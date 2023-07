Tovább dagad a tészta-pánik: ennyivel drágább a Barilla itthon ma, mint külföldön

Meszlényi Tamás Link a vágólapra másolva

Korábban már többször is foglalkoztunk azzal a jelenséggel, hogy egyes, itthon is ismert és kapható tésztaféléket olcsóbban vásárolhatunk meg a nyugat-európai üzletekben, mint Magyarországon. Éppen nyári vakációját töltő kollégánknak köszönhetően Ausztria és Nagy-Britannia után most egy újabb nyugati országról bizonyosodik be, hogy a tészta ott valóban „filléres kaja”.

Címlapkép: Getty Images

