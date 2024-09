Súlyos dolgok derültek ki az új visszaváltási rendszerről: erre készülj, ha most váltanál vissza

Az informatikai rendszerek nem megfelelő működése, logisztikai fennakadások kezelése, illetve az automaták szervizelése - három égető probléma, ami a boltokat foglalkoztatja az új visszaváltási rendszer kapcsán. A vásárlók szemszögéből viszont az állandósult feltorlódások, az ápolatlan emberek üzletekbe özönlése okoz sok fejtörést. A Pénzcentrumnak az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára beszélt a bajokról, megoldási lehetőségekre, ahogy arról is hogy már most lehetne új technológiákat bevezetni a visszaváltások gördülékenyebbé tételéhez.

Finoman sem szólva lehetne azt mondani, hogy zökkenőmentesen indult volna az új visszaváltási rendszer nagy volumenű bevezetése Magyarországon. Az egyik ok, hogy maga a Mohu sem számított ekkora visszaváltási kedvre, alig egy hetes adatok szerint augusztus vége felé közeledve naponta millió palackot, üveget és dobozt váltottak vissza a vásárlók, néhány hét alatt 150 millió darabra nőtt a visszaváltások száma Magyarországon.

A brutálisan nagy visszaváltási mennyeség ugyanakkor elég sok problémát szül a boltokban. És ezt igazából a boltok és a visszaváltást intéző lakosság szívja meg leginkább. Azért hogy tisztábban lássunk a legnagyobb gondokat illetően, illetve hogy ezekre milyen megoldásokat lehetne találni, megkerestük a legnagyobb hazai láncokat tömörítő Országos Kereskedelmi Szövetségét (OKSZ), avassanak be minket a kulisszák mögé.

A három legnagyobb probléma

Kérdésünkre az új visszaváltási rendszerrel kapcsolatos három legégetőbb probléma az OKSZ szerint:

Informatikai rendszerek nem megfelelő működése Logisztikai fennakadások kezelése, fuvarszervezési hiányosságok, felhalmozódó hulladék Hiányos eszközellátás, automata szervízelési gondok

„Az alapvető gond az lehet, hogy ezeket a kockázatokat az előkészítés során nem megfelelően mérhették fel, így az éles indulás után nem voltak tartalék terve, intézkedési csomagok. A visszaváltási volumen felfutásával párhuzamosan, egyre gyakrabban jelentkező problémák elhárítására a hulladékkezelésért felelős szervezet nem volt felkészülve” – válaszolta lapunknak Kozák Tamás, az OKSZ főtitkára.

Más iparági forrásaink arról számoltak be, kifejezetten nagy baj az is, hogy a polcokon még mindig nagy mennyiségben megtalálhatóak a betétdíjas és nem betétdíjas termékek, így a vásárlók kétféle palacktípussal találkozhatnak, amelyeket más-más előírások szerint kell kezelni. Ebből aztán az lesz, hogy sok vásárló hoz be nem visszaváltható termékeket, amiknek az elszaporodásuk megakaszthatják a rendszert.

Gyűlik a szemét, ápolatlan alakok a boltokban – miért?

Az automata ürítését, a palackok elszállítását a MOHU alvállalkozója végzi – tudatta lapunkkal az OKSZ. „Akkor van gond, ha például nem megfelelő kapacitású tehergépkocsi érkezik a helyszínre, vagy a visszaváltási adatokat a MOHU sem látja, így az alvállalkozó sem, és emiatt nem szervez, vagy nem megfelelő mennyiségű fuvart szervez ezek ürítésére. Ez néhány órás, de akár 3-4 napos csúszást is jelenthet a palackok elszállításában” – hívta fel a figyelmet Kozák Tamás.

Az új visszaváltási rendszer hozadéka, hogy az alacsonyabb jövedelmű rétegekben lévő embereknek, hajléktalanoknak megéri kutatniuk a kidobott, nem visszaváltott üvegek után. Ugyanakkor rengeteg vásárlói visszajelzés érkezik arról, hogy elhanyagolt külsejű, ápolatlan emberek óriási zsákokkal érkeznek a boltba, ami a visszaváltási sor feltorlódásához vezet, emiatt nem lehet hozzávárni a boltban található polcokhoz, termékekhez vagy éppen már a boltokba való bejutás is nehéz.

Az egyes üzletekben, áruházakban jelentkező problémák enyhítésében megoldást jelenthetnek a környékbeli szociális intézményekben (hajléktalanszállókban) elhelyezett visszaváltó automaták

- javasolja Kozák Tamás. Forrásaink szerint a probléma tényleg komoly, és az egész kereskedelmi piacon fennáll, főleg a nagyvárosokban és a forgalmasabb budapesti üzletekben fordul elő, ami jelentős terhet ró az ott dolgozó munkatársakra. Arról nem is beszélve, hogy idővel a vásárlók is elkerülhetik ezeket a boltokat, amit aztán a láncok is negatívan éreznének. A lapunkhoz eljutott információk szerint a boltok igyekeznek többet takarítani, illetve ilyen üzletek esetében extra elszállításokat rendelni, ennél többet azonban érdemben nem tudnak tenni.

Kozák Tamás kitért arra is, sokszor kényelmetlen lehet a vásárlóknak az automata adott helye, ám a visszaváltó automaták elhelyezését meghatározzák az üzlet, áruház építési paraméterei. Ugyanakkor,

az ún, áteresztőképességet javíthatná az, ha például az egyenkénti adagolás helyett kötegelten, illetve gyűjtőcsomagolásban lehetnek a palackokat „betáplálni. Ez technológiai fejlesztést feltételez, erre a világban vannak már példák

- értékelt az OKSZ főtitkára.

Nyaralok, hogy váltsak vissza?

Egy másik, sokat hangoztatott kritikája a rendszernek, hogy súfolt nyaralóhelyek közelében rémálom a visszaváltás, rengeteg flakon gyűlik össze, nem csak magánemberek, de táborok, stb. is érkeznek visszaváltani. Arra pedig egyelőre nem látszik válasz, hogy mit lehetne tenni.

Az augusztus 20-hoz kapcsolódó hétvége – főleg a nyaralóhelyeken - felszínre hozta a szűk keresztmetszetet, hiszen az átlagosnál is több helyről jeleztek problémát, ezek tanulságait a hulladékkezelőnek és az alvállalkozóknak fel kell dolgozni. Az idegenforgalmi frekventált helyeken problémát jelent az ún. Horeka területről elhozott palackok visszaváltása, amennyiben az éttermek, büfék visszaváltási gondjai megoldódnak, az enyhítheti az üzletek gondjait is

- vélekedett Kozák Tamás, aki szerint a kisboltok felkészítése, segítése a kézi váltásra szintén enyhíthet a gondokon, de ez csak hosszabb távon érezteti hatását a szakember szerint.