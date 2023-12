Így készülnek az ünnepekre a finnek, csehek, románok: lenne mit tanulnunk más népektől?

Az emberek 85%-a hetekkel karácsony előtt elkezdi az ajándékok beszerzését, aminek legfőbb oka az, hogy elkerüljék az utolsó pillanatos ajándékbeszerzéssel járó stresszt – mutatják egy friss reprezentatív felmérés adatai. A megemelkedett árak miatt az emberek kétharmada jóval tudatosabban vásárol az idei ünnepi szezonban; a válaszadók fele külön költségvetést is készít az ünnepi kiadások kapcsán.

A Klarna 15 országban összesen több mint 15 000 embert kérdezett meg egy felmérésben arról, hogyan készülnek a karácsonyra. Alig van valaki, aki nem vesz ajándékot (4%), a legtöbben (71%) ezek beszerzését már december elejéig megkezdik, további 14% pedig december első felében tervezi. A december előtti vásárlás legfőbb oka az utolsó pillanatos ajándékbeszerzéssel járó stressz elkerülése. Jelentős továbbá azok aránya is, akik tudatosan a különböző akciók miatt vásárolnak korábban.

A felmérésben részt vevők közül minden második válaszadó készít idén költségvetést az ünnepekre, amit a tervei szerint be is tart. Minél fiatalabb valaki, annál inkább jellemző ez a fajta tudatosság. A jó öreg kézírás tarol: a tudatosan tervezők 53%-a kézzel írottan követi a kiadásait, 22% számítógépen könyvel, 10% pedig alkalmazást használ a költségvetéshez.

Ennél jelentősen többen kacérkodnak azonban az appokkal, hiszen 65% örülne annak, ha minden vásárlással kapcsolatos információt egy okostelefon alkalmazásban láthatna, legyen ez akár inspiráció, szállítási információ, esetleg a visszaküldés menetének leírása. Tízből heten örülnének annak és hasznosnak tartanák, ha az ünnepi kiadásaikat kamatmentes egyenlő részletekre oszthatnák fel.

Ajándék, ünnepi menü, utazás

A karácsonyra szánt büdzsé legnagyobb tétele szinte mindenhol az ajándékvásárlás, ezt követi az ünnepi menü. Dobogóra került még az utazás is, minden 10. ember erre ad ki a legtöbb pénzt karácsonykor. A friss felmérés eredményei alapján a csehek szánják az ünnepi kiadások legnagyobb részét ajándékokra, a finnek pedig messze a legkevesebbet. Az ünnepi lakoma a lengyeleknél és a portugáloknál lehet a karácsonyi büdzsé legnagyobb tétele. Az utazásra fordított összeg aránya a finnek, a dekorációra szánt pedig a románok körében kiugró.

Spórolós ünnepvárás

A válaszokból kiderül, hogy a többséget örömmel és várakozással tölti el az előttünk álló ünnepi időszak, de az anyagiak némiképp árnyalhatják a készülődést. Éppen ezért a válaszadók kétharmada tervezi, hogy az árak emelkedése miatt máshogy fog vásárolni az idén, mint ahogy azt eddig tette.

A legtöbben (57%) csökkentik a nem létfontosságú cikkekre fordított kiadásaikat, szintén ugyanennyien pedig kedvezőbb árú termékeket keresnek. Minden második ember kevesebbet vásárol majd idén, mint korábban.

A kutatási eredmények alapján úgy tűnik, hogy a finneknél lehet a legmagasabb a spórolási hajlandóság, a románok körében pedig jelentősen többet nyomhatnak latban a környezetvédelmi tényezők. Az, hogy már meglévő dolgaik eladásával fedezzék az ünnepi költést, jóval magasabb az amerikaiak, a norvégok és a hollandok körében.

„A gazdasági kihívások közepette az ünnepi időszakban különösen fontos, hogy az emberek megalapozott döntéseket hozzanak és megtervezzék a költségvetésüket. A Klarna eszközöket biztosít a fogyasztóknak, hogy kezeljék költségvetésüket, intelligens pénzügyi szokásokat alakítsanak ki, és ellenőrzésük alatt tartsák pénzügyeiket” – mondta Lukasz Dwulit, a Klarna közép-kelet-európai regionális vezetője. A cég októberben lépett be a magyar piacra, azóta általa a hazai fogyasztók is választhatják a kamatmentes, 3 részletben történő fizetést már többek közt az About You, a Decathlon és a Reserved webáruházaiban is.

A válaszadók több mint harmada tervez saját készítésű ajándékot adni a szeretteinek, de ennek legfőbb oka közel sem a spórolás, hanem az, hogy ehhez sokkal nagyobb értéket társítanak. A DIY karácsonyi ajándék egyébként az amerikaiakra a legjellemzőbb, kb. minden másodikuk készül ilyennel.