Lehullott a lepel az Azariah x Tisza kollabról: kitálalt a magyar sneakerguru, Trunk Tamás DABLTY

Szinte percek alatt elkapkodták Azahriah cipőit a Tisza márkaboltban egy héttel ezelőtt. Vajon tényleg ennyit számít, hogy egy jól menő zenész tervezte, közösen a márkával? És miért állnak érte kígyózó sorok? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a CashTag, a Pénzcentrum videoblogja a Tisza kereskedelmi igazgatójával és Trunk „Dablty” Tamás tartalomgyártóval.

Néhány napja közös kollekcióval rukkolt elő a hamarosan a Puskásban tripla teltházas koncertet adó magyar szupersztár Azahriah és a Tisza ruhamárka. A kollaboráció keretében limitált termékek érhetők el, cipőből például mindössze 600 darabot lehet megvásárolni, darabonként 49 900 forintos áron.

A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag ott volt a drop első napján, ahol még maga Azahriah is megjelent. A CashTag friss epizódjában a kollaboráció üzleti hátteréről és a cipők másodpiaci áráról is beszélgettek a Tisza kereskedelmi igazgatójával és Trunk „Dablty” Tamás tartalomgyártóval, sneakerszakértővel is.

Borsos árú lépők

Kígyózó sorokat találhatott múlt pénteken reggel az, akit a dolga az Astoriára vetett. A már évtizedek óta ott álló Tisza márkabolt előtt azért várakoztak sokan már az előző este óta, mert akkortól lehetett megvásárolni a márka és az énekes-szupersztár, Azahriah közös kollekcióját. Még a megjelenés előtt lapunk kiderítette, mennyiért lehet majd kapni a kollabban fellelhető termékeket, és írtunk is róla a lent linkelt cikkekben:

A kollaborációban zokni, mezek és természetesen cipők voltak találhatók, utóbbiak limitált számban, mindössze 600 párat lehetett megvásárolni. Ennek megfelelően az ára is megfelelően borsos volt: a cipőket a boltban 49 990 forintért árulták.

Minik Géza, a Tisza Cipő kereskedelmi vezetője a CashTagnek azt mondta: nem csak ők foglalkoztak a tervezéssel, hanem maga a sztár is rakott bele bőven saját ötletet, és nem két perc volt, mire mindenkinek tetsző kollekció született.

Mindig kerestük azt a tartalmat, azt a fogást, azt a kommunikációt, amivel azt gondolom, hogy értéket teremtünk. Szerintem ez a legfontosabb, és nem kell bemutatni azért Azahriah-t sem, szerintem Magyarországon az egyik favorit. A tervezés, ha jól emlékszem, október tavaly október elején indul el. Elég húzós menet volt, nagyon sok gondolatot rakott bele, rengeteg videót küldött. Rajzolt is, de persze mi is hozzátettünk mindent. A gondolatok összeértek, ebből kialakult ez a kollekció, és abszolút ebben a fehér-feketében gondolkodtunk. Azt gondolom, nyitottunk most a fiatalok felé is, a 15 és 25 évesek célcsoportja azt hiszem, most ránk talál. A forgalmat persze nem tudom előre megmondani, hogy ez most növekedést fog jelenteni vagy nem, de azért nyilván ne legyünk kishitűek: elméletileg növekedni fog a forgalmunk

- mondta a CashTagnek Minik Géza.

Trunk „Dablty” Tamás, tartalomgyártó és sneakerszakértő azt mondta: egyáltalán nem mindegy egy márkának, hogy tud-e a fiatalok nyelvén szólni, erre sok millió dollárt kültenek még a kegnagyobb gyárak, a legnagyobb brandek is.

Nagyon sok márka van, akinek meg kell ugrani és megpróbálja megugrani ezt a lépést az új generáció felé. Alapvetően egy kollab az már kiépítés szempontjából mindig az első lépés kell, hogy legyen. Tehát egy kollab önmagában nem tesz valakit fiatalossá és menővé, nagyon jó hype-ot tud generálni. Onnantól pop up boltokkal kell érkezni, olyan árazást kell hozni, satöbbi. Tényleg adaptálni kell a teljes márka működését, mert hogyha az nem történik meg, akkor a kollab az egy tűzijáték volt, de nem volt mögötte több. Egy márka nagyon sokat tud persze profitálni egy kollabon, ez nem is kérdés, de mint láthatjuk, a teljes sztori azért ennél összetettebb

- fogalmazta meg gondolatait a kollaboráció kapcsán a szakértő.

Azért mégse olyan vészes ez?

A Tisza kereskedelmi vezetője szerint igenis vásárlóbarát az ár, ezzel egyébként egyetértettek a várakozók is – beleszámolva, hogy egy „normál” Tisza-cipőt sem kapunk már meg 40 ezer forint alatt. Hozzátette azt is, hogy hatalmas elismerés, hogy egy komoly tárgyalássorozat végén a gigasztár Azahriah velük szerződött le, nem egy másik márkával.

Huzamosan tárgyalt nagyobb márkákkal - nyilván név nélkül - és idézőjelben ezt „mi nyertük meg” olyan szempontból, hogy magyarországi márkával társult össze, és szerintem ez ad egy óriási értéket ennek, Szerintem ő ebben hisz, és ezt mi alapból nagyon díjaztuk. Mi két nappal ezelőtt publikáltuk az árakat. Én azt gondolom, hogy abszolút vásárlóbarát árakat akartunk kitalálni, és ezt Azival egyeztetve ő is így akarta. Tehát föllőhettük volna 100 ezerre a cipőt, mert valószínűleg akkor is elvitték volna

- tette hozzá Minik Géza.

Trunk Tamás a cipőritkaságokról azt mondta: természetesen nem egyedi, hogy egy sztár által tervezett, esetleg aláírt lábbeli súlyos pénzekbe kerüljön. Michael Jordan, az egykori kosaras szupersztár cipői például eszement összegekért cserélnek gazdát.

Az, hogy mennyire limitált valami, vagy mennyire válik valami ritkábbá, azzal párhuzamosan tud kialakulni, hogy mennyire akarja a közönség, milyen a hype-ja. Tehát ha megnézzük azt, hogy egy Jordannek milyen magas ára van: 400 ezer forintért vagy még többért: akár 500 millió forintért tud menni egy ilyen cipő, aztán meglátjuk azt, hogy ebből több tízezer, adott esetben több százezer darabok készülnek, egyszerre több millióan jelentkeznek a sorsolásra, hogy megvehessék ezt a cipőt, annyira nem is limitált, mégis nagyon magas az ára. Alapvetően persze az árazás egy érdekes kérdés, mert amikor a fiatalokról beszélünk és a fiatalok cipőszenvedélyéről és a cipővilágról, akkor nagyon sokan azt gondolják külső szemlélőként más generációkból, hogy ez az a drága cipős generáció, akik elképesztően sok pénzt akarnak költeni sneakerekre, és amikor valaki menő akar lenni a fiataloknál, egyszerűen elképesztően magasra belövi egy cipőnek az árát. Különben, ha ezt az 50 ezer forintot összehasonlítjuk, ez még persze pozicionális kérdés, hogyha most egy high-fashion tervezővel van egy ilyen kollab, mondjuk nemzetközi szinten is, vagy bármilyen téren, akkor ez nem egy magas árazás

- tette még hozzá az árazás kérdéséhez a sneakerszakértő.

Arról a Pénzcentrum is írt korábban, hogy alig néhány nappal a drop után máris az interneten árulják az Astorián megszerzett termékeket: van, aki a cipő eredeti árának dupláját, 100 ezer forintért kínálja az egyetlen pár lábbelit. Ezt itt olvashatod el újra:

Te mit gondolsz a saját márkás termékekről?

