Óriási dobást jelentett be az RTL: újabb sikersorozat érkezik A mi kis falunk mellé

A népszerű sorozatkarakter saját melléksorozatot kap, és más bejelentéseket is tett a csatorna programigazgatója.

A Mi kis falunk egyik népszerű karaktere, Gyuri kap saját sorozatot hamarosan az RTL-en - ezt a csatorna jelentette ma be. A Lengyel Tamás színész által alakított karakter a nézők nagy kedvence volt, ám a sorozat szerint ő már elköltözött Pajkaszegről. Kolosi Péter, az RTL programigazgatója a SorozatWiki podcastjában erősítette meg, hogy a Mi kis falunk-spinoffot nyáron kezdik forgatni.

Emellett a tévés szakember arra is kitért, hogy saját műsort kap hamarosan Majka is, aki emellett persze megmarad az X Faktor mentorának is. Egy népszerű reality, az Árulók azonban ebben az évben nem lesz új évaddal a csatornán, és a Fort Boyardból sem lesz új évad.