Atyaég! Máris horroráron árulják Azahriah limitált Tisza cipőit a nyerészkedők

Alig pár napja volt Azahriah és a Tisza kollaborációjának bemutatkozó eseménye, amin a leginkább várt Tisza cipőket 50 ezer forintért vásárolhatták meg a rajongók. Mostanra viszont már tele vannak az online piacterek, amik nem hogy 50 ezerért, de akár 150 ezer forintért is hirdetik a szóban forgó lábbeliket. Persze olyan is akad, aki 100 ezerért már hajlandó lenne lemondani a cipőért, de vannak hirdetők akik 90, de akár már 75 ezer forintért is eladnák a terméket.

Éppen egy hete számoltunk be a Pénzcentrumon arról, hogy akkor még nem hivatalos információk szerint 50-60 ezer forintrét lehet majd megvásárolni Azahriah és Tisza közös cipőjét. Azóta megtörtént a valóságos drop, és kiderült, az információink helytállóak voltak. A kollaborációban készült cipőt 49 990 forintért árulták, miközben egy pulcsi 34 990, egy mez 29 990, egy zokni pedig 3 990 forintba került.

És ahogy arra számítani lehetett, Azahriah rajongói már jóval a pénteki 10 órás boltnyitás ellepték az Astoriát, sőt voltak, akik már éjjel beálltak a sorba, hogy elsőként vásárolhassanak a termékekből – tudósított az eseményről a Pénzcentrum vlogja, a Cashtag. Érdemes megjegyezni, hogy a szervezők azért készültek a rohamra, és vásárlási korlátot vezettek be a termékekre. Ennek értelmében egy fő egy termékből maximum 2 darabot tudott vásárolni, így egy ember összesen 2 pár fehér cipőt, 2 pár fehér-fekete cipőt, 2 db. tréning felsőt, 2 db. mezt, és 2 db. zoknit vásárolhatott meg.

Megjelentek Azahriah Tisza cuccainak vámszedői

Ilyen korlátozások mellett is borítékolható volt ugyanakkor, hogy nem kell majd sokat várni azokra a hirdetőkre, akik majd a másodpiacon, jókora felárral akarnak majd túladni Azahriah cuccaikon a drop után. És ez meg is történt. Gyors keresgélés után ugyanis több hirdetést is találtunk, amiben leginkább a Tiszta és Azazhriah közös cipőjét hirdetik.

Az egyik ilyen, az általunk talált legdrágább darabot a Vaterán hirdetik. A licit 100 ezer forintról indult, viszont immáron 150 ezer forintnál jár, így aki be akarja zsebelni, annak már 160 ezer forintot kellene kiperkálni érte, ugyanis a licitlépcső 10 ezer forintos. Ennél a terméknél azt lehet tehát mondani, hogy a vásárlója 3 nap alatt gyakorlatilag -legalább- megtriplázta az 50 ezer forintos vásárlási árat.

A 46-os méretű cipőben egyébként az a pláne, hogy alá is van írva. A hirdető tájékoztatása szerint Azahriah az első 10 vásárló cipőit személyesen aláírta, és ez is egy olyan cipő. Hogyha hozzávesszük, hogy az első néhány vásárló közé kerüléshez akár már éjszaka, hajnalba ki kellett menni a rideg, esős időbe hosszú órákat várakozni, akkor az 100 ezer forintos kényelmi díj egy internetes vásárlásért nem is tűnik rossznak. Sőt, az eladónak is tisztes haszonnak számítható.

Szintén a Vaterán hirdetnek aláírott, de 43-as méretű cipőt 100 ezer forintért is. Itt a hirdető kevésbé volt bátrabb, mint a társa, még sincs egyelőre licit a terméken. Azonban, ha ennyiért is sikerülne eladni, az is a vételár dupláját jelentené az eladónak.

Természetesen a másik nagy közösségi piacon, a Jófogáson is lehet találni hirdetéseket Azahriah Tisza kollabjának ruháiról. Az egyik ilyen tanúsága szerint a hirdető 90 ezer forintért árul 42-43-44-es cipőt is, amiket személyen Veszprémen és környékén lehetne átvenni. Az hogy három különböző cipő is a vásárlók elé van bocsátva arra utal, hogy a hirdető felkészülve, és nem egyedül érkezett vásárolni, ennyi különböző méretben cipőt ugyanis egy ember nem tudott megvásárolni.

A Jófogáson találtunk 42-es cipőt 75 ezer forintért is. Itt az eladó képeket a termékről csak privátban küld, személyesen Budapesten a III. kerületben és környékén lehetne átvenni a ruhadarabot.

Azahriah cipő, de ennyiért?

Az már a most kinn lévő hirdetésekből is jól látszik, bőve van másodlagos piaca a május 17-18-án bemutatott Azahriah x Tisza termékeknek. A kérdés persze mindig az lesz, mekkora többletet hajlandók majd fizetni azok, akik a termékek bemutatásán nem vettek részt. Nem segít túlságosan a másodlagos piacnak az sem, hogy a Tisza éppen néhány perce jelentette be hivatalos Facebook-oldalán, hogy néhány méretben online is meg lehet vásárolni a lábbeliket ugyanúgy 49 990 forintos áron.

Egyébként, ha az előrejelzéseknek hinni lehet, akkor sokan nem is mindennapi viseletre vették például a cipőket, hanem egyfajta ereklyeként, művészeti alkotásként (?) a polcon, vitrinben tartják. Ha innen nézzük, illetve belevesszük, hogy Azahriah még igencsak a pályája elején jár, és ki tudja mi lesz még belőle, akkor idővel akár sokszorosát is érheti majd egy dedikált, első droppos példány. Persze ezt előre nehéz megmondani, ahogy azt is, hogyha bekövetkezik egy szemmel is látható brutális értékrobbanás, az mekkora időtávon fog megtörténni.

