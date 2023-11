Újra kapható az ALDI slágerterméke: egy éve vártak rá a vásárlók, hamar elkapkodják

Az Egyesült Államokban elképesztő divatja van az adventi naptáraknak, külön napjuk is van, november 1. ugyanis akkor kezdik el árulni őket. A tengeren túlon az Aldi áruházakból 60 perc alatt elkapkodják az összeset. Itthon a különleges kínálatra még várni kell, de holnaptól a hagyományos csokis naptárak az üzletekbe kerülnek.

Három évvel ezelőtt az amerikai Aldi úgy döntött, hogy National Advent Calendar Day néven külön ünnepnapot szentel a sajátmárkás adventi naptárainak. A jeles alkalom időpontjaként minden év első novemberi szerdáját jelölte meg a vállalat. Nem mellékesen ez az a nap, amikor a speciális kiadványok a cég üzleteiben is elérhetővé válnak - írta a storeinsider.hu.

Az igazi klasszikusok – úgymint például a boros Wine Advent Calendar, a sörös Beer Advent Calendar és a sajtos Emporium Selection Cheese Advent Calendar – mellett újdonságokkal is találkozhattak a vásárlók: volt csípős szószos, gyertyás naptár is. Idén is nagyon várják már a vásárlók a háziállatoknak szóló naptárat, a kávésat, a sajtosat, és természetesen a csokoládésat.

Itthon is holnaptól, azaz november 2-tól kaphatóak az adventi naptárak az Aldiban, ám a különlegességekre itthon még úgy néz ki, várni kell. De csokis, Harry Potter témájú biztosan lesz, és olyan is, amit saját ajándékainkkal tölthetünk meg: