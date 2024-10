Több üzletet is nyitott még karácsony előtt ez a boltlánc Magyarországon: erre terjeszkednek

Jelentős állomásához érkezett a SPAR Magyarország franchise hálózata: Lentiben megnyílt a 300. kiskereskedői tulajdonban lévő partner üzlet, és az idei évben a programhoz még újabb 7 egység csatlakozik majd országszerte. A tavalyi évben csaknem 135 milliárd forint forgalmú franchise hálózat mintegy 3700 kereskedelmi szakembernek biztosít megélhetést.

"A SPAR franchise programja 2012-ban indult el, amikor Móron megnyílt az első üzlet, azóta minden évben folyamatosan nőtt a partneregységek száma. A SPAR-családhoz tartozó üzletek révén a vásárlók még több településen érhetik el vállalatunk minőségi termékkínálatát, de a franchise hálózathoz tartozó vállalkozók számára is előnyös az együttműködés. A csatlakozó üzletek a nyitásra felújításon és korszerűsítésen esnek át, hogy modern környezetben szolgálják ki a vásárlóikat, miközben környezetbarát működéssel üzemelnek. A több mint 16 ezer termékből álló árukínálat mellett logisztikai és oktatási szolgáltatások, informatikai és szakmai segítségnyújtás, valamint marketingtámogatás áll franchise partnereink rendelkezésékre" – ismertette Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A SPAR franchise hálózata 2024-ben összesen 35 üzlettel, 308 tagúra bővül 2024 végéig, ezek közül 87 OMV, 70 pedig ORLEN töltőállomásokon található. A mintegy 3700 szakembernek munkát adó franchise hálózat tavalyi forgalma megközelítette a 135 milliárd forintot. Az év második felében Szentgotthárdon, Százhalombattán, Pécsen, Budaörsön, Őriszentpéteren, Érden, Dunaújvárosban, Cserkeszőlőn, Szegeden, Csepelen, Tapolcán, Bábolnán, Berettyóújfaluban, valamint Jánosházán csatlakoztak kiskereskedő vállalkozók a SPAR franchise programjához.

A 300. SPAR franchise üzletet Lentiben nyitotta a programhoz idén csatlakozó Fe-Zo Kft., amely összesen négy egységgel lépett be a hálózatba az ország nyugati részén. A 300. franchise egység Lenti városközpontjában található, klasszikus kényelmi üzletként funkcionál, amely az újranyitás előtt teljeskörű műszaki felújításon esett át. Az átalakítás során a 286 négyzetméteres eladóterű üzlet teljes berendezése és arculata is megújult. Az 14 kereskedelmi szakembernek munkát biztosító SPAR market üzletben helyben sütött pékáruk, csemege-, és húspult, valamint önkiszolgáló sajtpult is helyet kapott.

"Az idei év végére összesen 308 kiskereskedelmi egység tartozik majd a SPAR franchise hálózatunkhoz, és jövőre is újabb csatlakozókkal bővülünk" - tette hozzá Maczelka Márk. A 2024. szeptember 12. és október 24. között megnyitott franchise üzletek listája:

SPAR partner üzletek:

9970 Szentgotthárd, Füzesi út 10.

2030 Érd, Tárnoki út 87.

2400 Dunaújváros, Vasmű út 17.

SPAR market üzletek:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 583 438 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 137 058 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; a Raiffeisen Banknál 7,00%, az Erste Banknál szintúgy 7,00%, az OTP Banknál pedig 8,16%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

9941 Őriszentpéter, Városszer 32.

8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 2.

Orlen-DESPAR üzletek:

7628 Pécs, Komlói út

2040 Budaörs, Rubik Ernő utca 3.

5465 Cserkeszőlő, Kossuth utca 26.

6671 Szeged, Makai út

A december 31-ig megnyitó franchise üzletek listája:

SPAR partner üzletek:

2943 Bábolna, Belterület 10/41 hrsz.

1214 Budapest, Szabadság utca 20.

9545 Jánosháza, Honvéd tér 1.

9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 21.

8300 Tapolca, Juhász Gyula utca 39.

SPAR market üzletek:

9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos utca 1.

Orlen-DESPAR üzletek: