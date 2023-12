Így lett a filléres édességből luxusdesszert: aranyáron mérik a kürtőskalácsot a karácsonyi vásárokban

Az elmúlt években a korábban bárki számára elérhető, egyszerű, filléres édességre elkezdtünk luxusdesszertként tekinteni, úgy felment az ára a kürtőskalácsnak. A HelloVidék utána járt, mennyibe kerül most a karácsonyi vásárokban az édesség, valamint hogyan készíthetjük el házilag olcsón és egyszerűen.

Aki rendszeresen látogatja az adventi időszakokban megrendezett karácsonyi vásárokat, már nem lepődik meg azon, hogy kedvenc vásári csemegéinknek évről-évre jelentősen emelkedik az ára. Az egyszerű, de gusztusos kelttészta az egyik legdivatosabb, egyben legdrágább vásári édességgé nőtte ki magát. Egy átlagos ízesítésű (pl. vaníliás, kakaós) kürtőskalács ára a nagyobb forgalmú karácsonyi vásárokban már tavaly decemberben átlépte a 2000 forintos lélektani határt (idén is számoljunk az 1800-2500 forintos költséggel), a különleges ízesítésű (pl. csokoládéba mártott, cukorkával borított, tejszínhabos stb.) kalácsok ára pedig elérheti a 2500-3000 forintot is. Vidéken és nagyforgalmú kalácsosoknál ezeknél természetesen olcsóbban is hozzájuthatunk az édességhez, de még a kisebb falvakban is számoljunk azzal, hogy a kürtőskalács minimum 700-800 forintba kerülhet - írja a lap.

Vaníliás kürtőskalács házilag

Hozzávalók:

500 g búzafinomliszt

2 tojás

1 dl langyos tej

1 dl langyos tejszín

2 ek kristálycukor

20 g friss élesztő

kb. 100 g vaj (fele a tésztába, fele a kenéshez)

vaníliás vagy fahéjas kristálycukor a forgatáshoz

Recept:

A kürtőskalács tésztája egy egyszerű kelttészta, amelyhez elsősorban össze kell kevernünk a friss élesztőt a langyos tejjel és a kiskanál kristálycukorral. Tegyük félre kb. 10 percre felfutni, majd egyszerűen gyúrjuk össze a liszttel, a tejszínnel, a vajjal és a tojásokkal. Helyezzük a tésztás edényt tiszta konyharuhával letakarva langyos szobahőmérsékletre, és hagyjuk megkelni kb. 1 óra alatt.

A megkelt kürtőskalács tésztát lisztezett deszkán nyújtsuk ki vékonyra, vágjuk ujjnyi széles csíkokra késsel vagy derelyevágóval (ugyanilyen jó megoldás az, ha kézzel sodrunk belőle tésztaszalagokat), majd tekerjük fel szorosan a zsiradékkal megkent sütőeszközre. Kenjük meg a kalácsot a maradék olvasztott vajjal, öntsük ki a sima, fahéjas vagy vaníliás cukorral ízesített kristálycukrot egy tálcára, majd hempergessük bele a nyers kürtőskalácsokat. A kalácsok így készen állnak a sütésre, ami történhet parázson vagy sütőben is.

Ügyeljünk a kalács folyamatos forgatására és addig süssük a tésztát, amíg kívülről szép piros nem lesz, rajta fényesre karamellizálódott cukorral, mindez néhány percet vesz igénybe az izzó parázs fölött; a 220°C-ra előmelegített sütőben egy tepsire állítva elhelyezve, hőlégkeveréses módban süssük őket szintén pirosra, kb. 10-15 perc alatt; ha jól működik a sütőnk, nem kell őket forgatni - írja a lap.