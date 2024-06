Azért ez nagyon pimasz: magyar vásárlókra lő a Lidl testvérboltja, ide várja őket gigaakciókkal

A Kaufland, a Lidl testvérhálózata, intenzív kampányba kezdett a magyar vásárlók elcsábítására, magyar nyelvű akciós újságokkal és online felületekkel népszerűsítve határmenti szlovákiai üzleteit. Ezen kampány célja, hogy a magyar vásárlók a határon túl, kedvezőbb áron szerezzék be a mindennapi termékeket. Most például egy kiló dinnye alig több mint 200 forint ott. Viszont a Kaufland nem ma kezdte, jóideje toboroz már magyar munkaerőt raktáraiba, úgy hogy Magyarországon jelen sincs.

Nagyon megüthette a határmenti megyék boltjainak forgalmát a bevásárlóturizmus. A KSH legfrissebb adatai szerint a nyugati országrészben jóval az országos átlag felett csökkent a kiskereskedelmi forgalom. Mint kiderült, ma már több száz kilométert is képesek autózni a magyarok, hogy Szlovákiában vásároljanak be, mert még igy is megéri – írtuk meg a Pénzcentrumon alig egy hónapja.

A bevásárlóturizmus népszerűsítése azonban új szintre lépett. Éppen egy hete néztünk utána kiskereskedelmi kitekintésünkben a Kauflandnak, a Lidl testvérboltjának, ami mára gyakorlatilag az összes EU-s szomszéd országunkban jelen van, viszont Magyarországon nincsen boltja. Pedig lehetőség lenne, a nemzetköszi statisztikák szerint ugyanis hazánkban lenne hely több kiskereskedelmi lánc számára, azonban a plázastop, a kötelező akciók, és az állam azon hozzáállása, hogy a hazai kiskereskedelmi szektor nagyobb részt legyen magyar kézben nem segíti ezeket az expanziós terveket.

Nemzetközi terjeszkedés nélkül is lehet azonban nagyot gurítani, és a Kaufland úgy látszik ezt most komolyan meg is csinálta. A német lánc, a Lidl testvérhálózata ugyanis nemes egyszerűséggel készített egy magyar nyelvű oldalt, ami kifejezetten a magyar vásárlókat célozza, és igen beszédes a neve is: olcsobban-szlovakiaban.hu, illetve az egyetlen célja, hogy

átcsábítsa őket Szlovákiába vásárolni.

Ennek érdekében az online felület üzemeltetésen túl magyar nyelvű akciós újságokat is virítanak, ami talán abból a szempontból nem meglepő, hogy Szlovákiában amúgy is tetemes mennyiségű külhoni magyar él. Mindazonáltal az olcsóbban-szlovakiaban oldal koncepciója meglehetősen újszerű, jóllehet, aki közel lakik a határhoz, annak nem ismeretlen.

A felület gyakorlatilag egy gigantikus akciós újságra emlékeztet, ami a határhoz közel található Kaufland üzletek akciót gyűjti össze, és mutatja be magyar nyelven. A felületen lehet keresni, termékcsoportok szerint szűrni, böngészni az ajánlatokat. A friss akciók közül például 50 százalékos kedvezménnyel árulják a görögdinnye kilóját, ami így 69 eurócent, azaz mintegy 267 forintnak megfelelő összeg.

forrás: olcsobban-szlovakiaban.hu

Az oldal a főbb heti akciók mellett természetesen bemutat általánosabb jellegű leárazásokat is. Így például most 214 forintért lehet venni egy liter tejet, 307 forintért paradicsomos konzervbabot, vagy 2486 forintért extraszűz olívaolajat. Míg a sertéslapocka kilója 1513, a kígyóuborka darabja pedig 214 forintba kerül.

A klasszikus akciós kínálat mellett az oldal térképpel együtt mutatja, hol találhatók a szóban forgó üzletek, ám ami az egyik legmókásabb árukapcsolás, az a kirándulástippek menüpont. Az árukapcsolás logikája szerint érdemes kiruccanni ide-oda Szlovákiába, Kékkővárába, esetleg a KRTKO gyógyfürdőbe vagy a komáromi termálfürdőbe, majd jól bevásárolni az északi szomszédunknál található akciós termékekből.

Rendesen lő a Kaufland a magyarokra

Ha nem lenne elég, hogy tematikus akciókkal csábítják a magyarokat Szlovákiába vásárolni, a Kauflandnak nagyon is látóterébe vannak a magyarok más aspektusból is. Jó néhány hónappal ezelőtt a Pénzcentrumon például azt szúrtuk ki, hogy a Kaufland magyar nyelven toboroz munkaerőt, főleg raktárosi munkakörbe, Németországtól, Szlovákián át Romániáig. A toborzási képek így néznek ki:

Most éppen 17,85 eurós bruttó órabértért keresnek magyar raktárosokat a bolt logisztikai elosztó központjába. Ez mai árfolyamon majdnem bruttó 7 ezer forintos órabért jelent. Igaz, a hírek szerint ezért keményen meg is kell dolgozni. Előző, a Kaufland működését bemutató cikkünk után kaptunk ugyanis egy olvasói levelet. Az érintett elmondása szerint 14,5 éve dolgozik Németországban a Kauflandnál.

Évek óta rengeteg munkaerő jött Magyarországról mind a Food,Tiko és Friche részlegre. Mai napig is van felvétel rendszeresen raktárainkba. Viszont itt keményen meg is kell felelni

- írta levelében az olvasónk. A raktárak ugyanis óriásiak, a kisebbek területe is mintegy 93 négyzetméter, és rengeteg termékkel kell dolgozni. Ezt tehát nem árt tisztáznia magában annak, aki ilyen jellegű külföldi munkára adná a fejét. Ahogy tehát az információkból is látszik, a Kaufland messze nem csak az akciókkal csábítja a magyarokat, de mint munkaerő is erősen támaszkodna rájuk, még úgy is, hogy a Kuaflandnak egyelőre nincs magyarországi jelenléte. Viszont a piacot nagyon is jól ismeri, minden bizonnyal két okból:

az egyik, hogy szinte az összes hazánkkal határos országba jelen van,

illetve a Lidl, ami ugye a testvérboltja, immáron Magyarország legsikeresebb kiskereskedelemi lánca.

Miért olcsóbbak Szlovákiában a termékek?

Alig több mint 3 hónapja Braunmüller Lajos, a Portfolio Csoporthoz tartozó Agrárszektor főszerkesztője nemrég hosszas elemzést írt arról, miért drágább Magyarországon az élelmiszer, mint úgy kb. az összes környező országban. Summázva az írását: a magyar élelmiszertermékek hazai értékesítése jelentősen drágább, mint Németországban vagy más európai országokban, ezért több országban is olcsóbban kaphatók még magyar márká is, mint Magyarországon. A szerző hozzáteszi: e jelenség hátterében elsősorban a hazai gazdasági és szabályozási környezet áll.

A magasabb árak mögött többek között az eltérő Áfa, a csomagolóanyagok utáni díjak és a kiskereskedelmi terhek állnak

- fogalmaz Braunmüller Lajos, aki szerint a helyzetet csak súlyosbítja, ha figyelembe vesszük az EU-ban uralkodó jobb jövedelmi viszonyokat. Ráadásul a szakértő meglátása szerint a magyar termékek külföldön való alacsonyabb árazása felveti a hatékonyság kérdését is.

Így a magyar élelmiszeripar hatékonyságának hiányosságai és a beruházásokhoz kapcsolódó magas kamatkörnyezet részben magyarázzák ezt a jelenséget. Hozzátéve, hogy a verseny erősségét illetően megfigyelhető, hogy a kisebb hazai piac kevésbé intenzív versenyt tesz lehetővé, ami elősegíti az áremeléseket. Ezzel szemben az európai piac sokkal versenyképesebb.

Összességében így történhet meg tehát, hogy egy alapvetően német cég, ami nincs is jelen Magyarországon, magyar munkaerőt toboroz, illetve a magyar vásárlókat is csábítgatja, vásároljanak inkább nála a magyar határon túl, hiszen ott jóval nagyobb az olcsóság, mint nálunk. Amit egyébként a Pénzcentrum csapata is ellenőrzött még az év elején, és ebben a CashTag videóben meg is tudod nézni az eredményeket.