Megőrülnek a magyarok két szupersorsjegyért: ezeket keresi mindenki, 100 milliókat lehet velük nyerni

Magyarországon jelenleg 300 és 3500 forint közé esnek a sorsjegyek árai. Az elmúlt 5 évben viszont folyamatosan eltolódott a kereslet a legmagasabb árkategóriájú sorsjegyek felé. Az eladott sorsjegymennyiség 75 százaléka így mára a 300 forint feletti kategóriából derül ki – derült ki a Szerencsejáték sorsjegyekről tartott, február 16-i sajtóháttérbeszélgetésén, amin a Pénzcentrum is részt vett. A Szerencsejáték szakértői elmondták azt is, 2024-ben minden eddiginél több, 9 új sorsjegyet dobnak majd piacra, de beszéltek arról, mi a magyarok kedvenc játéka.

Február 16-án tartott a hazai sorsjegyekről átfogó háttérbeszélgetést a Szerencsejáték Zrt. Az eseményen kiderült, hogy a sorsjegyek vásárlási gyakoriságát tekintve elmondható, hogy a szakaszos, azaz a havi egyszeri vagy néhányszori vásárlást a legjellemzőbb. Kiderült az is, hogy leginkább impulzusvásárlásró van szó akkor, amikor a játékosok kaparós sorsjegyet vásárolnak. Nem meglepő ezek alapján, hogy a játékosok fele (56%) a helyszínen szokta eldönteni, hogy vásárol-e. Azt is tudjuk, hogy az embereket a játékélmény és a pénznyeremény lehetősége is motiválja.

A sajtóeseményen megtudtuk azt is, hogy a hazai sorsjegyjátékosok saját bevallásuk alapján átlagosan körülbelül 5000 forintot költenek egy hónapban sorsjegyekre. Elmondták azt is, hogy a játékmeneteket illetően az összetett, hosszabb idejű játékokat preferálók aránya 31%, ami valamelyest magasabb, mint az egyszerű, gyors játékmentet kedvelőké (24%). A Szerencsejáték Zrt. szakértői elmondták azt is, hogy 2024-ben az eddigi legtöbb sorsjegyújdonság kerül majd piacra. A tavalyi 7 alkalom helyett idén 9-szer lesz új bevezetés.

Gyakorlatilag 1-1,5 havonta lesz egy-egy újabb sorjegyünk

- mondta el a sajtóeseményen Dr. Uszkay-Boiskó Sándor, a Szerencsejáték Zrt. stratégiai igazgatója, aki beszámolt arról is, hogy az új sorsjegyek között terveznek többek között egy sport témakörre épülő, kiemelkedően egyedi sorsjegyet. A stratégiai igazgató beszélt arról is, hogy a Szerencsejáték Zrt. berkein belül várhatóan az összes árbevétel 20 százalékát fogja kitenni a sorsjegy. De Dr. Uszkay-Boisko Sándor elmondta azt is, hogy bár a 2023-as auditált számokra még várni kell, de azt már most is lehet tudni, hogy

2021-2022 között 17 százalékos volt a sorsjegyekből származó árbevétel-növekedés, 2022 és 2023 között pedig ugyanaz ez az emelkedés 13 százalékos.

A legkeresettebb sorsjegyek Magyarországon

Dr. Uszkay-Boiskó Sándor beszélt arról is, hogy 2023-ban a legnépszerűbb sorsjegyek árbevétel alapon a buksza volt. Míg mennyiségi alapon a Szuperblackjackből adtak el a legtöbbet a tavalyi évben. A stratégiai igazgató a Pénzcentrum kérdésére elmondta azt is, hogy

az elmúlt évek válságos időszakában egyértelműen válságtűrő termék a sorsjegy. A kiskereskedelem csökkenő adataihoz képest például nálunk kétszámjegyű a növekedés, és ez nem csak pusztán az áremelésből fakad. Egyértelműen töretlen és magas a játékosok játszái hajlandósága.