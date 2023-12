Elképesztő akciót robbantott a Lidl és a Tesco: ilyen tényleg csak egyszer van egy évben

Két nagy hazai boltlánc kínálatában is megjelentek a szilveszteri tűzijátékok - szúrta ki a Pénzcentrum. A Tesco és a Lidl vállalta be, hogy már hirdeti is őket, mutatjuk, mi mennyiért lesz kapható.

Jövő csütörtöktől, azaz december 28-ától lehet tűzijátékokat árusítani Magyarországon, és a pirotechnikai termékek megjelentek már a nagy hazai boltláncok akciós újságjaiban is - szúrta ki a Pénzcentrum. Egyelőre csak a Lidl és a Tesco kiadványában fedeztük fel a szilveszteri rakétákat, bombákat, de amint megjelenik más áruházlánc újságja is, akkor azt is közöljük.

A Lidl egyébként már tavaly is hirdette a pirotechnikai eszközöket, és ahogyan akkor is, most is feltüntették, melyik termék mely pirotechnikai osztályba tartozik. Émlékeztetőül: az I. és II. osztályba tartozó tűzijátékok egész évben használhatók, tárolhatók és vásárolhatók, és csak abban az esetben kell visszavinni a forgalmazónak, ha az hibásat vettünk.

A hármas kategóriába tartozó termékek esetében mindenképpen oda kell fogyelnünk arra, hogy ha december 31-én este 6 és január 1. reggel 6 között nem használtuk fel azokat (ugyais csak ekkor engedélyezett), vagy hibás volt a termék, akkor legkésőbb január 5-e éjfélig vissza kell vinnünk a forgalmazóhoz. Aki ezt nem teszi meg, az pénzbírságot kaphat!



A kiadványban korhatárokat is feltüntettek az egyes termékeknél, ezek is a besorolásokhoz kapcsolódnak.

Az I-eshez nem kell semmiféle engedély, minden 14 év feletti megveheti és tárolhatja őket, maximum egy kilogramm össztömegig - viszont 14 éven aluliak csak nagykorú felügyeletével használhatják őket.

A második kategóriás termékeket 16 éven felüliek vehetik meg, és tárolhatják. Itt is él a maximum egy kilós határ.

A III-as kategóriába tartozó tűzijátékokat viszont csak nagykorú személyek vehetik meg és tárolhatják. A vásárlás csak és kizárólag december 28 és 31 között engedélyezett! Egy időben és helyen 3 kiló összes nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatók.

És akkor lássuk a kínált termékeket: Olyan kis eszközök közül is lehet válogatni, mint a Varázsvirág, amelyből 6 darab 699 forintba kerül, a Pattogó egérke nevű pedig 399-be (december 28-án csak 299 forintba) - ennyiért 50 darabot adnak belőle. Ezeket 14 éven felüliek is megvehetik.

Tűzijátékok a Lidl kiadványában.

A Mount Venus nevű, vulkán-szerű eszköz 2799 forintba kerül (28-29-én csak 2000-be), de van Sikoly rakéta is, amiből 499 forint 12 darab, a 4 darabos Katyusa-telepért 3999 forintot jkérnek, és az olcsóbbak közé tartozik az 5 lövéses római gyertya, aminek darabja 1899 forint - ugyanez kisebb méretben, 12 darabos csomagban 3599 forintba kerül (28-29-én 2999-be). A 25 darabos Hurrican rakétacsomag 19 999 forintba kerül, ajándék tűzijáték-teleppel.

A legnagyobb december 28-29-i leárazást a James Bomb nevű bombatelepnél vetették be, ami ezen a két napon 29 999 forintba kerül, utána pedig 35 999 forintba. A legdrágább tűzijáték a Lidl-ben a 61 lövéses El Ninjo bombatelep, ami 59 999 forinba kerül. De nem ez a legnagyobb, hanem a 79 lövéses Mount Everest nevű termék, ami 49 999 forintért lesz kapható. További részletek a Lidl-újságban.

A Tescó csak ízelítőt adott a kínálatból, de ebből kiderült, hogy a Sokoly rakéta itt is 499 forint lesz, a római gyertya 4 darabos csomagban 3 599 forintba kerül. Az olcsóbb bombatelepek közé tartozik az Echo nevű termék, amely 2 999 forintba kerül, 100 lövést tud leadni. A legdrágább a Skeletom nevű telep, ami 39 999 forintért lesz kapható, 49 lövést tud leadni. A 65 lövéses Big Bang telep 19 999 forintba fog kerülni a Tesco-áruházaknál. Részletek az újságban.