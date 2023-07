Durván megemelkedhet ennek a fontos alapélelmiszernek az ára: foghatjuk a fejünket

Tovább emelkedik a rizs világpiaci ára, miután India növelni fogja a gazdáknak nyújtott támogatást. Eközben az El Nino a legfontosabb termelők terméshozamát fenyegeti, és az alternatív alapanyagok is drágulnak a szegény ázsiai és afrikai országok számára

Az erős ázsiai termésre vonatkozó előrejelzés ellenére egyes globális kereskedőházak arra számítanak, hogy az El Nino az összes kulcsfontosságú rizstermelő termelését visszaveti. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma, az USDA szerint a globális rizskészletek hatéves mélypontra, 170,2 millió tonnára csökkennek 2023/24 végére, mivel az elmúlt évek növekvő kereslete után a legnagyobb termelők, Kína és India készletei csökkennek - számol be a Portfolio a Reuters alapján.

Az El Nino hatása nem korlátozódik egyetlen országra sem; szinte minden termelő országot érinti. Ezáltal az árak egyötödével vagy annál is nagyobb mértékben emelkedhetnek, ha a terméshozamok jelentősen visszaesnek. A rizs ára már most is emelkedik a korlátozott kínálat miatt.

A rizs több mint 3 milliárd ember számára alapvető élelmiszer, a vízigényes termény közel 90%-át Ázsiában termelik, ahol az El Nino általában kevesebb csapadékkal jár. Ám már azelőtt, hogy az időjárási jelenség megzavarhatná a termelést, az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet globális rizsárindexe 11 éves csúcs felett mozog. India adja a világ rizsexportjának több mint 40 százalékát, amely 2022-ben 56 millió tonnát tett ki, de az alacsony készletek miatt a szállítások bármilyen csökkentése az élelmiszerárak emelkedéséhez vezet, amit többek között Oroszország ukrajnai háborúja és a kiszámíthatatlan időjárás okoz.