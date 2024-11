Pofátlanság: még 410-es euróárfolyamnál is jóval olcsóbb a Lidl slágerterméke a szlovákoknál

A hazai árnál bő negyedével olcsóbban kínálja a Lidl a sokak által keresett fakonyhát a szlovákiai boltjaiban egy akció keretein belül. A slágerjáték itthon 22 222 forintba kerül, a szomszédban most 40 euró, azaz kb. 16 400 forint az ára, úgyhogy már csak ezért is megérheti autóba ülni.

Egyre több magyar jár át a határ túloldalára vásárolni, sokan például több száz kilométert is képesek autózni, hogy Szlovákiában szerezzék be a szükséges árucikkeket, mert még igy is megéri. Rimaszombat, Párkány, Révkomárom és Nagymegyer vonzzák a magyar vevőket, akik elsősorban az olcsóbb élelmiszerárak miatt látogatnak el ide. Ezt támasztja alá egy Facebook-csoport is, amelyet magyar vásárlók hoztak létre az árak és akciók megosztása céljából, tavasszal már több mint 60 ezer tagja volt.

A magyar vásárlókara már a szlovák boltok is rárepültek, például a Lidl testvérboltja, a Kaufland külön reklámkampányt is indított, amelynek igen beszédes a neve is: olcsobban-szlovakiaban.hu, illetve az egyetlen célja, hogy átcsábítsa őket Szlovákiába vásárolni, még az akciós újságot is magyarra fordították.

Most pedig a Pénzcentrum olvasója a párkányi Lidl-nél szúrt ki egy akciót, amire a magyar szülők is rárepülhetnek: indul a black week akció, amely keretein belül a karácsony sztárterméke, a fakonyha is le lesz árazva:

Akciós a fakonyha a szlovák Lidl-ben. Fotó: olvasónk.

A sokak által keresett játék (Magyarországon tolongás volt a Lidl boltjainál, amikor a polcokra került) akciósan 39 euró 99 centbe kerül november 25-e és december elseje között, ami átváltva kb. 16 400 forintot jelent.

Azaz így kb. negyedével olcsóbb, mint itthon, ugyanis a játék magyar ára 22 222 forint.

Tehát csak ezen az egy terméken 5800 forintot lehet spórolni egy bevásárló-kirándulás keretein belül. Ez az összeg kb. 9 liter benzint jelent, úgyhogy már csak ezért a játékért is megérheti autóba ülni egy szlovák Lidl kb. 100 kilométeres körzetén belülről elindulva, ha az autónk ennél kevesebbet fogyaszt. És akkor még nem néztük meg a többi akciós terméket a boltlánc ottani üzleteiben...