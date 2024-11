Újabb boltláncnál lesz országos boltzár: ez vár a magyar vásárlókra, egyre többen nem nyitnak ki

A Rossmann Magyarország idén is szabadnapot biztosít munkatársai számára december 24-én - tudta meg a vállalattól a Pénzcentrum. Így a Lidl után idén ők a másodikak, akik erre az útra lépnek. Lapunk azt is megtudta, hogy a dm egyelőre nem tervezi a teljes zárat december 24-re, azt írták nekünk: a helyi vásárlói igényeikhez igazodva tervezik majd meg az ünnepi nyitvatartást.

November 11-én a Pénzcentrumon is beszámoltunk arról, hogy a Lidl idén is zárva tartja összes boltját december 24-én. Lapunk pedig most arról is értesült, hogy a Rossmann Magyarország is hasonlóképp döntött, nekik is az összes boltjuk zárva lesz idén december 24-én.

Szurma Gyöngyi, a Rossmann cégvezetője és értékesítési vezetője a döntés kapcsán kifejtette: „Örömmel jelentjük be, hogy a döntés tavalyi sikere után vállalatunk idén is zárva tartja üzleteit december 24-én. Az egész éves kemény munka után fontosnak tartjuk, hogy Szenteste napját mind a közel 2500 munkatársunk szerettei körében, pihenéssel tölthesse.”

A Pénzcentrum megtudta azt is, hogy annak rdekében, hogy a vásárlók kényelmesen elintézhessék utolsó karácsonyi beszerzéseiket, a Rossmann december 23-án országszerte meghosszabbított nyitvatartással készül, így biztosítva, hogy mindenki megtalálhassa a szükséges termékeket az ünnepekre.

A Pénzcentrum a Rossmann mellett práhuzamosan megtudta azt is, hogy a dm egyelőre nem tervez országos boltzárat december 24-re Magyarországon. Lapunknak azt írták, hogy

a dm üzletek nyitva tartását minden esetben igyekszünk a helyi vásárlói igényeikhez igazodva kialakítani. Az ünnepi nyitva tartást is ennek megfelelően tervezzük majd meg.

Amit eddig tudunk

Ahogy azt korábban írtuk, a Lidl idén is az egész országra kiterjedő bolzárat hirdetett december 24-re. Viszont ahogy arról a Pénzcentrum elsőként beszámolt, a Tesco az eddigiekhez hasonlóan 12:00-ig nyitva lesz december 24-én. Amint újabb boltláncok is kiterítik lapjaikat, mi azt is megírjuk.