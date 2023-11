3+1 tuti tipp: így tudod kimaxolni a Black Friday adta lehetőségeket

A Black Friday már nemcsak a hálaadást követő péntekre vonatkozik, hanem ennél jóval tágabb időszakra: érdemes november közepétől készülni, ha jó ajánlatokat akarunk kifogni. Idén a barkácspiac sem kivétel, hiszen óriási kedvezmények jönnek – íme néhány tipp, hogyan tudunk a lakásfelújításon, karácsonyi dekoráción vagy akár a szerszámok beszerzésén spórolni.

A Black Friday eredetileg az Egyesült Államokban a hálaadást követő péntek elnevezése, a karácsonyi bevásárlási szezon kezdete, amikor az üzletek rendkívüli kedvezményekkel kínálják termékeiket – olvasható a Praktiker közleményében. A halloweeni tökfaragáshoz hasonlóan ez is meghonosodott Magyarországon, így a kereskedők nálunk is élesítik a fekete pénteket, és ha ügyesek vagyunk, olcsón beszerezhetünk néhány karácsonyi ajándékot. Az alábbiakban az országos hálózattal rendelkező Praktiker szakértője tekintette, mire érdemes figyelnünk, hogyan foghatjuk ki a legjobb ajánlatokat.

1. Már nemcsak péntek

Az elnevezésből adódóan még mindig sokan péntekre készülnek, pedig a kereskedők többsége már nemcsak egy napra időzíti az akciókat. Ezért érdemes minden esetben alaposan tájékozódni, hogy az adott webáruház vagy áruház mikor tartja a kedvezményes időszakot. Könnyen meglepődhetünk ugyanis, ha az eredeti egynapos dátumhoz ragaszkodva kifogyott készleteket, esetleg már nem is működő akciós oldalt találunk.

2. Gondoljuk át előre, mit szeretnénk venni!

Sokan impulzív vásárlóként ugranak fejest a fekete péntekbe, de a tapasztalatok alapján a sokféle akciós termék bizony eltérítheti a figyelmünket. Így előfordulhat, hogy a sok kattintást vagy áruházi vásárlást követően a homlokunkra csapunk: csak a lényeget nem vettük meg.

Ezért érdemes listát készíteni, esetleg előre online kutatást tartani az elérhető lehetőségekről. Sok online webáruház lehetővé teszi azt is, hogy bejelöljük a kedvenc termékeinket, így a kedvezményes időszakban már nem lesz más dolgunk, csak bejelentkezni és felhasználni a korábbi gyűjtésünket, meggyorsítva ezzel a keresést és vásárlást.

3. Őrizzük meg számlát!

Alapos tervezés esetén is elragadhat bennünket a hév, és esetleg többet veszünk a vágyott termékből, vagy kiderül, nem is arra gondoltunk, amit végül a kosarunkba raktunk. Ezért különösen fontos, hogy őrizzük meg a vásárolt termék számláját, ugyanis a bontatlan, sértetlen terméket az átvételtől számított 60 napig visszavihetjük, ráadásul a blokk elengedhetetlen az esetleges jótállási igények érvényesítésében is.

+1 Ne hagyjuk az utolsó pillanatra!

Bár a legtöbb kereskedő nagy készlettel készül az akciós időszakra, előfordulhat, hogy lemaradunk a vágyott termékről. Ezért – a korábban említett listával felszerelkezve – érdemes időben belevágni a fekete péntekes vásárlásba, és minél előbb beszerezni, amit szeretnénk. Ha nem vagyunk résen, előfordulhat, hogy a kiszemelt termékből már csak korlátozottan lesz elérhető a kívánt szín vagy mennyiség.