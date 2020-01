Brutálisan pörög a használtautó-piac: ezek a magyarok új kedvencei

Növekedett az új és a használt autók piaca is a tavalyi évben. Az online használtautó-piac 458 millió keresése és az importált autók összetétele is azt mutatja, hogy a vásárlók egyre inkább józan, megfizethető és fenntartható autókra vágynak: a használtan behozott autók javát immár a kompakt, alsó-középkategóriás modellek adják. Azonban míg az adásvételek száma nőtt, az importált autók száma - 2009 óta először - csökkent, a Volkswagen, Opel és Ford egyeduralma viszont még így sem változott.

Tavaly 15,6 százalékos bővüléssel 10 éves rekordot jelentő, 157 906 példányosra nőtt az új autók piaca, míg a használt autók adásvétele kapcsán szintén rekorder, 810 920 (+6,1%) tranzakció történt - derül ki a Datahouse Kft. adataiból. Az autópiacnak mégis volt olyan szegmense, ami nem tudott bővülni tavaly, ez pedig az import. A használtautó-import mélypontját 2009 jelentette, akkor mindössze 15 500 használt személyautó érkezett az országba. Áttörést ezt követően a 2012-es év hozott, akkor módosult ugyanis a regisztrációs adó mértéke és annak avulási táblája. Emiatt már 2012-ben is 49 ezer, tavalyelőtt 158 790, míg tavaly, 1,5 százaékos csökkenéssel, 156 475 példány érkezett belőlük Magyarországra.

A 2019-es év azonban nemcsak az import kis mértékű visszaesése miatt bizonyult trendfordulónak: 2012 után először ismét az új autók piaca adta a jelentősebb volument, bár előnye még mindig szerény, és messze elmarad attól, ami a 14,2 éves átlagos életkorú hazai autópark fiatalodásához szükséges lenne. A behozott autók csaknem 60 százaléka 10 évnél idősebb, így nagy részük ráadásul csupán legfeljebb Euro 4-es emissziós normájú - írja közleményében a használautó.hu

A modellek sorában több változást is láthatunk. Erősíteni tudott az olcsónak számító Opel Corsa és az arra épülő kisméretű egyterű, a Meriva is. Hyundai i30-ból 25, Kia cee’dből 23,9 százalékkal több érkezett tavaly, mint egy évvel korábban. Opel Zafirából viszont 45,1 százalékkal kevesebb, aminek nyilván az is az oka, hogy ez a használt szegmens itthon jelentős pofont kapott az új hétülésesek nagycsaládosok számára kiírt, 2,5 millió forintos támogatásával. Így nem is éri meg őket behozni. Ahogyan az új autók piacán, úgy a használtak importjánál is alapvetően stagnálás várható az idei évben, ám ez a piac még kényesebb a világpiaci változásokra. Serkenthetik a külföldi emissziós korlátozások keltette áresések, de visszavetheti a forint árfolyamának változása és persze az is, ha esetleg hazai emissziós szigorítást vezetnek be

- tette hozzá Katona Mátyás. A használt autók hazai népszerűségét az import mellett a portál keresési statisztikája is jól mutatja, amiben a 2019-es év hozott némi változást. A 2018-ban még legtöbbeket érdeklő Opel Astrát megelőzte a Volkswagen Golf, a top 10-be bekerült a Ford Mondeo, a top 20-ba pedig a Toyota Yaris - mindketten egy-egy hellyel léptek előre, épp annyival, amennyivel a Suzuki Vitara és a Toyota Avensis is erősített. A Toyota Corolla ezzel szemben már három helyezésnyit előzött, míg a Mazda6 kettővel került hátrébb, az Opel Corsa és a BMW 5-ös sorozata pedig eggyel.

"Míg korábban a középkategóriás modellek álltak a népszerűségi lista élén, ma már a kompakt, alsó-középkategóriás modellek adják a használtan behozott autók javát. Ahogyan az import, úgy az oldalunkon regisztrált keresések is mutatják: a vásárlók egyre inkább józan, megfizethető és egyre inkább fenntartható autókra vágynak. 2019-ben minden eddiginél többször, összesen 458 millió alkalommal kerestek használt autókat a felületünkön. Üzemanyagfajta szerint a böngészők nagyjából 65 százaléka szűri keresését, közülük 59,8 százalékban benzines, 29,4 százalékban pedig dízel autóra vágynak. Hibrid és elektromos modellekre megközelítőleg 10 százalékuk szűkít, és lassan, de biztosan nő a számuk" - emelte ki a hazai használtautó-piaccal kapcsolatban Katona Mátyás, a 20 éves Használtautó.hu szakértője.

Nemcsak az újonnan forgalomba helyezett autók száma és a Használtautó.hu látogatottsága, valamint keresési száma nőtt tavaly, hanem a hazai adásvételek száma is. A bő 3,6 millió példányos autóparkhoz mérten a rekorder számú, 810 920 tulajdonosváltás azt jelenti, hogy legalább minden ötödik autó gazdát cserélt tavaly. Ha a hazai adásvételeket nézzük, természetesen a legnagyobb példányszámban futó modellek (Opel Astra, Suzuki Swift, Ford Focus, Volkswagen Golf és Passat) cseréltek legtöbbször gazdát. Márkaszinten is a legnagyobb példányszámban futó Opeleket írták legtöbb alkalommal új tulajdonos nevére, ami alighanem idén is így lesz" - emelte ki a portál szakértője.

