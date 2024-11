Újabb boltlánc jelentette be, hogy december 24-én is nyitva tart: erre számíthatnak a vásárlók

Idén keddre esik december 24-e, amikor is az Auchan délelőtt nyitva tartja áruházait és a lakosság rendelkezésére áll - jelentette be közleményében az üzletlánc.

November 11-én a Pénzcentrumon beszámoltunk arról, hogy a Lidl idén is zárva tartja összes boltját december 24-én. Tegnap pedig kiderült: a Rossmann Magyarország is hasonlóképp döntött. A változatosságot a Tesco üzletlánc boltjai jelentették idáig, akik viszont közölték: szenteste napján ők bizony nyitva tartanak 12:00 óráig.

A mai napon pedig csatlakozott hozzájuk az Auchan is, akik ugyanebben a rendszerben fognak üzemelni a karácsonyi ünnepek első napján.

Mint közleményükben elmndták: évek óta megfigyelhető, hogy az embereknek biztonságot ad, hogy szükség esetén még az utolsó pillanatban is tudjanak vásárolni, és meg is szokták, hogy szenteste délelőttjén még nyitva vannak az Auchan üzletei. Idén keddre esik december 24-e, amikor is az Auchan délelőtt nyitva tartja áruházait és a lakosság rendelkezésére áll.

Szeretnék a vásárlóknak megadni azt a lehetőséget, hogy beszerezhessék, ami még hiányzik karácsonyra, illetve gondolnak azokra is, akiknek csak az utolsó pillanatban lesz idejük pár nélkülözhetetlen dolgot megvenni az ünnepekre.

Hozzátették: a tapasztalat azt mutatja – hogy ha nem is tömegesen – de pont ilyenkor adódhatnak apróbb kellemetlenségek is: egy összetört dísz, egy lemerült elem, ami kell az égősorhoz, egy hiányzó alapanyag a menühöz.

Ám elmondták, más oka is van a délelőtti nyitvatartásnak: az üzletlánc annak a fogyasztói igénynek is eleget tesz, hogy a vásárlók egy része az olyan friss termékekből, mint a kenyér vagy a kalács, reggeli sütésűt szeretne venni a többnapos ünnepre. Az Auchan saját pékségei ezért 24-én reggel is sütnek, és a többi részlegre, például a zöldség-gyümölcs osztályra is új áru érkezik - mondták el.

Az Auchan áruházak tehát december 24-én a szokásos keddi rend szerint, áruháztól függően reggel 6-kor vagy 7-kor nyitnak, és egységesen délig szolgálják ki a vásárlókat, hogy este mindenki gondtalanul ünnepelhessen.