Életmentő ötletek feledékenyeknek: 8+1 ajándék a benzinkútról, amit nem ciki a fa alá tenni

Halogattad az ajándékvásárlást és sokként ért a szenteste? Elfeledkeztél valakiről, és nem akarsz cikiben maradni? Pánikra semmi ok! Mutatunk néhány ajándékot, amelyekkel még most sem késtél el, és aránylag egyszerűen beszerezhetők. Sőt, több olyan ajándék-öteletet is megosztunk veled, ami most egy fillérbe sem fog kerülni, de a szeretteid biztosan örülni fognak.

Minden bizonnyal, előfordult már mindenkivel, hogy éppen a karácsonyi vendégség előtt eszmélt rá, kár volt halogatni az ajándékvásárlást, valaki kimaradt a meglepetések közül. De ne ess pánikba! Még december 24-én sem késtél le semmiről, a helyzet egyszerűen kezelhető. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! December 24-én délután is megbízhatóan üzemelnek a benzinkutak! Ha minden rosszul alakul, és az utolsó pillanatban döbbensz rá, hogy valaki kimaradt az ajándékozásból, ne aggódj, irány a legközelebbi töltőállomás. Persze, ezek nem a barátságos áraikról híresek, de a feledékenység árát meg kell fizetni. Ugyanakkor jó hír, hogy egyre több benzinkút-hálózat köt partnerségi megállapodást különböző boltláncokkal (pl. a Tesco a Shellel, vagy a Spar az OMV-vel és az Orlennel), így sok helyen gyakorlatilag egy mini-áruház kínálatából lehet válogatni! Mutatunk néhány példát, amelyeket könnyedén beszerezhetsz a kúton is a családi vacsorára menet. Minőségi bor vagy bármilyen alkoholos ital - természetesen horror pénzért, de ez most egy ilyen karácsony. Ha szerencséd van, ajándékszatyrot is tartanak! Jó ajándék lehet egy autós vezeték nélküli töltő, powerbank, vagy valami más autós kiegészítő, ha az illető sokat szokott vezetni. Ugyanígy az autókozmetikai termékek is egyértelmű alternatívák, szinte kizárt, hogy ezekből ne tartanának egy benzinkúton. Zenei CD-ket és koncert DVD-ket is beszerezhetünk, sok kúton könyveket is árulnak - de azért ne számítsunk akkora választékra, mint amivel egy könyváruházban találkoznánk. Sokutt már különféle ajándékkártyák, telefon egyenlegtöltő kártyák is kaphatóak. Ha hölgyről feledkeztünk meg, akkor egy doboz bon-bon tökéletes lehet, a legtöbb nagy kúton márkás termékeket is lehet vásárolni. Igaz, ezek sem olcsók, de ezt a békát le kell nyelni. Piperetermékeket is összeválogathatsz a polcokról, ezek is szinte minden nagyobb töltőállomáson megtalálhatóak. Vannak kutak, ahol még cserepes, vagy vágott, esetleg művirágot is árulnak, a csoki mellé pont jó. Valamilyen minőségi kávé is jó last minute ajándék lehet. Sőt, nem ritka már, hogy gyerekjátékokat, könyveket, színezőket is lehet a benzinkutakon venni - a lehetőségek tárháza végtelen. Otthon is megoldhatod Ha még a benzinkútra sincs lehetőséged elmenni az ajándékozás előtt, akkor sem kell pánikba esni, hiszen akár egy szívesség, egyéb kedvesség is jó ajándék lehet a fa alá! Ha például kisgyerekes pár valamely tagjáról feledkeztél meg, akkor készíthetsz neki egy (vagy több), bármikor felhasználható "gyerekfelvigyázás-kupont", olykor pár kettesben töltött óra/nap többet érhet bármilyen benzinkutas rapid-ajándéknál - persze ilyesmit csak akkor ajándékozz, ha komolyan is gondolod, és tényleg el tudod vállalni a bébiszitterkedést. Gyerektelen, ámde állatbarát családtagoknak, barátoknak a háziállat-szittelést is felajánlhatod, hogy ne kelljen ezen is aggódniuk, ha mondjuk elutaznának. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 12 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,02 százalékos THM-el, és havi 98 070 forintos törlesztővel fel lehet venni az Erste Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Raiffeisen Banknál 8,09% a THM; az UniCredit Banknál 8,11%; a MagNet Banknál 8,27%, a K&H Banknál 8,28%; míg az OTP Banknál 8,29%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Hasonlóan jó ötlet lehet a "vacsorakupon", amelynek keretében egy összejövetelre invitálod a családot vagy a baráti társaságot. Ennek mintájára jó ötlet lehet még a szintén bármikor beváltható élménykupon (pl. mozi, színház, kirándulás, horgászat) - ez kitűnő Jolly Joker ajándék, feltéve, ha tudod, hogy az illetőnek mi a hobbija, mit szeret szabadidejében csinálni.

