Ezért lett annyira őrült drága a tészta a magyar boltokban: sokkoló, ami a vásárlókat fogadja

Miközben Magyarországon az egy kilós Barilla tészta több mint 2000 forint, addig Olaszországban és Franciaországban 600-800 forintba kerül – írja a Telex. Az itthoni drágaság okai szerteágazók, a szereplők pedig leginkább hallgatnak, így nehéz fényt deríteni az igazságra.

Miközben a hazai Spar vagy az Achan webshopjában a Barilla olasz tésztamárka 1 kg-os penne rigate durum tésztája 2 149 forintba kerül, addig Olaszországban átváltva kb. 670, Franciaországban 830 forintért szerezhető be. A lap azt írja, hogy ezt a több mint két-háromszoros árkülönbséget nehéz megindokolni. De a cikk szerint az lehet az egyik elfogadható gondolat, miszerint a Magyarországon teljesen máshova van pozicionálva a Barilla márka, mint egyes nyugati országokban. Jó pár gazdagabb országban a Barilla szinte belépőáras terméknek számít, nálunk viszont inkább prémium terméknek tartják.

Éppen ezért itthon sokkal magasabb árat is elkérhet érte a forgalmazó, de az üzletek is könnyen hozzádrágíthatják az amúgy is rendkívüli mértékben dráguló magyar tésztákhoz. A lapnak a hazai állapotokról, leginkább a tojásos tésztákról a Soós Tészta Kft. nyilatkozott. Ők elmondták, cégük 40 éve működik, ez idő alatt szerintük eddig még soha nem volt példa arra, hogy minden költségelem egyszerre növekedjen, ráadásul ilyen mértékben. Szerintük viszont ők a saját termékeiket nem drágították annyival, amennyivel az üzletek drágábban adjak, a fogyasztói árra ugyanis ilyen értelembe nekik nincs ráhatásuk.