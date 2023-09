Egyre több magyar kacsingat külföld felé: szívesen élnének ott, de ezzel nem számolnak

Nem ritka itthon sem, hogy külföldön vásárolnak ingatlant, vagy éppen nyaralót a magyarok. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó szakértő olyan rejtett költségekre hívja fel a figyelmet, amelyekkel mindenképp érdemes számolni, ha külföldön vásárolunk ingatlant.

Mióta Magyarország az Európai Unió tagja megkönnyebbült az országhatárokon kívüli ingatlanok vásárlása hazánkban. Részletes statisztika nincsen, de Balogh László az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint 2004 óta látható egy növekvő tendencia a külföldi ingatlanok vásárlása terén. A szakértő azonban felhívja néhány olyan kiadásra a figyelmet, amivel lehet nem számolnak a vásárlók.

Az alapvető különbséget természetesen a devizák közötti különbség adja. Ugyan 2022-ben összességében 8%-al nőttek az ingatlanárak hazánkban, de a forint árfolyama ennél az értéknél nagyobb arányban gyengült az euróhoz képest. Ebből pedig következik, hogy minden olyan költség, ami saját ingatlan esetén adódik, többszöröse az itthoninak. A szakértő azt is kihagsúlyozza, hogy a legtöbb rejtett költsége azoknak a külföldön vásárolt nyaralóknak van, melyet befeketetési céllal vásárolunk. Horvátországban, Erdélyben és Spanyoloroszágban az ingatlan kiadása, takarítása és fenntartása is plusz költség, így elmondható, hogy hiába drágultak jelentősen a fővárosi, vagy Balaton környéki ingatlanok, még így is összeségében olcsóbban jöhetünk ki, ha itthon vásárolunk.