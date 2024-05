Megnyílt Osváth Zsolt lángosózója: ennyibe kerül a sima és a sajtos-tejfölös lángos, a házi szörp

Megnyílt Osváth Zsolt lángosózója, hosszan kígyózott a sor az utcán egy TikTok videó tanúsága szerint. Az első 100 lángost ugyanis ingyen adták. A videóból az is kiderült, mennyiért árulják ZSHOWtime Zsoltinál a lángost.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, ZSHOWtime Zsolti lángosozót nyit, így tovább bővül az étterembirodalom. A beharangozó videóból kiderült, hogy a Nagyi Lángos névre keresztelt étterem május 25-én nyitja meg kapuit a budapesti Wesselényi utca 30. szám alatt. Lángos mellett házi szörpöket, pálinkákat, kézműves söröket és napi levest is vásárolhatnak a vendégek. A lángoskínálat is igen széles lesz - a klasszikusokon kívül lesznek töltött és édes lángosok is. Az étteremből házhozszállítás is elérhető lesz.

A friss TikTok-videó alapján bejött a becsalogató ingyen lángos: kígyózott a sor a Wesselényi utcán:

Az árakra is fény derült: ZSHOWtime Zsolti lángosozójában 1190 forint a sima lángos, 1790 a sajtos-tejfölös, a kolbászos / sonkás / baconös lángos viszont már 2490 forint. 2 db nutellás palacsinta 1690 forint, a házi szörp 890 forint.