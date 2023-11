Hivatalos: ennyiért árulja 2023-ben a karácsonyfát az Auchan, november 30-án indulhat a roham

Hamarosan elkezdődik az adventi készülődés, viszont most talán az ünnepi dekoráció és menü beszerzésénél egyre meghatározóbb az ár - írja közleményében az Auchan.

Ugyan még csak november közepe van, de már a karácsony köszön vissza ránk a boltok polcairól. Az ünnepre készülők már vásárolhatnak díszeket, hogy hangolódjanak az adventi időszakra. De a karácsony egyik legfontosabb elemére sem kell már sokat várnunk, karácsonyfát már november végén megvásárolhatjuk, legyen szó élő vagy mű változatról.

Az Auchannál lesz élő fenyőfavásár is, ami november 30-án kezdődik majd a Savoya parki áruház kivételével az összes hipermarketben. Vágott fenyőket már 4000-5000 forint körül lehet majd kapni, és lesz nordmann, hagyományos luc-, és ezüstfenyő is. A faméretek 1-től egészen 3 méterig terjednek, hogy mindenki megtalálja a tökéletes fenyőfát az ünnepekre. Az élő fán kívül a kínálatában szép számmal találunk műfenyőket is hajlítható ágakkal, műanyag vagy fém talppal, zöld vagy havas kivitelben, karcsú, illetve hagyományos, „tömött” változatban.