesebb kérdéseket és válaszokat!

Egy használt autó vásárlásánál mi számít rejtett hibának?

Az, amit szabad szemmel nem látsz, nem lehet megállapítani egyszerű eszközökkel. Ilyen például az olajfogyasztás és a hengerfejproblémák.

Melyik autómárka rozsdásosik nagyon nehezen?

Már nincs klasszikus, rendes alvázvédelem az autókon, csak kémiai felületkezelés. Felszíni rozsda már pár éves autóknál is meg tud így jelenni. Alá kell nézni, meg kell tudni merre járt az autó, mennyire figyeltek az alvázmosásra, mennyire sózták az utakat.

Használtautó kereskedésnél is el lehet vinni átnézetni a kiszemelt autót vásárlás előtt?

Igen el lehet, ha nem engedik, akkor hagyd ott! Valamit el akarnak titkolni.

Kötelező megadni a kereskedőnek egy használt autó rendszámát? (Pl. lekérdezéshez.)

Nem kell, de ha minden rendben van az autóval, akkor megadják a rendszámot. Ha nem akarják, akkor nem is érdemes foglalkozni az autóval.

Használt autót lehet részletre venni?

Lehet, de lízing esetén van egy évjáratkorlát, finanszírozóktól függ. Autóhitelhez nem kell önerő, és korlátozás sincs.

Ausztriából éri meg jobban BMW-t behozni, vagy itthonit vásárolni?

Attól függ, milyen az a kinti BMW. Ausztriában másfajta sóval csúszásmentesítik az utakat, több a rozsdás autó.

Az Olaszországból behozott autók tényleg jobb állapotban vannak, mint mondjuk a holland, német importok?

Annyiban igaz, hogy Dél-Európában rozsdamentesek az autók, viszont az olaszok nem igazán foglalkoznak az autóikkal, meghúzzák, és a szervizelést is elhanyagolják. Nyugaton más a műszaki kultúra.

Hogyan lehet minden kétséget kizáróan utánajárni egy használt autó valós kilométerszámának?

Sehogy. Vannak lekérdező oldalak, de a szervízkönyv alapján nagyjából ki lehet deríteni. Vagy a márkakereskedők segítségét is lehet kérni.

Hogy lehet megoldani, ha nincs az ismerősi körben autókhoz értő ember, aki eljönne velünk átnézni a kiszemeltet?

Vannak vállalkozások, akik helyszíni állapotfelmérést vállalnak, nem egy tehén ára.

Kereskedőtől vett autó esetén mennyire lehet érvényesíteni a jogokat az első hat hónapban?

Ha rejtett hibáról van szó, arra egy év szavatosság van. Az első hat hónapan a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a hiba nem állt fenn. A második hat hónapban a vevőnek kell bizonyítania igazát. Ha magánszemélytől vetted az autót, akkor már a kezdetektől neked kell bizonyítani.

Németországban tényleg kevesebb tekert kilométerórás autó van a piacon, mint itthon?

Igen.

Hogyan tudom kiszúrni, ha az autó nagy mértékben eszi az olajat?

Sehogy. Még egy liter per 1000 kilométeres olajfogyasztást sem lehet külső jelekből kiszúrni, gyakran kell ellenőrizni.

Mennyit lehet alkudni egy kereskedésben az autó árából?

Ez függ az ártól, hogy mennyire akar tőle szabadulni a kereskedő. De általában 90 ezret elengednek az árból.

Külföldi rendszámú, érvényes vizsgával rendelkező autót saját lábán haza lehet hozni?

Igen, csak ha Németországból hozol, onnan például egy zoll rendszámot kell kiváltani.

Mire kell figyelni, ha egy kereskedő venné meg az autómat?

Adásvételivel kell eladni, nem bizományba. Meg kell nézni, ki jön oda, résen kell lenni, sok az átverés.

Mennyire igaz, hogy a külföldről behozott használt autók 90 százaléka tekert órás, sérült volt?

Nem, sőt, a legtöbb rendesen meg van javítva. A visszapörgetésnek utána lehet nézni.

Mennyire biztos üzlet a használt autók behozatala, majd továbbértékesítése?

Sokan próbálkoznak vele, de a legtöbben elbuktak. Piaci, szakmai ismeretek nélkül nem lehet belevágni, volt, aki 100 milliós veszteséggel zárt.

