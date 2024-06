Nagyot változik a Lidl, Penny, Tesco nyitvatartása: erre számíthatnak a magyar vásárlók innentől

Rengeteg magyarországi bolt nyitvatartása változik meg a nyár beköszöntével. Főleg a Balaton és egyéb frekventált üdülőhelyeken érdemes mindig megnézni, meddig is van nyitva egy-egy üzletlánc helyi egysége. A Balaton környékén sokan például 22 órakor zárnak, de van olyan bolt is, ami 23 óráig is nyitva tart. Ráadásul a reggeli nyitás is sok esetben 06:00-06:30-ra előre tolódik. Mutatjuk a Lidl, a Penny, az Aldi, a Tesco és a Spar nyári nyitvatartási rendjét.

Beütött a nyár, úgyhogy mi is jöhetett volna jobbkora a Balatonra utazó magyarok tömegeinek mint egy remek kis M7-es felújítás a nyári főszezonban. Ha mindez nem lenne elég, a magyar tengernél való nyaralás úgy általában nem lett olcsóbb, sőt inkább drágább lett, az biztos, hogy a strandbelépőkért azért többet kell fizetni idén.

Ami viszont jó hír lehet a Balatonnál nyaralóknak, hogy a legnagyobb hazai boltláncok idén is élesítették nyári nyitvatartásukat, úgyhogy a főszezonban szellősebben, korábban kezdve és később végezve is lehet intézni a vásárlást. Most azt fogjuk megnézni, hogy pontosan hogyan is alakul a legnagyobb láncoknál a nyitás, illetve a zárás, valamint hogy melyik időszakban valósítják meg pontosan az újfajta nyitvatartási menetrendet.

Nyaraláskor is lehet spórolni! A boltok legfrissebb akcióiért olvasd el a legújabb akciós kiadványaikat!

Lidl nyitvatartás Balaton

A diszkontlánc arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy a Lidl a Balaton körül 8 áruházában (Balatonfűzfő, Balatonlelle, Fonyód, Keszthely - Tapolcai út 45/a és Sopron u. 43. -, Siófok, Sümeg, Tapolca) június 10. és szeptember 1. között meghosszabbított nyitvatartással várja vásárlóit. Egyes boltok nyitvatartása eltérően alakul, így hétfőtől szombatig 6:30 illetve 7:00-kor nyitnak és 21:00 illetve 22:00 órakor zárnak. Vasárnap egységesen 7 órakor nyitnak az áruházak és 20:00-kor zárnak.

Penny nyitvatartás Balaton

A diszkontlánc azt írta lapunknak, hogy a Balaton körüli üzleteink nyári nyitvatartásának kialakításakor is számos tényezőt vettünk figyelembe. Ide sorolható például az iskolák utolsó tanítási napjának dátuma (2024.06.21), illetve a vásárlási szokások elemzése is, de az utóbbi évek tapasztalati is nagy szerepet játszottak a tervezésben. Emellett azonban a munkatársaik igényeit is szem előtt tartják, ezért az új nyitvatartási idő kialakításánál a boltjaik boltjaink legkésőbb este 9 órakor mindenhol bezárnak majd.

2024-ben összesen 17 üzletünk rendelkezik majd megváltozott nyári nyitvatartással országosan, hiszen a Balatoni vidéken kívül számos nagy fürdővárosban is található PENNY, ahol szintén igényt láttunk a vásárlók részéről a meghosszabbított nyitvatartásra. Ezen felül a Balaton környékén az alábbi városokat érinti a változás: Tapolca, Balatonlelle, Celldömölk, Gárdony, Balatonalmádi, Kisbér, Balatonfüred, Székesfehérvár, Ács, Bük, valamint Keszthelyen és Siófokon két üzletet is

tájékoztattak. A gyakorlatban pedig ez azt jelenti, hogy a vállalatnál 2024.06.17-én lép életbe a nyári szezonra vonatkozó megváltozott nyitvatartási rend, ami szeptember 4-ig fog tartani. Ekképpen a nyitvatartás egységesen módosul a korábban említett városok üzleteiben. Hétfőtől szombatig a boltok este 9 óráig lesznek nyitva, vasárnap pedig három üzletük (Balatonalmádi, Siófok és Gárdony) tart majd este 8-ig nyitva, míg a többi városban marad a már megszokott este 6 órai zárás. Ezen felül egyedül a gárdonyi üzletük nyit majd a (Balatonalmádi, Siófok és Gárdony) tart majd este 8-ig nyitva, míg a többi városban marad a már megszokott este 6 órai zárás.

Aldi nyitvatartás Balaton

„Alkalmazkodva a nyaralók életéhez, az ALDI több Balaton környéki üzletét is az átlagosnál nagyobb forgalmú üzletté nyilvánította, amelyek így a korábbinál is hosszabb nyitvatartással várják a vásárlókat” – írta meg lapunknak a vállalat. A nyitvatartás változása 10 Balaton környéki üzletet érint, a következő településeken: Siófok, Balatonlelle, Keszthely, Balatonfüred, Tapolca, Szántód, Balatonalmádi, Balatonfenyves.

Azt is írták, hogy a hosszított nyitvatartás már május 16-án elindult, június 14-től augusztus 20-ig pedig még hosszabb nyitvatartással várják a nyaralókat és a környéken lakókat. Június 14-től augusztus 20-ig az alábbiak szerint alakul a Balaton környéki ALDI-üzletek nyitvatartása:

Siófok: hétfő- szombat: 7:00-22:00, vasárnap: 7:00-20:00

Balatonlelle: hétfő- szombat: 7:00-22:00, vasárnap: 7:00-20:00

Keszthely, Tündérlak út 2.: hétfő- szombat: 7:00-22:00, vasárnap: 7:00-20:00

Keszthely, Csapás út 7-9.: hétfő- szombat: 7:00-21:30, vasárnap: 7:00-20:00

Balatonfüred, Fürdő u. 31: hétfő- szombat: 7:00-22:00, vasárnap: 7:00-20:00

Balatonfüred, Petőfi Sándor utca 80.: hétfő-szombat: 6:30-22:00, vasárnap: 7:00-20:00

Tapolca: hétfő- szombat: 7:00-21:30, vasárnap: 7:00-20:00

Szántód: hétfő- szombat: 7:00-22:00, vasárnap: 7:00-20:00

Balatonalmádi: hétfő- szombat: 7:00-22:00, vasárnap: 7:00-20:00

Balatonfenyves: hétfő- szombat: 7:00-22:00, vasárnap: 7:00-20:00

Tesco nyitvatartás Balaton

A Tescónál is vannak bőven nyári nyitvatartási változások, egyes Balatonmenti üzleteik 23 óráig is nyitva tartanak. Az üzletek elérhetőségét a lenti táblázatban láthatod, x-el megjelölve ahol elérhető Tesco Otthonról szolgáltatás, tehát ahonnan van online kiszállítás. Ezen felül a hiper arról is tájékoztatott, hogy a Balaton partján is élhetnek a vásárlók az aznapi kiszállítás lehetőségével és az áruházi átvétellel is. Emellett kiemelték, hogy a a Balaton partján Veszprémben, Siófokon, Balatonfüreden és Keszthelyen működik az ún. on demand rendelés, ahol partnerük a Foodora és a Wolt.

Forrás: Tesco gyűjtés, Pénzcentrum

Spar nyitvatartás Balaton

Ahogy a térképen is látszik, a Sparnak összesen 23 üzlete van a Balaton körül. A legtöbb Siófokon (5), és Balatonfüred (4) környékén. És ahogy másoknál is, úgy itt is dübörög a szezonális nyitvatartás. A boltok általában 06:00 és 06:30 között nyitnak, és általában 20:00-21:00-ig vannak nyitva, ám vannak kivételek. Siófokon például van olyan üzlet, ami 22:00-ig nyitva van. Sőt, a benzinkutaknál található express üzletek éjjel-nappal üzemelnek.

Forrás: spar.hu

A szupermarketlánc azt is közölte lapunkkal, hogy A SPAR online shop az ország több mint 200 településen szállítja házhoz a megrendelt termékeket, emellett 33 város összesen 36 INTERSPAR hipermarketében és 4 SPAR szupermarketében működik a drive-in szolgáltatás. A balatoni szezonra való tekintettel Vonyarcvashegy, Cserszegtomaj és Gyenesdiás is bekerült a szállítási területbe, és június 5-től Hévízen is elérhető a házhozszállítási szolgáltatás. De hosszabbított áruházi átvétel lesz Keszthelyen és Veszprémben is június 17-től.