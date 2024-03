A hőmérséklet ingadozásához alkalmazkodó ruhadarabokat dob piacra a Mango

A spanyol Mango divatmárka az éghajlatváltozás hatásaira reagálva olyan ruházati darabokat fejleszt, amelyek alkalmazkodnak a hőmérséklet ingadozásaihoz. A cég rugalmas ellátási láncot épített ki és mesterséges intelligencia alkalmazása révén igyekszik igazodni az új piaci igényekhez - tudósított a Reuters.

A Mango újító módon igyekszik megfelelni az éghajlatváltozás ruházkodásra gyakorolt hatásainak. Toni Ruiz, a cég vezérigazgatója szerint a divatiparnak alkalmazkodnia kell az egyre kevésbé szezonális jellegű időjáráshoz, olyan ruhadarabokat fejlesztve, amelyek képesek megfelelni a hőmérséklet ingadozásainak. Ez a változás arra ösztönzi a céget, hogy olyan termékeket gyártson, amelyek átmeneti időszakokra is alkalmasak.

Ruiz elmondása alapján változnak a vásárlói igények: az emberek már nem kifejezetten az évszakhoz igazodva vásárolnak ruhát, inkább az aktuális időjárási feltételekhez alkalmazkodnak. Ennek eredményeképp a Mango könnyű trencskót (viharkabát) kínál nők számára és "performance" anyagokból készült ruházatot férfiaknak, amelyek jobban ellenállnak az izzadtságnak és biztosítják a megfelelő szellőzést a meleg napokon.

A vállalat beszerzési stratégiája is alkalmazkodott az új piaci igényekhez. A trendfüggő termékeket európai gyártóktól veszik, míg a funkcionálisabb darabokat Ázsiából szerzik be. 2023 végére a Mango világszerte mintegy 3000 gyárból álló beszállítói hálózatot épített ki, amelyek leginkább Kínában, Törökországban és Európában találhatók. A Mango az ellátási lánc rugalmasságának köszönhetően volt képes kezelni a Vörös-tengeren adódó szállítási nehézségeket is.

A technológiai fejlődés is központi szerepet játszik a Mango stratégiájában. A cég mesterséges intelligenciát használ a trendek nyomon követésére és adatelemzésre, valamint saját AI-platformot fejlesztett ki a tervezők képzésére - már több mint 20 ruhadarabot hoztak létre az AI segítségével. Ruiz hangsúlyozza, hogy az AI kulcsfontosságú eszközt jelenthet, ha meg akarjuk érteni, hogy mi zajlik a globális divatiparban.

A cég folyamatosan bővíti üzleteinek számát és fejleszti technológiáját annak érdekében, hogy megfeleljen az állandóan változó piaci igényeknek, és hogy hozzájárulhasson a fenntarthatósághoz az éghajlatváltozás tekintetében

tette hozzá Toni Ruiz, a Mango vezérigazgatója.