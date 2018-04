Drága divatnak hódolnak a magyarok: pedig veszélyes is lehet

Az elmúlt néhány évben megnőtt a bio-, reform-, és speciális élelmiszerek iránti kereslet. Az üzletek polcain egyre több glutén-, laktóz-és cukormentes terméket találhatunk, és a bioélemiszerek között kutatva is jelentős a választék. Az általunk megkérdezett áruházláncok szerint ennek oka az, hogy a magyar vásárlók számára fontosabbá vált az egészségtudatos táplálkozás az utóbbi években, épp ezért a speciális élelmiszereket korántsem csak egészségi szempontok miatt választják az emberek.



Korántsem csak egészségügyi szempontok miatt vásárolnak a magyar vevők speciális étrendbe is beilleszthető bio-, illetve reformélelmiszereket.

Főleg az elmúlt két évben emelkedett a bio, a reform, és a speciális táplálkozási igényeket kielégítő (pl. gluténmentes és laktózmentes) élelmiszerek iránti kereslet. Van kategória, ahol egyik évről másikra duplázódótt a forgalom

- közölte megkeresésünkre a Spar. Az Aldiban, a Lidlben és a Tescóban és a CBA-ban is egyre inkább keresik a vevők ezeket a termékeket. Ennek egyik oka az lehet, hogy a vásárlók számára mindinkább fontos az egészségtudatos táplálkozás. Persze sokan vannak, akiknek muszáj a rendszerint a hagyományos termékeknél drágább, speciális élelmiszereket választani. Becslések szerint hazánkban a lakosság 1-2 százalékát érintheti a coeilakia, vagyis a gluténérzékenység. Ennél többen, becslések szerint a felnőtt magyar lakosság közel harmadát érinti a laktózintolerancia, és nagyjából egymillióra tehető a cukorbetegek száma hazánkban.

A jó hír, hogy akinek speciális étrendet kell követnie, ma már az is kedvére válogathat az üzletek polcain. A Tescóban például jelenleg több mint nyolcszáz reform-, bio - és allergénmentes terméket forgalmaznak, és a kínálat folyamatosan bővül: a hipermarket elmondása szerint elsősorban kekszek, lisztek és lisztkeverékek, tészták, grissini, chipsek, snackek, és kenyérhelyettesítők érkeznek az év második felében. A csökkentett cukor tartalmú termékek kategóriája szintén gyarapodni fog kekszekkel, csokoládékkal és számos cukorhelyettesítő termékkel.

Az Aldiban közel 100 laktóz- és gluténmentes terméket találhatnak a vásárlók, és azt is megtudtuk, hogy a biotermékek jelentős része külföldi beszállítóktól érkezik, de számos termék esetén (pl. liszt, tojás) hazai beszállítókkal dolgoznak együtt. A CBA-tól megtudtuk, a boltok kínálatából kb. 10 százalékot képviselnek ezen termékek, jellemzően hazai gyártóktól, de akad import termék is.

Hogy pontosan mekkora súlya van a bio-és reformélelmiszereknek a kínálatban, azt más áruházak kérdésünkre nem árulták el. Ennek bizonyára piaci okai vannak. A Spartól viszont megtudtuk, általánosságban egyszámjegyű forgalmi részarányról beszélhetünk.

Alapvetően kicsi ez az arány, de a legdinamikusabban fejlődő terület ez

- írták válaszukban, és azt is megtudtuk, hogy náluk ezen termékek közel kétharmada import, míg egyharmada magyar.

Ezt keresik a magyar vásárlók

A Sparnál egyébként a bio gyümölcs- és zöldséglevek, tejhelyettesítő magitalok, reggeliző pelyhek, reformtermények, mint a quinoa, a köles, a bulgur a legkeresettebbek, de sokan vásárolnak gluténmentes tésztákat és lisztkeveréket is.

Az Aldiban az alapvető élelmiszerek - így a tej, tészta és a tojás - bio változatai örvendenek nagy népszerűségnek, továbbá a különböző laktóz- és gluténmentes étrendbe illeszthető reformélelmiszereket is keresik a vevők. Aki szeretne egészséges, és kicsit különlegesebb terméket vásárolni, az talál a kínálatban zöldségtésztát is, ami vöröslencséből, sárgalencséből és csicseriborsóból készül.

A Tescóban a legnépszerűbb termékek közé a különböző növényi italok tartoznak, de a cukorhelyettesítők is nagyon keresettek. A saját márkás, ún. Free From termékek közül szintén sokan keresik az édesítőket, a Tesco Bio sóspálcikát, és a puffasztott rizsszeletet, de keresettek a laktóz-mentes tejtermékek is.

Drágább is, és veszélyes is lehet



A bio-,reform-, és speciális élelmiszerek általában drágábbak a hagyományos termékeknél. Az Intersparban például a héten a 150 grammos, Glutafree gluténmentes toast szeletek 499 forintba kerülnek, míg egy 500 grammos Molke aktív kenyér csak 289 forint, a tiroli stangli darabja pedig csak 59 forintba kerül. Az édesítőszerek is drágábbak a cukornál, az 1000 grammos Nyírfacukor a héten akciós, 25 százalékkal olcsóbban kaphatjuk meg, de így is 2749 forintba kerül, a 250 grammos xilit alapú porcukor pedig 799 forint. A 230 grammos nyírfacukros lekvárért 699 forintot kell fizetni, míg egy 340 grammos kiszerelésű, hagyományos lekvárt már 599 forintért kaphatunk.

Az Aldiban az 500 grammos zöldségtészta 999 forint, viszont ha egészséges rágcsálnivalóra vágyunk, a puffasztott rizsszelet jó választás lehet: 100 grammos kiszerelés 99 forint. 250 grammos gluténmentes spagettit 799 forintért lehet kapni, aki pedig gluténmentes lsiztet venne, annak egy kilóért 999 forintot kell fizetnie. A 130 grammos gluténmentes zsemle viszont most csak 249, a 200 grammos gluténmentes vekni 349 forint. A laktózmentes vaj 259, a laktózmentes Philadelphia szendvicskrém pedig 449 forint. Viszont gluténmentes kakaós tekercset már 199 forintért vásárolhatunk. Utóbbit viszont csak akkor érdemes beszerezni, ha valóban érint valakit a coeilakia, különben komoly egészségügyi problémákat okozhat a glutén elhagyása.

Több tanulmány bebizonyította már, hogy a gluténmentes étrend nem feltétlenül egészségesebb. A glutén természetesen káros a gluténérzékeny emberek számára. De sokan vannak, akik nem egészségügyi állapotuk miatt döntenek így, hanem mert az utóbbi időben divatos lett nem fogyasztani glutént. 2016-ban Kim Kardashian állt elő azzal, hogy lemond a gluténról egy életre, Victoria Beckham azzal indokolta döntését, hogy így tud formában maradni, így kevésbé csúsznak fel a nem kívánt kilók, de Gwyneth Paltrow sem fogyaszt glutént tartalmazó élelmiszereket, és Lady Gaga sem, aki szintén azért határozott így, mert állítása szerint így több energiája marad a fellépésekkor, ráadásul az alakja miatt sem kell aggódnia.

Viszont aki lemond a teljes kiőrlésű gabonából készült ételekről, az ugyanakkor a szívbetegségektől védő hatásairól is lemond. Nemrég a Hertfordshire-i Egyetem kutatói vizsgálták a gluténmentes termékeket arra keresve a választ, azok valóban egészségesebbek-e, mint a glutént tartalmazó áruk. Több mint 1700 készítmény átvizsgálása után azonban arra jutottak, hogy a válasz nem.

A kutatásunk alapján kijelenthetjük, hogy a gluténmentes élelmiszerek fogyasztása az egészség szempontjából semmivel nem jobb, mint a glutént tartalmazó termékeké, tehát a gluténmentes diéta nem tekinthető egy egészségesebb alternatívának azok számára, akiknél a glutén elhagyása orvosilag nem indokolt

- idézi a Daily Mail Dr. Rosalind Fallaize-t. Sőt, az is kiderült, hogy a gluténmentes élelmiszerek zsírtartalma nagyobb, a protein és rost tartalmuk azonban a hagyományos élelmiszerekhez képest kevesebb.

A laktózmentes termékek sem tesznek jót azoknak, akik nem szenvednek a laktózintoleranciától. A laktózmentes tejben és egyes termékekben a tejcukrot hozzáadott laktáz enzimmel bontják alkotórészeire, így szervezetünkbe már lebontva kerülnek be, és így a tejcukor-érzékenyeknek semmilyen panaszt nem okozhatnak. Viszont aki nem laktózérzékeny, annak a szervezete magától is le tudja bontani a tejcukrot, ráadásul a tápanyagtartalmat tekintve sem állítható, hogy a laktózmentes termékek egészségesebbek lennének a laktóztartalmúaknál.