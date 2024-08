Erre figyelnek a családok az iskolakezdés előtt: tízezreket lehet spórolni, ha okosan csináljuk

Jövő héten már itt a szeptember és az iskolakezdés, így nem meglepő, hogy nagyban készülnek a családok az iskolába való visszatérésre. Befutottak már az iskolakezdő akciók, és mindenki igyekszik a lehető legjobb áron lecsapni a suli fontos holmijaira: például táskákra, tolltartókra, számológépekre. A keresésekből kiderül, hogy már pár ezer Ft-ból be lehet szerezni mindent, de lehet tízezreket is költeni.

A legfontosabb talán egy kényelmes, nem túl nehéz iskolatáska, amiben elég hely van ahhoz, hogy minden holmi – főleg a tankönyvek – bekerüljenek. Az Árukereső.hu-n böngészve kiderül, hogy 3 ezer Ft-ért már lehet találni egy jó hátizsákot, és egészen 90 ezer Ft-ig létezik kínálat. Mint minden termék esetében, itt is érdemes utánajárni az üzleteknek, ellenőrizni a visszajelzéseket és a szállítási költségeket.

A testnevelésórákról sem szabad megfeledkezni. Tornazsákot szintén pár ezer Ft-tól egészen 20-25 ezer Ft-ig lehet találni, de vannak pár tízezres szettek is, iskolatáskával, tornazsákkal és tolltartóval. Az ilyen csomagoknál érdemes megfontolni, hogy megvesszük-e a – sokszor egy tematikára épülő – pakkot, vagy összeválogatjuk, feltehetőleg olcsóbban a különböző elemeket.

Tolltartót már pár száz Ft-tól találni, de vannak üzletek, amelyek egészen 30 ezer Ft-ot is elkérhetnek. Az ebbe pakolható ceruzákat, tollakat, radírokat már 30-50 Ft-ért lehet venni, körzőket pedig párszáz forintért, de természetesen jóval magasabb árakat kérhetnek el a nagyobb márkák a minőségibb gyártmányokért – egy papírvonalzó például nem ugyanannyiba kerül, mint egy mágneses. Érdemes elgondolkodni az újratölthető és újrahasználható megoldásokon is, hogy elég legyen toll- és körzőbetéteket beszerezni később.

Füzeteket és füzetborítókat is lehet találni már 30-50 Ft-ért, míg a komolyabb, strapabíróbb, vastagabb jegyzetfüzetek már 10-15 ezer Ft-ba is kerülhetnek. Érdemes átgondolni azt is, hogy melyik órán mennyit kell jegyzetelni, és hogy mennyire fontos, hogy időtálló jegyzetek szülessenek.

A kényelmesebb, gyorsabb számoláshoz jó lehet egy számológépet venni, amit szintén párszáz Ft-ért lehet vásárolni, de egészen 80 ezerig találni eszközöket. Egy remek számológép megkerülhetetlen része nemcsak a matekóráknak, hanem a házifeladatok elkészítésének is.

Az Árukereső.hu számos dologgal segíti a szülők keresését. A termékeket lehet ár, illetve akció szerint is rendezni, ahogy értékelések alapján is. A korábban említett árdiagram segít meghatározni, hogy milyen módon változtak az árak a termék listába vétele óta. A lista aljára görgetve kapcsolódó termékek is fel vannak tüntetve, ami segíthet beválogatni a hiányzó apróságokat, hogy teljes legyen a sulicsomag. Bizonyos termékeket közvetlenül az Árukereső.hu-ról lehet megvásárolni, ami megkönnyíti a folyamatot és nagyobb eséllyel garantálja a minőséget és a sikeres tranzakciót.

Az érdeklődés egyébként a keresésekben is megnyilvánul. Az elmúlt hónapban háromszorosára nőtt a tolltartók, több mint 2,5-szeresére az uzsonnásdobozok, és több mint kétszeresére a hátizsákok, iskolatáskák és ceruzák iránti érdeklődés. Az Árukereső.hu egyébként dedikált felülettel várja a fogyasztókat, akik a termékek képeire kattintva a legjobb árakkal találkozhatnak.

Érdemes tehát termékenként és folyamatosan böngészni az Árukereső.hu-t, hogy a lehető legjobb áron csapjunk le a legjobb termékekre. Lehet, hogy az üzletekben található csomagok vonzónak tűnhetnek, de a tudatos vásárlással több ezer Ft-ot spórolhatunk úgy is, hogy ne menjen a minőség rovására.