Úgy rárepültek a magyarok ezekre a tévékre, mintha nem lenne holnap: erre vadásztak a legtöbben novemberben

A vásárlók körében a legnépszerűbb termékeknek pedig a kávéfőzők, vezetéknélküli porszívók és a játékkonzolok bizonyultak a Black November alatt - közölte az Euronics. Idén nagyot nőtt az online értékesítés is, a termékek könnyebb átvételét pedig tovább segíti, hogy a műszaki boltláncnak a 67 fizikai áruháza mellett már 5400 átvevő helye is van. Utóbbiak száma ráadásul jövőre már 8500-ra rúghat.

Az elsősorban műszaki cikkeket, szórakoztatóelektronikai termékeket forgalmazó vállalat adatai szerint a Black Novemberben közel 13 ezer különféle termékből, azaz a kínálatban elérhető összes termék mintegy feléből vásároltak. A novemberi forgalom több mint negyede az online rendelésekből adódott össze, ami azt is jelenti, hogy a webshop kimagaslóan erős részt vállalt a bevételekből egy átlagos hónaphoz képest. Ez jól látszik a tavalyi novemberi bázisadatokhoz is viszonyítva: míg az offline csatorna bevétele is nagyon erősen teljesítve 13 százalékkal nőtt, addig az online rendelések 25 százalékkal teljesítették felül a tavalyi év hasonló időszakát.

A vásárlók számát tekintve pedig 7 százalékkal többen látogatták meg az áruházakat mint az előző év azonos időszakában. A három legnagyobb áruforgalmat egyébként a budaörsi, budakalászi és pécsi áruház bonyolította.

Kávéfőző, porszívó, konzol a toplista élén

A Black November alatt a teljes választék harmada volt akciós, de a népszerű termékek esetén sokkal magasabb volt az olcsóbban beszerezhető termékek aránya, így például 10-ből 8 tévét és körülbelül ugyanennyi hűtőszekrényt lehetett akciósan megvenni, a beépíthető sütők esetén a termékek 60 százaléka, míg a laptopoknak közel a fele volt akciós.

Novemberben a legnépszerűbb termékek toplistáját forgalom alapján egy automata kávéfőző vezette, de a top 10-ben helyet kapott még vezetéknélküli porszívó, játékkonzol, szárítógép, mosógép, hűtőszekrény és tévé is. A termékkategóriákat nézve a tévék, okostelefonok és elöltöltős mosógépek vezettek, az online vásárlások listáján pedig a hűtők jöttek fel a második helyre. Összességében a Black November során éves szinten több mint 16 százalékkal nőtt az Euronics forgalma és 10 százalékkal emelkedett az átlagos kosárérték is, ráadásul 2023 novembere eddig a legjobb novemberünk volt, azaz a lehető legmagasabb bázisról sikerült növekednünk idén is

– mondta Azurák Zsolt, az Euronics chief commercial officere. A cég idén először egy kívánságlista segítségével is felmérte, mire vágynak leginkább a vásárlók, az így gyűjtött információk pedig segítettek abban, hogy az ajánlatokat a lehető legjobban igazítsák a vásárlói elvárásokhoz.

Jön a karácsonyi hajrá

A Black Friday és a Black November mellett a december is mindig erős hónap az áruházláncnál, tavaly december volt a vállalat 35 éves történetének legnagyobb árbevételű hónapja. "A karácsonyi időszakra alapvetően ugyanaz az üzenetünk mint az idei Black Novemberre volt: szeretnénk a megfontolt vásárlást támogatni. Azaz abban segíteni a fogyasztóknak, hogy minőségi, tartós termékeket vásároljanak, amelyeket ténylegesen, és minél tovább használnak is. Tisztában vagyunk vele, hogy az őrült rohanásban az ünnepek sokszor nem pihentetőek és stresszesek, ezért idén egyszerűen annyit szeretnénk üzenni, annak, aki hasonlóan érez: nincs egyedül, túl leszünk ezen is. Így például az ajándékbeszerzést szeretnénk megkönnyíteni: országszerte már összesen 67 Euronics üzlet érhető el. Az online leadott rendeléseket is sokkal könnyebb lesz átvenni: októbertől már 780 DPD-pontra és 280 DPD-automatába, illetve 2163 PostaPontra, további 549 MPL-, valamint 1607 Foxpost-automatába is lehet kérni a kiszállítást. Ez országszerte közel 5400 pontot jelent, ezeknek a száma jövőre pedig 8500-ra rúghat" – tette hozzá Metykó Tibor, a vállalat chief customer officere.

A műszaki boltlánc arra is felhívta a figyelmet, hogy az év végi megnövekedett forgalom miatt az online rendeléseket érdemes időben leadni, hogy az ünnepek előtt megérkezzenek, a fizikai üzletek pedig december 24-én délelőtt még nyitva vannak a last minute ajándékok vagy ünnepi kellékek beszerzéséhez.