Döbbenetes, mi zajlik a boltok italrészlegén: itt veheted a legtöbb magyar kisüzemi sört

Döbbenetes, de egyes magyar szupermarketekben rengeteg féle magyar, kisüzemi sör közül válogathat az ember. Máshol, egy-egy hiperben vagy diszkontban azonban nagyítóval kell keresni ezeket a termékeket. Hiába, hogy a jó, magyar, kisüzemi sör már nem számít kuriózumnak, azért tudni kell, hol keresse az ember. Már csak azért is, mert egységáron ugyanazon a sörön nem kevesebb, mint 1 000 (!) forintot is lehet spórolni. Utánajártunk, hol és milyen áron mérik most a magyar kisüzemieket, illetve, hogy mely magyar boltokban van a legnagyobb lehetőségünk a válogatásra, hogyha igazán minőségi sört szeretnénk inni.

Az új koronavírus-járvány, illetve az ellene hozott védekező intézkedések gyakorlatilag egyetlen nap leforgása alatt döntötték be a magyar turizmust és vendéglátást, és ezzel nem csak a szektor vállalatai, de az azokhoz szervesen kapcsolódó ellátórendszer is egyik pillanatról a másikra rendült meg. Az ezt az időszakot bemutató korábbi cikkünkben Gyenge Zsolt, a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének (KSE) elnöke például így fogalmazott:

március 13-a magyar kisüzemi sörfőzdék fekete pénteke volt.

Az ezzel a dátummal kezdődő, és még azóta sem véget érő nehéz időszakot a legtöbb magyar, kisüzemi sörfőzde egyértelműen a webshopjának köszönhetően élte túl. Persze azért bőven akadnak a magyar palettán olyan kisüzemi főzdék is, akiknek a válságos időszakban nagy segítséget jelentett, hogy sok értékesítési csatornába szállítanak, valamint több piaci szereplő kiemelte, hogy a vásárlóközönség kifejezetten támogatószándékkal rendelte túl magát kedvenc söreiből, ezzel segítve a főzdéket.

Adódik tehát a kérdés, hol tudjuk magunkat a leginkább túlrendelni úgy kisüzemi sörökből, hogy azért az a mi pénztárcánknak is megérje? Mint írtuk, most már olyan kisüzemi szereplőknek is van webshopjuk, akiknek eddig nem volt, elég sok gyártó terít ráadásul szuper-, hipermarketekben, a választék tehát meglehetősen nagy.

Szinte már mindenhol kapni

Kutatásainkat elsősorban a szuper-, hipermarketekre terjesztettük ki, úgy okoskodtunk, először azt nézzük meg, hogy a vásárlók mekkora kisüzemi sörkínálattal találkozhatnak akkor, ha éppen esedékes nagybevásárlásukra indulnak. Fontos, hogy ez a nagybevásárlás jelen esetben kivétel nélkül online vásárlást jelent, tehát a boltok webshop kínálatait böngésztük át, ami természetesen sok esetben jócskán eltérhet attól, hogy egy adott boltban az ember éppen mekkora sörválasztékkal találja szembe magát.

Nem a nagyok hasítanak

A magyar piacon két legjelentősebb hipermarket, a Tesco és az Auchan online, magyar, kisüzemi sörös felhozatala nem túl erős, de legalább van. A Tesco felületét böngészve 9 kisüzemi sört találtunk, míg az Auchanban 13-at. A kínálat egy része meg is egyezett egymással, az amúgy más boltokban is szinte kivétel nélkül feltűnő MONYO, illetve Szent András mindkét helyen elérhető volt, előbbi főzde esetében teljesen ugyanaz a sör 20 forinttal drágább volt a Tescóban, mint az Auchanban.

Itt is van azért sör

A legnagyobb szereplők után a diszkontok felé vettük az irányt. Itt azonban nehézségekbe ütköztünk, hiszen sem az Aldinak, sem a Lidlnek, sem a Penny Marketnek nincs webshopja. Ezért azok esetében csak a 28. heti akciós újságokra tudtunk támaszkodni, és itt csak a Lidlnél találtunk kisüzemi, magyar söröket. Egészen pontosan 8-at számoltunk össze, ami gyakorlatilag csupán pár darabbal maradt el a hiperek kínálatától. Amit a Lidlnél azonban érdemes megjegyezni, hogy míg bár más üzletekben az egyes termékek árai között nincs nagy eltérés - erről majd picit később -, addig a diszont 28. heti kínálatában szereplő egyik HopTop sör például 350 forinttal olcsóbb, mint a gyártó hivatalos webshopjában, de míg más boltok árazásához is képest is 300 forintot lehet spórolni a 0,33-as üvegen.

Csúcson a szuper

A diszkontok után a szupermarketek kínálatát is végigböngésztük, a Príma esetében 7 kisüzemi sört találtunk online, ezek egyik részét a Hop Top a másikat a Zirci Apátsági sörök adták. Ennél valamivel nagyobb, a hipereket is előző eredményeket ért kutatásink során a GRoby is, ezen az online felületen összesen 19 kisüzemi sört számoltunk össze. Ezek is a már korábban említett, Hedon, MONYO, Zirci vonalról kerültek ki. És egyes esetekben itt 50 vagy akár 100 forinttal olcsóbban lehet beszerezni néhány palackot, mint például más hiperekben vagy a gyártó hivatalos webshopjában.

Eddigi kutatásunk abszolút győztese azonban egyértelműen a Spar webshopja lett. Itt ugyanis egyszeri számolás után 61 különféle magyar, kisüzemi sört találtunk. Ez pedig igazából kétszer annyi, mint amennyit például a Tesco, Auchan, Lidl együtt fel tudott mutatni aktuális kutatásunk során. A 61 különféle sör között az eddig említett összes márka megtalálható, és azon felül olyanok is csatlakoznak, akikkel eddig nem voltunk dolgunk. Ilyen például a Mad Scientist vagy a Horizont. Az árak azonban itt is ugyanolyanak, mint eddig, 9-től maximum 50-100 forintig terjedhet egyes esetekben a különbség.

Valamelyest az eddig boltoktól ugyan eltér, hiszen fizikai értelemben nem lehet ott vásárolni, csak mint online szupermarket üzemel versenyünk győztese, a kifli.hu. Ahol egyszeri számolással 69 különböző kisüzemi, magyart sört számoltunk, amit házhoz tudunk rendelni. Az árak pedig a legtöbb esetben megegyeznek a hivatalos, gyártói webshopokéval, az eltérések, ahol mindenhol máshol, meglepően minimálisak.

Azért lehet nagyot nyerni

Az eddigi összeállításunkból tehát látszik, hogy ha az ember a megszokott bevásárlása során szeretne kisüzemi, magyar sörhöz jutnia, akkor a hazai boltok nagy részében nem túl sok lehetősége van erre. Ráadásul, és ez fontos újfent kiemelni, a cikkben szereplő számok az webshopok elérhetőségét tükrözik, egy-egy szupermarketbe vagy hipermarketbe bemenve lehet, hogy egyetlen egy vagy csak nagyon kevés kisüzemi palackot találunk éppen akkor.

És akkor az árak. A bolti mustrakor többször pedzegettük, hogy az árak szinte kivétel nélkül megegyeznek vagy csak nagyon csekély 10-50 forinttal térnek el egymástól. A merítés persze nagy, van ahol lehet maximum 100 forintos eltéréseket tapasztalni, de azért az sokat mondó, hogy a legtöbb, általunk megvizsgált boltban szinte hajszálpontosan ugyannyiba kerül egy-egy palackozott vagy dobozos sör, mint magánál a gyártónál. Sőt, van, ahol olcsóbb is.

Itt érdemes azonban megjegyezni, hogy ez utóbbi kijelentés főleg a megszokott 0,33-as kiszerelésekre vonatkozik leginkább, esetleg 0,44; 0,5-sökre. Van ugyanis egy olyan kisüzemi húzás a válság eszkalálódása óta, hogy a sörfőzdék 1 literes PET palackba csapolnak söröket, amiket aztán értékesítenek a saját webshopjukban. Hogy érzékeltessük mit jelent ez a pénztárcánknak,

gyártótól függetlenül, egy ilyen 1 literes PET kiszerelés egységáron körülbelül 1 000 forintos megtakarítást jelent a vásárlónak.

És amit nem szabad elfelejteni

Persze vannak többen a magyar piacon olyan híres, a prémium tetején megjelenő kisüzemi főzdék, akik közül a legtöbben terítenek például szuper-, hipermarketekbe, illetve külföldre is. Az ő árazásuk általában a 0,33-as kiszerelésnél látott 700-900 forintos cédula. Ők azok, akik a legdrágább, szinte teljesen külföldi alapanyagból dolgoznak, és sokszor meghökkentő kísérletezésekre adják a fejüket egy-egy különleges ízű sör kedvéért.

A kisüzemi magyar világ azonban nem csak belőlük áll, sőt szép számmal vannak olyan kisüzemi sörfőzdék, ahol a saját, pils vagy ale típusú alapsöreiket 0,5 literes kiszerelésben, üvegezve 500-800 forint között meg lehet vásárolni. Míg a literese főzde frisseket, már ha vannak ilyenek ezer párszáz forint környékén. Ezek a főzdék azonban nem tűnnek fel tömegével a boltláncok polcain, készleteiket leginkább kocsmáknak, puboknak szállítják, viszont akik megismerkednének velük, azoknak érdemes átböngészniük a KSE tagoldalát.

Címlapkép: Getty Images