Kiderült, mekkora drágulással számolhatnak a magyarok a halárusoknál karácsony előtt

Bőséges halkínálat várja a vásárlókat idén karácsonykor – mondta el Lévai Ferenc a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője az InfoRádióban. Beszélt arról is, hogy az aszálykárok mellett kell-e áremelésre számítaniuk a fogyasztóknak.

Az árakon nem emelnek idén – karácsonykor sem –, mert bár egy 10-35 százalékos aszálykár a Dunántúlon bekövetkezett, a lakosság fogyasztása is csökken; közben a gabonaárak sem "lőttek ki" nagyon, ez is segít az árfékben - mondta el Lévai Ferenc. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője szerint a Magyar Országos Horgász Szövetséggel is megtörtént az egyeztetés, ők is a tavalyi áron kapják a halat. A szakértő úgy érzi, ahhoz, hogy hosszú távon fenntartható legyen a halfogyasztás növekedése, "engedniük kell a sajátjukból".

Az adásban elhangzott, hogy a "spektrumon" a ponty változatlanul dominál, körülbelül 3000 tonnányi a mennyiség, ami karácsonykor elkel, ilyen szempontból "akár két karácsony is kellene". Előretört közben az afrikai harcsa, és bár számos nehézség sújtja a tógazdasági haltermelést, az intenzív haltelepek még nőni is tudtak, "a kibocsátott hal mennyisége és minősége is Európa-szerte elismert".