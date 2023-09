Jön a sör áfájának emelése: véget érhetnek az olcsó sörözések ezen az ikonikus helyen?

Jövőre 10-ről 21 százalékra nő a cseh csapolt sör áfája, ez pedig azt jelenti, hogy az eddig kimondottan olcsónak számító minőségi sörözés bizony jócskán drágább lesz Prágában is – írja a Magyar Nemzet.

Jövőre 10-ről 21 százalékra nő a cseh csapolt sör áfája. Az érdekvédelmi szervezetek 70 korona körüli 12 fokos prémium (körülbelül öt százalék alkoholtartalmú) korsónkénti átlagárra számítanak. Ezt az átlagot persze jócskán felhúzzák a frekventált turista helyeken tapasztalható árak – írja a lap, akik szerint ezután is lehet majd azért olcsóbban jó sört kapni.

Jelenleg a cseh szakhatóságok 64,3 koronás (16 forintos árfolyamon számolva 1028 forint) átlagárat számolnak, ebben azonban a már említett frekventált turisztikai helyek magas árai is benne vannak. Kiválóan csapolt söröket azonban még Prága szívében is lehet kapni 44-49 koronáért, ami jelenleg 704-784 forintra jön ki – írják. Ha pedig ezekhez az árakhoz hozzádobjuk a 11 százalékos emelést, még akkor is bőven benn ragadhatunk 60 korona alatt.