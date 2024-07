Újabb csavar az új visszaváltós rendszerben: ezeket az üvegeket nem kell visszavinni

Mától élesedik a rendszer, hogy a gyártók már csak a visszaváltási lehetőséget jelölő csomagolással dobhatnak italokat piacra.

Július 1-től nem hozható forgalomba olyan italcsomagolás, ami érintett a DRS-rendszerben (Deposit Return System) és nem tartozik a kivételek közé - erről ír a Portfolio.

Bár már most is sok mindenki találkozhatott a boltok polcaink az 50 forintos visszaváltási díjat tartlmazó PET-palackokkal, fémdobozos, vagy üveges termékekkel, valamint a MOHU által üzemeltetett visszaváltó automatákkal, júliustól már tényleg minden legyártott és érintett italos palacknak tartalmaznia kell a visszaváltási díjat. Az utolsó pillanatban egy módosítás is történt, a "luxusitaloknál" nem lesz visszaváltási díj.

A rendszer ugyan már januárban elindult, a gyártók június végéig haladékot kaptak, hogy felkészüljenek a rendszerre és 2024. július 1. lett az a dátum, amikor már az 50 forintos (vagy akár több, az újrahasználható italcsomagolások esetében) betétdíjat tartalmaznia kell a csomagolásoknak. A gyártási idő, valamint a szállítás és a polcokra kerülés között is van egy átmeneti időszak, így a polcokon július 1. után még bőven találkozhatunk nem betétdíjas termékekkel, azokkal, amelyeknek a gyártása még június 30-ig befejeződött. Ugyanakkor a készletek cserélődésével egyre több és több visszaváltható palackba, fém dobozba fogunk belefutni.

Fontos változásként az utolsó pillanatban azonban bekerült egy módosítás: azoknak az italoknak a csomagolását, amelyeknek a bekerülési értéke a 25 000 forintot eléri, és a gazdálkodónak nem sikerült üres vagy kiürült palackot regisztrációs céllal beszerezni, nem kerülnek be a DRS-rendszer látókörébe. Tehát a drága boros vagy pezsgős üvegek esetében nem kell a visszaváltáson aggódni.

