Megjelent a jubileumi Lidl-szakácskönyv: ettől olyan különleges a 2024-es kiadvány

A Lidl bemutatta 10. szakácskönyvét, amely közel 4 millió megjelent példányszámával minden idők egyik legnépszerűbb hazai szakácskönyvsorozata. Az otthoni sütés-főzést egy közös gasztronómiai élménnyé varázsoló receptgyűjtemény jubileumi száma teljes megújuláson ment át: ezúttal a kulináris élményeket egy fiatalokat megszólító sztárszakács és egy desszertblogger mutatja be, vacsoravendégként pedig négy tartalomgyártó is megjelenik. Ami pedig változatlan: a minőségi hozzávalókból készült receptek, a könyv exkluzív megjelenése, illetve a minden fejezetben megtalálható dietetikus és borszakértői tippek.

A boltlánc idén karácsonykor is egy új kötettel ajándékozza meg a vásárlókat: „Örömfőzés” címmel megjelent a tizedik, jubileumi Lidl szakácskönyv. A hazai gasztronómiában mára sikertörténetté vált szakácskönyvsorozat indulásakor a fő cél az volt, hogy egy egyedi, a vásárlók számára ingyenes karácsonyi ajándékkal kedveskedjen az áruházlánc. Míg azonban az első kötetek jellemzően az edukációra fókuszáltak, a kötet legújabb darabja a főzést, mint közös, társasági élményt mutatja be. Ennek megfelelően a 67 egyedi recept mindegyike könnyen elkészíthető, ráadásul még a fenntarthatóságra is figyel.

A szakácskönyv négy fő fejezetből áll:

Egyszerű és gyors: Olyan könnyen elkészíthető, mégis izgalmas receptek, amelyek segítenek a mindennapok étkezéseit gyorsan és ízletesen megoldani azok számára is, akiknek nincs idejük órákon át főzni.

Olcsó és fenntartható: Tudatosságra nevelő receptek, amelyek az alapanyagok kiválasztásán keresztül támogatják a fenntarthatóságot, és egyúttal a vásárlók számára is megfizethetők.

Vendégvárás egyszerűen: Ötleteket, inspirációkat adunk azok számára, akik a vendégeik fogadásához keresnek gyorsan és akár közösen is elkészíthető újdonságokat.

Vidám ünnepek: Az idei év igazán különleges számunkra, hiszen szakácskönyvünk a 10., a Lidl Magyarország pedig 20. születésnapját ünnepli idén. Ebben a fejezetben ezért a születésnapoktól kezdve egészen a szezonális ünnepi alkalmakig (karácsony, szilveszter, húsvét) különleges tippekkel és trükkökkel segítjük a készülődés.

„A Lidl szakácskönyvsorozata mára a hazai gasztronómia megkerülhetetlen darabja lett, hiszen a hazai háztartások számát tekintve közel ugyanakkora példányszámban jelent meg – így szinte minden háztartásra, családra jut egy Lidl szakácskönyv kötet. Az idei évben a közös, élményt jelentő otthoni sütés-főzést, a fenntartható élelmiszerfogyasztást és a tudatos életmódot segítjük megvalósítani vásárlóinknak. Hiszen az ajándék szakácskönyvvel ezúttal is vásárlóinknak kedveskedünk, ugyanis kizárólag a Lidl digitális hűségprogramjában, a Lidl Plus alkalmazás használatával érhető el” – tájékoztatott Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője a jubileumi szakácskönyv bemutatója kapcsán.

Az idei könyv közreműködője egy igazi álomcsapat, négy igazi fiatal egyéniség, a Lidl márka nagykövetei: Mizsei Jani, a MÁK bisztró Michelin Hungary Young Chef díjazott séfjének és Kapunics Gréti, a Lidl cukrászának receptjeihez Piskor Fanni, a Lidl borszakértője és Szabó Adri, a Lidl dietetikusa ad tippeket, ajánlásokat. A közös étkezések örömteli, sztorizásoktól és nevetésektől felejthetetlen hangulatáról pedig vacsoravendégként négy közkedvelt szereplő gondoskodott. Bürgés Tamás az egyszerűen és gyorsan elkészíthető ételeket, Szilágyi Szilvi az olcsó és fenntartható recepteket, Kajdi Csaba Cyla a vendégváró finomságokat, a szintén idén 20 éves Halott Pénz frontembere, Marsalkó Dávid pedig stílusosan az ünnepi fogásokat segít elkészíteni.

A népszerű szakácskönyvsorozat idei kiadása – a korábbi évekhez hasonlóan – nem kerül kereskedelmi forgalomba, hanem kizárólag a Lidl vásárlók számára elérhető, limitált példányszámban, a Lidl digitális hűségprogramjában, a Lidl Plus alkalmazás Szakácskönyv Pontvadászat promócióján keresztül. A vásárlók 2024. november 18. és 2024. december 22. között gyűjthetik a pontokat vásárlásaik után. Ezt követően aktiválható a kupon és kérhető az ajándék szakácskönyv a pénztárnál egészen 2024. december 31-ig vagy a készlet erejéig.