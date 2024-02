Ismét lehet kapni a legendás magyar terméket: ennyiért vesztegetik a szalámivéget a boltokban

Visszatért a CBA Príma polcaira a magyarok régi nagy kedvence, a nemespenészes szalámivég. Bár leginkább szüleink, nagyszüleink történeteiből emlékezhetünk a szalámivégre, így első ránézésre meglepőnek hathat a termék a boltok polcain, valójában régóta bevett gyakorlat ennek az értékesítése.

Ismét visszatért a boltok polcaira a nagy kedvenc, a nemespenészes szalámivég. A CBA Príma üzletláncnál 5 650 forintért lehet kapni kilóját. A termék újra és újra megjelenése is bozonyítja, hogy mekkora igény mutatkozik iránta. A szalámivégeket pont úgy, ahogy a szeletelt készítményeket is már a gyárban csomagolják, majd így juttaják el az értékesítő partnerekhez, majd ezután árazzák be a csomagolásokat.

A nemespenészes szalámivég ára azért jóval kedvezőbb a sima szaláminál, míg ennek kilója, ahogy már fentebb írtuk 5 650 forint, addig a rúd márkától függően nagyjából 6 000 és 12 000 forint között mozog. A szeletelt kiszerelés a legdrágább (szintén márkától függően), de akár még 13 ezer forint körül is lehet kilónként.

A Pénzcentrum kötelező visszaváltási rendszer kutatása

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közösen végez kutatást, hogy felmérje és megvizsgálja, hogy milyen társadalmi hozzáállás jellemzi ezt az átállást. A kérdőív kérdései úgy lettek összeállítva, hogy a legtöbb aspektusból keletkezzen adat arra vonatkozóan, hogy milyen hatással lehet a lakosság mindennapjaira a visszaváltó rendszer, és hogy képet kapjunk arról, hogy milyen az alapvető társadalmi hozzáállás a kérdésben. A kérdőív teljesen anonim és önkéntes, mentes mindenféle gazdasági vagy politikai szándéktól. A kutatás eredményeiről a Pénzcentrumon megjelenő cikkekben folyamatosan beszámolunk majd. Előre is köszönjük, hogy válaszaival segíti kutatásunkat!