Itt van Lázár János bejelentése: "minden bérletet megszüntetünk a vármegye és országbérleteken túl márciustól"

Alkotmányos jog, hogy eljusson a magyar A pontból B pontba - mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter Debrecenben a hvg tudósítása szerint. A Budapest-bérlet megszűnik, mondta, jelezve ugyanakkor, hogy "a kormány nem akarja szívatni sem a főpolgármestert, sem a budapestieket".

A „tarifarendszerváltás a helyközi közlekedésben” címmel tartott sajtótájékoztatót Debrecenben Lázár János építési és közlekedési miniszter és Papp László debreceni polgármester. Lázár szerint van igény a tömegközlekedés fejlesztésére, ezért a kormány két fejezetben tárgyalta a tarifareformot. Ezt egyelőre Budapest nélkül vezetik be.

Az új tarifarendszerben március 1-jétől minden bérlet megszűnik a vármegye és országbérleteken túl, de kedvezményes napijegyet vezetnek be. A kedvezményes kulcsokat átalakítják: a jelenlegi 62-ből csak 24 marad érvényben. A különleges, kedvezményre jogosító igazolványok is megszűnnek: az oktatásban és egészségügyben dolgozók innentől korlátlanul utazhatnak az ország területén 50 százalékkal. A 65 év fölöttiek továbbra is térítésmentesen utazhatnak - írta a 24.hu. A kormány azon dolgozik, hogy Debrecenhez hasonlóan március 1-jétől a 14 év alattiak is ingyen utazhassanak - ígérte a miniszter. A nagycsaládosok, a tartós betegek is ingyen utazhatnak majd.

Annak érdekében, hogy az utasok a bankkártyás fizetést részesítsék előnyben, a készpénzes fizetés 200 forint adminisztrációs díjjal kerül megterhelésre. Az országbérlet mostantól az InterCity járatain első osztályon is korlátok nélkül igénybe vehető - jelentette be Lázár. A Budapest-bérlet megszűnése kapcsán azt mondta:

Teszek egy újabb ajánlatot, megpróbálom, hátha eljut hozzájuk. Nekem van egy marha egyszerű ajánlatom. Mi elfogadjuk a Volán, a MÁV és a HÉV járatain a Budapest-bérletet, a főváros pedig fogadja el az országbérletet és a vármegyebérletet az ő tömegközlekedési eszközeiken

– mondta a miniszter.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA