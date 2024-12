Te is vennél porcukrot, mákot mostanában? Jó, ha tisztában vagy vele, mi derült ki a boltiakról

A cukor-porcukor viszonylatában nem a legjobb befektetés egy hagyományos kávédaráló beszerzése, viszont ha már a mák-darált mák viszonylatában nézzük a dolgokat, nagyon hamar, nagyon megérheti. A boltokban ugyanis mind a porcukor, mind a darált mák jóval drágábban kapható, mint a megdolgozatlan társaik, úgyhogy érdemes lehet beszerezni egy olcsó, késes kávédarálót. Sőt, ha már van otthon ilyenünk, akkor ne legyünk restek használni, megfelelően hosszú időtávon rengeteg pénzt lehet ugyanis megspórolni.

Kezdjük egy egyszerű kérdéssel: te fizetnél többet valamiért, amit magadnak is könnyedén elkészíthetsz, ráadásul minimális erőfeszítéssel? A konyhai alapanyagok között a porcukor és a darált mák is jó példa erre. A porrá zúzott kristálycukor például jóval drágább a boltokban, mint a sima, és ugyanez igaz a darált mákra is. Ezért mi lenne ha azt mondanánk, hogy egy olcsó kávédarálóval otthon is elkészítheted, és hosszú távon még spórolhatnál is vele? A Nagyi így csinálja, úgyhogy biztosan működik.

Cikkünkben utánajárunk, mennyivel drágább a boltokban kapható porcukor, mint a kristálycukor, és kiszámoljuk, hány kiló "házi" porcukor után térül meg egy daráló ára. És ugyanezt végig zongorázzuk a mák, darált mák viszonyában is. Fontos megjegyzés: ezúttal az elhanyagolható mennyiségű felhasznált áram árával nem kalkuláltunk, csak az alapanyagokéval; így a végső kalkulációkhoz érdemes még a használatnak ezt a költségdimenzióját is beszámítani. Kíváncsi vagy tehát, tényleg megéri-e az aprócska befektetés? Akkor mutatjuk is a részleteket!

Hogyan változott a cukor ára?

Mielőtt belevágnánk a porcukor ügyébe, vizsgáljuk meg, miként alakult a cukor ára az elmúlt évbe. Mint ismeretes a kilós kristálycukor 2023 július 31-ig árstop hatálya alá esett, viszont miután kikerült onnan igencsak meglódult az ára. Nem is akárhogy, az átlagára 2023 júliusában 261 forint volt, augusztusban azonban már 447 forint (ez 70 százalékos növekedés volt egyetlen hónap alatt). 2023 októberére azonban az ár mérséklődött, akkor a kristálycukor 432 forintba került, miközben 2024 októberében a termék átlagára már 406 forintnál jár.

Az látszik tehát, hogy a kezdeti sokk után már a tavalyi év végére is mérséklődött a kristálycukor ára, ami 2024 közepére jócskán be is esett, idén júniusban az átlagár már 348 forint volt. Innen augusztusig újra nőttek az árak, 416 forintig, ahonnan aztán újra csökkentek, októberre 406 forintra.

Azt mondhatjuk tehát, hogy egy éves távlatban idén ősz közepére olcsóbb lett a kristálycukor Magyarországon.

Gyors bolti mustránk ráadásul ennél is kedvezőbb hatásokról számol be, ugyanis 5 hazai lánc online webshopja szerint az 1 kilós kristálycukrok (a legolcsóbbak) 369 és 399 forintos ár között mozogtak.

És mi helyzet a porcukorral?

Ezzel szemben a porcukor sokkal drágább termék a boltokban, mint a sima kristálycukor. Persze megtévesztő, mert a porcukrot fél kilós kiszerelésben árulják, viszont ha kilós egységáron vizsgáljuk, akkor az általunk megnézett boltokban a porcukor (legolcsóbb) átlagosan 47 százalékkal volt drágább, mint a kristálycukor (legolcsóbb).

Ez pedig elég nagy különbség főleg úgy, hogy ugyanarról a termékről beszélünk csak porrá őrölve. Tehát, míg egy kiló cukrot akár 370 forintért is meg tudunk vásárolni, addig ugyanennyi porcukor bizony 520, de akár 620 forintunkba is kerülhet. Ez pedig komoly különbség, főleg úgy, hogyha egy nagyon sokat sütögető háztartás büdzséjét nézzük.

Működik a filléres porcukor trükk

Itt jön a képben a klasszikus, kisméretű késes kávédaráló, legalábbis a Nagyi erre esküszik. Mi most egy nagy egyszerű, de a célnak teljesen megfelelő darabot 5500 forintért találtunk. A trükk pedig nyilván nagyon egyszerű, egy ilyen készülékkel a kristálycukorból pillanatok alatt porcukrot tudunk készíteni.

A pénzspóroló sima kávédaráló (cukorhoz, mákhoz is kiváló).

Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 10 kiló porcukor jelenlegi átlagárából (az általunk vizsgált 5 bolt alapján) simán kijön a daráló, amivel azután rengeteg pénzt takaríthatunk meg a porcukron. Persze a kristálycukrot ezután is meg kell vennünk, így igazából 30,5 kiló cukor ledarálása hozná be az 5500 forintos daráló árát. Ez persze igen magas szám, viszont ha valaki nagyon sokat süt, nagyon sok porcukrot használ, akkor érdemes lehet elgondolkodnia, hogy kiváltsa az egész porcukor mizériát.

Persze a kalkulációnk igazából csak úgy ütős igazán, ha valakinek már eleve van egy darálója, esetleg ajándékba kap egyet. Hiszen, ha már van darálónk, akkor nem kell megvásárolni, viszont ha továbbra is veszünk porcukrot, akkor hibát követünk el. És most már azt is tudjuk mekkorát. Hogyha valakit csak simán a porcukor megvásárlása nem hozott lázba, annak elmondjuk, hogy a legtöbben a mákot is ilyen masinákkal darálják, ezzel érhető el ugyanis könnyen és gyorsan a kívánt állag. A máknál viszont már brutálisabbak az különbségek

A nagy mák-ügy

Az általunk megvizsgált ugyanabban az öt boltban az étkezési mákok kilós egységárai 2435 forinttól 3156 forintig terjedtek (a legolcsóbbak), az átlagár így 2804 forintra jött ki. Ehhez képest a darált mákok árai ennél jóval magasabbak voltak (egy hely kivételével, ahol ugyanannyiba került) 2435 forinttól egészen 5495 forintig terjedtek. Mindez azt jelentette, hogy átlagosan 35,6 százalékkal voltak magasabbak a darált termékek árai, az átlagára 3833 forint volt.

Ez az szám kisebb, mint a cukor esetében, viszont mivel egy jóval drágább termékről van szó, ezért az eltérések is sokkal látványosabbak. Ha visszatérünk a cukornál bemutatott 5500 forintos darálóhoz, akkor itt kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag 1,5 kg darált mák árából már kijönne a daráló.

Sőt, emlékezzünk, cukorból igazából 30,5 kiló ledarálásán nyert pénz hozná be a daráló árát, viszont mákból alig lenne több a szükséges mennyiség a darálatlan mákból, mint 5 kiló. Így ha valaki különösen sokat készít mákos ételeket, süteményeket, és bejgliből is inkább a mákosat gyártja nagyüzemileg, akkor elképzelhető, hogy a megtérülés már 1 éven belül is összejöhet.

Ezután pedig a kisgép gyakorlatilag pénzt fog termelni, de legalábbis általa sokat meg lehet majd takarítani. Legyen szó cukorról, mákról vagy éppen a névadóról, kávéról.

Összegzés

Jól látható, hogy az év végi ünnepekhez közeledve bizony egynéhány praktikával rendesen lehet pénzt megtakarítani. Sőt, ha valakinek már eleve van egy klasszikus kávédarálója, az ne legyen rest használni, hiszen ahogy az árakból látszik, brutális különbségek vannak a „konyhakészebb” alapanyagok, és az eredetik között. Úgyhogy fölöslegese égetni a pénzt akkor, ha néhány percnyi munkával akár több ezer forintot is megtakaríthatunk.