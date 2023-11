Fémdarabok miatt hívtak vissza 13 tonna csirkehúst: komoly veszélyben lehet, aki megeszi

Mintegy 13 ezer tonna csirkefalatkát hívott vissza egy amerikai cég. A vállalat is közölte, hogy több fogyasztó is jelezte, apró, hajlékony fémdarabokat talált a termékben.

Az amerikai Tyson Foods húsfeldolgozó mintegy 13 tonna csirkefalatkát hívott vissza - írja a BBC. Az Egyesült Államok Élelmiszer-biztonsági és Ellenőrzési Szolgálata (FSIS) is megerősítette, bejelentés érkezett egy kisebb szájsérülésről az érintett termék kapcsán.

A vállalat is közölte, hogy több fogyasztó is jelezte, apró, hajlékony fémdarabokat talált a termékben. Mint írták, aki ilyen terméket vett, az lépjen kapcsolatba a gyártóval, megtérítik az árát. Arról nincs hír, hogy a termék Európába is eljutott volna.