Durván leakciózták a magyarok nyári kedvenceit: sorok kígyóznak a Sparban, Tescóban

Itt a kánikula, mindenki hűsölni vágyik: tudják ezt a boltok is, ezért remek akciókat eszeltek ki! Jócskán lecsökkent például a hűsítő fagylaltok ára. Most a Pénzcentrum átbújta az akciós újságokat a legjobb leárazásokért: mutatjuk, hol tudsz jóárasítva fagyit venni!

Szép lassan besunnyogott az ország területére a kánikula, jócskán 30 fok felett jár a hőmérő higanyszála. Ilyenkor indul be a roham a nyár slágertermékeiért, a kánikulában mindenki igyekszik hűteni magát. Mi más is lehetne az egyik nagy kedvenc, mint a jégkrém. A Nielsen adatai szerint 2018-ban a jégkrém a 90 élelmiszer-kategória között a 12. helyen állt, a piac mérete több mint 35 milliárd forint volt. Az ágazathoz nem tartozik hozzá sem a gombócos fagylalt, sem a fagylaltalapú sütemény és a fagylaltpor. Három fő kategória fedi csaknem a piac egészét: a dobozos vagy vödrös, a pálcikás, illetve a tölcséres jégkrémet.

Ezek közül legnépszerűbbek a dobozos és vödrös jégkrémek, amelyek együttesen az eladások 53 százalékát teszik ki.

A pálcikás jégkrémet 34, a tölcséres változatok pedig 10 százalékát teszik ki az értékesített termékeknek. A Nielsen adatai szerint a jégkrémek 76 százalékát a szuper- és hipermarketek, valamint a nagy diszkontok adják el. A megvásárolt jégkrémeknek 39 százaláka gyártói márkás, míg 61 százaléka saját márkás termék.

Komoly akciókkal támadnak a boltok

A Pénzcentrum megnézte az akciós újságokban, hogy milyen hűsítőket tudsz jó áron megvenni a boltokban. Hiszen hiába van meleg, mégsem teljesen mindegy, hogy mennyit költesz a hűvös édességre.

Az Auchanban beindult a fagyidömping: a sajátmárkás pálcikás jégkrémet 139 forintért veheted meg, de a 2019-es világ legjobb jégkrémje a Lino Lada is 359 forintba kerül. Van M&M-es is 349-ért, a tölcséresek pedig 359 és 459 forint között kaphatóak. Van mentolos csokis jégkrémtorta is 1299-ért, de árulnak mindenmentes vegán vödrös jégkrémet is 1099 forintért. Különféle pálcikások és kisjégkrémek is vannak megapakkban 1099 forintért. Árulnak fagyitölcsért is, egy csomag 299-be kerül.

A Lidl-ben egy hatos pakk tölcséres jégkrém 659 forintba kerül, de van mogyorós csokoládés pálcikás jégkrém is, 89 forint egy darab. Nagy dobozosból többfélét is jóárasítottak, az egyliteres epres Gelatelli például 899 forintért kapható, 449-ért pedig vehetsz 900 ml vaníla-karamell-mogyoró ízű Ballino jégkrémet is.Jól néz ki a fehércsokis mandulás jégkrém is, ami most 199 forint helyett csak 139 forintba kerül, de van mentás csiokis tölcséres is, 6-os pakkban 899 forintért megveheted. Egyébként többféle pakk közül válogathatsz a legolcsóbb 799 forint, a legdrágább az újság szerint 1099 forint.

A Tescóban mandulás-vaníliás jégkrémet adnak 219 forintért, leárazták a tescós sorbetet is, 899 helyett most csak 699-be kerül. Fagyiból kevés van az újságban, viszont a Tescóban már tombol a dinnye-előszezon, a gyümölcs pedig éppolyan elengedhetetlen kelléke a magyar nyárnak, mint a fagyi! Most 199 forint a görögdinnye kilója, a sárgahúsúból ugyanennyi 399-be kerül. Van kétféle sárgadinnye is 299, illetve 399 forintos kilónkénti áron.

A Sparban a sajátmárkás csokis jégkrém most csak 69 forintba kerül, van tölcséres Milka is, amit most féláron adnak: 549 helyett csak 274 forint! Van Magnum poharas jégkrém is 1999 helyett csak 1499 forintért, a Royal duo jégkrém pedig most csak 1199 forint. Ezek mellett minden Kinder multipack jégkrém árából 20 százalékot engednek.

